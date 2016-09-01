Галя Галкина Недавно в центре Алматы состоялся красочный вечер, посвященный празднику сбора винограда, - Ртвели! Провела это действо в нашем городе уже во второй раз международная гуманитарная организация - Клуб Ротари Алматы. Как всегда, в традициях Ротари вечер был благотворительным и в этот раз посвящен сбору средств на обустройство реабилитационного центра для детей и подростков с синдромом Дауна. Новому центру нужно оборудовать арт-класс, спортивную детскую площадку с веревочным парком, сенсорную комнату, приобрести методические пособия по системе Монтессори, которые были специально разработаны для таких детей. Солнечных детей в Казахстане, в частности в Алматы, достаточно много, и важно, чтобы они все имели возможность полноценно развиваться и улучшать свои навыки Представители международного бизнеса и местные компании, профессиональные лидеры, звезды шоу-бизнеса и средства массовой информации присоединились к этой благородной инициативе и поддержали членов Клуба Ротари Алматы, внеся спонсорские взносы и приняв участие в замечательном вечере на открытом воздухе в саду одного из лучших отелей города - “Интерконтинентале”.

На вечере присутствовали представители грузинского бизнес-сообщества, которые живут и работают в Казахстане. Праздник поддержали Ассамблея народа Казахстана, посольство Грузии. Исполняющий обязанности временного поверенного в делах Грузии в Республике Казахстан Реваз Сакварелидзе поздравил соотечественников и друзей Грузии с праздником и поблагодарил всех собравшихся. В программе Ртвели блестяще выступило фольклорное трио “Аллегро” из Тбилиси, а молодой вокалист, лауреат “X-фактора” Грузии Эдвард Мейсон, зажигательно исполнил современные грузинские хиты. Музыканты преподнесли подарок благодарной публике - все вместе исполнили известную казахстанцам песню “А-Студио” “Джулия” и отдали дань памяти любимому музыканту Батырхану Шукенову.

Гостям были представлены выставка грузинских художников и показ моделей осеннего сезона известного в Казахстане грузинского модельера Магды. Стильная модельная инсталляция под завораживающую музыку заставила зрителей затаить дыхание.

А главным развлечением для участников праздника стала бочка с тремястами килограммами винограда, специально привезенного на это мероприятие. А вот и кульминация вечера - гости давят виноград в гигантской бочке! Все желающие могли своими ногами, следуя грузинской традиции, давить виноград в гигантской бочке. И через полчаса по специальному желобу, находящемуся в нижней части бочки, полился свежий виноградный сок, что и символизировало древний грузинский праздник Ртвели.

Задушевное грузинское застолье длилось до позднего вечера, гости и друзья Клуба Ротари Алматы, представители разных стран и народностей чувствовали себя комфортно и уютно в этот теплый осенний вечер. Дарить добро другим, в принципе, всегда приятно, но делать это вместе, объединяя силу своих сердец, отрадно вдвойне.

Руководитель комитета Клуба Ротари Алматы по организации благотворительных мероприятий Мария Кельберг поблагодарила всех присутствующих за внимание к деятельности клуба и выразила признательность спонсорам-партнерам, без которых было бы гораздо сложнее осуществить социальные инициативы. Фольклорное трио “Аллегро” В этот раз благотворительную инициативу ротарианцев поддержали: компании “Тбилвино”, “Сараджишвили”, San Diego State University (Тбилиси), “Эйр Астана”, сеть магазинов “Меломан”, отель “Интерконтиненталь”, show room Magda, модельное агентство Impact Modelman Agement, компания “Алком плюс”, грузинский ресторан Giginova.

В рамках вечера была проведена благотворительная лотерея, на которую предоставили свои призы: грузинские рестораны “Чашнагири”; Racha Chaha; Gigi nova; шоколадный бутик Patchi; от коньячного бренда “Сараджишвили” - эксклюзивная хрустальная бутылка “20-й век”, одна из трехсот произведенных компанией; подарочный набор вин от компании “Тбилвино”; weekend на двоих в отеле Holiday Inn Тбилиси; женская стильная блуза от бренда Magda; годовая подписка на журнал Fashion collection; картина казахстанской художницы Алены Веселовой; одеяло для пикника ручной работы от компании Seven Trees. Жамиля Серкебаева с Людмилой Федюковой - членом алматинского Клуба Ротари Президент алматинского Клуба Ротари Алматы Вера Орешкина обратилась с приветственным словом к собравшимся гостям и выразила уверенность в том, что в этом году клуб сможет осуществить очень много социальных инициатив.

Прекрасный осенний вечер стал запоминающимся событием города Алматы, объединив всех небезразличных и желающих поделиться своим теплом людей.