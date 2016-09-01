ХЛЕБНЫЙ АВОСЬ

НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ЗЕРНО КАЗАХСТАНА
Подробнее >>>
НЕРУКОПОЖАТИЕ

СКАНДАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ В АКТОБЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Ртвели в Алматы Люди

Галя Галкина

Недавно в центре Алматы состоялся красочный вечер, посвященный празднику сбора винограда, - Ртвели! Провела это действо в нашем городе уже во второй раз международная гуманитарная организация - Клуб Ротари Алматы. Как всегда, в традициях Ротари вечер был благотворительным и в этот раз посвящен сбору средств на обустройство реабилитационного центра для детей и подростков с синдромом Дауна. Новому центру нужно оборудовать арт-класс, спортивную детскую площадку с веревочным парком, сенсорную комнату, приобрести методические пособия по системе Монтессори, которые были специально разработаны для таких детей. Солнечных детей в Казахстане, в частности в Алматы, достаточно много, и важно, чтобы они все имели возможность полноценно развиваться и улучшать свои навыки

 

Представители международного бизнеса и местные компании, профессиональные лидеры, звезды шоу-бизнеса и средства массовой информации присоединились к этой благородной инициативе и поддержали членов Клуба Ротари Алматы, внеся спонсорские взносы и приняв участие в замечательном вечере на открытом воздухе в саду одного из лучших отелей города - “Интерконтинентале”.
На вечере присутствовали представители грузинского бизнес-сообщества, которые живут и работают в Казахстане. Праздник поддержали Ассамблея народа Казахстана, посольство Грузии. Исполняющий обязанности временного поверенного в делах Грузии в Республике Казахстан Реваз Сакварелидзе поздравил соотечественников и друзей Грузии с праздником и поблагодарил всех собравшихся.

 

 

В программе Ртвели блестяще выступило фольклорное трио “Аллегро” из Тбилиси, а молодой вокалист, лауреат “X-фактора” Грузии Эдвард Мейсон, зажигательно исполнил современные грузинские хиты. Музыканты преподнесли подарок благодарной публике - все вместе исполнили известную казахстанцам песню “А-Студио” “Джулия” и отдали дань памяти любимому музыканту Батырхану Шукенову.
Гостям были представлены выставка грузинских художников и показ моделей осеннего сезона известного в Казахстане грузинского модельера Магды. Стильная модельная инсталляция под завораживающую музыку заставила зрителей затаить дыхание.
А главным развлечением для участников праздника стала бочка с тремястами килограммами винограда, специально привезенного на это мероприятие.

 

alt

А вот и кульминация вечера - гости давят виноград в гигантской бочке!

 

 

Все желающие могли своими ногами, следуя грузинской традиции, давить виноград в гигантской бочке. И через полчаса по специальному желобу, находящемуся в нижней части бочки, полился свежий виноградный сок, что и символизировало древний грузинский праздник Ртвели.
Задушевное грузинское застолье длилось до позднего вечера, гости и друзья Клуба Ротари Алматы, представители разных стран и народностей чувствовали себя комфортно и уютно в этот теплый осенний вечер. Дарить добро другим, в принципе, всегда приятно, но делать это вместе, объединяя силу своих сердец, отрадно вдвойне.
Руководитель комитета Клуба Ротари Алматы по организации благотворительных мероприятий Мария Кельберг поблагодарила всех присутствующих за внимание к деятельности клуба и выразила признательность спонсорам-партнерам, без которых было бы гораздо сложнее осуществить социальные инициативы.

alt

Фольклорное трио “Аллегро”

 

В этот раз благотворительную инициативу ротарианцев поддержали: компании “Тбилвино”, “Сараджишвили”, San Diego State University (Тбилиси), “Эйр Астана”, сеть магазинов “Меломан”, отель “Интерконтиненталь”, show room Magda, модельное агентство Impact Modelman Agement, компания “Алком плюс”, грузинский ресторан Giginova.
В рамках вечера была проведена благотворительная лотерея, на которую предоставили свои призы: грузинские рестораны “Чашнагири”; Racha Chaha; Gigi nova; шоколадный бутик Patchi; от коньячного бренда “Сараджишвили” - эксклюзивная хрустальная бутылка “20-й век”, одна из трехсот произведенных компанией; подарочный набор вин от компании “Тбилвино”; weekend на двоих в отеле Holiday Inn Тбилиси; женская стильная блуза от бренда Magda; годовая подписка на журнал Fashion collection; картина казахстанской художницы Алены Веселовой; одеяло для пикника ручной работы от компании Seven Trees.

alt

Жамиля Серкебаева с Людмилой Федюковой - членом алматинского Клуба Ротари

 

Президент алматинского Клуба Ротари Алматы Вера Орешкина обратилась с приветственным словом к собравшимся гостям и выразила уверенность в том, что в этом году клуб сможет осуществить очень много социальных инициатив.
Прекрасный осенний вечер стал запоминающимся событием города Алматы, объединив всех небезразличных и желающих поделиться своим теплом людей.

 

 

 

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 38 раз Просмотров: 38 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (122)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390