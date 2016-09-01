Галя Галкина

Удивительное шоу состоялось в нашем городе - оно называется “Истории большого города”. Организаторы обещали посетителям, которые решатся прийти на встречу, в первую очередь - общение, эмоции и вдохновение, которое, как известно, двигает нами. За один вечер, по замыслу создателей шоу, гости вместе со спикерами вновь проживут еще ярче собственную жизнь, а круг знакомых еще больше пополнятся смелыми, интересными личностями, ведь все они - энтузиасты! Спикеры рассказывали свои уникальные истории А что такое история нашего большого города? Это и есть частные судьбы людей, населяющих любимый город - Алма-Ату - Алматы.

Вход на нестандартное шоу был платным. Помимо всего, что предстояло испытать участникам, они могли рассчитывать на вкусный кофе-брейк и розыгрыш самых разных подарков от друзей! Но самое главное - оплаченные 2000 тенге становились обедом для людей, которым сегодня он особенно необходим. В итоге собранная сумма была направлена на бесплатные обеды для пенсионеров и малоимущих, многодетных семей... В тренинг-кафе, куда пошли благотворительные средства, ежедневно кормят 90 стариков. Ребята-волонтеры скрупулезно пишут отчеты о поступлениях и о работе тренинг-кафе.

Дина Алдабергенова - организатор шоу “Истории большого города”, руководитель тренингового центра в МедФарМаркет:

- Я впервые выступила в нашем шоу не только как спикер, но и как организатор. И знаю, что это не просто классная задумка, а действительно интересное дело - послушать и услышать, может, даже открыть для себя людей, знакомых или нет, тех, кого не деньги интересуют в первую очередь... Они наполнили свою жизнь интересным нестандартным содержанием! На примере обычных историй мы пропагандируем глобальные идеи - одна из них сформулирована как тема нашего шоу “Энтузиазм - Бог в душе”. Ведущие - Дина Алдабергенова и Меруерт Жунусбек

Организаторы создали площадку для тех, кому есть что рассказать и кто хочет слушать и понимать. Часть спикеров была приглашена организаторами, вторая часть - это те, кто самостоятельно предложил свою историю на суд зрителей. Все спикеры проходят предварительную подготовку к выступлению в центре коммуникативного развития “НИКА” с ведущим казахстанским тренером по ораторскому искусству - Меруерт Жунусбек. Тема шоу необычного формата непростая: “Энтузиазм - Бог в душе”.

Дина Алдабергенова:

- Ведь что такое энтузиазм? Как говорит словарь Ожегова, это “воодушевление, страстное, восторженное увлечение идеей, идеалом, большой душевный подъем, выражающий стремление к более всеобщим и более высоким ценностям”. Все это, мы считаем, нам дает сам Бог, Аллах, Вселенная и так далее. Некая сила, которая делает с нами чудеса! Хочу подвести некоторые итоги и поделиться впечатлением от встречи. Думаю, что все состоялось! С удовольствием отмечаю, что пришедших было более 40 человек. Это не много, но и совсем не мало. Необычный и уютный оригинальный зал кафе Art Lane-галереи был заполнен. Мы старались рассадить участников как можно ближе к центру, чтобы спикеры были совсем рядом со своими слушателями. Мы передали в фонд проекта “Бесплатные обеды” 35 000 тенге! И смогли окупить один, всего один, но столь полноценный день работы этого замечательного проекта! Спикеры - все, как на подбор - очень интересные и харизматичные люди! Каждый из тех, кто выступил, - целый огромный мир. Каждый из них раскрыл свое сердце слушателям и открылся для меня лично (а со многими я знакома) с новой стороны. Они - лучшие! Уверена, наши ораторы вдохновили каждого слушателя... Место проведения - открытое культурное пространство Art Lane - очень удачная территория для такого рода мероприятий. Здесь царят вкус, творческая атмосфера, вкусная выпечка... Спасибо прекрасной хозяйке Айне Зубаир и всему персоналу! Запросто двигалась мебель, принимались все предложения... Был микрофон, который ни разу не подвел! Жанат Султангазина (ТОО “Чайный двор”), Эльмира Балтаханова (компания “Батель”), Майра Аманбаева, предоставили замечательные призы! Их было более чем достаточно! Меруерт Жунусбек (руководитель центра коммуникативного развития “НИКА”, ведущий тренер-лицензиат Московского университета риторики и ораторского мастерства), необычайно обаятельная, умная, быстрая, всепонимающая - предоставила мне возможность ведения и участия в этом необычном шоу!

Организаторы шоу пристрастно отнеслись к выбору спикеров. Ими оказались интересные люди, профессионалы, харизматичные личности. Их представила Меруерт Жунусбек:

- Константин Авершин - руководитель общественного движения “Я - алматинец!”, депутат алматинского маслихата, активный блогер, волонтер, является инициатором и организатором многих добрых дел в Алматы, будь то поиск пропавших людей или возрождение садов, человек успешный в разных сферах жизни. Веселый и открытый, очень дружелюбный. Мейрамкуль Ходжашова - менеджер табачной компании, училась в США, в совершенстве владеет казахским и английским языками. Член и активист казахстанского клуба, волонтер общественного фонда ветеранов. Великолепно поет, отлично читает рэп, в том числе на английском языке. Является победителем и дипломантом многих городских конкурсов караоке. Вечный двигатель, неутомимая, оптимистичная женщина! Шолпан Карибаева - врач, одна из первых и на сегодняшний день одна из лучших репродуктологов Казахстана. День ее расписан по минутам. Она работает с парами, которые потеряли надежду родить ребенка. Тонкое знание психологии, врожденное чувство сострадания и интуиция позволяют добиться нереальных результатов. Азиз Заиров - режиссер-постановщик в видеостудии АРДИ “Новый Мир” энтузиаст-волонтер по определению! Айна Зубаир - искусствовед по призванию, хозяйка уникального пространства Art Lane. Тимур Почанов - один из создателей первого казахстанского мюзикла “Вино из апельсинов”. Тимур - великолепный оратор-мотиватор! Были на встрече и другие яркие алматинцы.

На площадке шоу “Истории большого города” прозвучали монологи нескольких участников. Спикеры, как и слушатели, были взволнованы, потому что каждый рассказал практически историю своей жизни, провозгласил те ценности, которые важны ему и всему человечеству, будто прокрутил “ленту” своей жизни, не побоявшись публичности. И призвал культивировать эти ценности - любовь, дружбу, служение людям, веру в добро! Слушатели прикоснулись к тому, что открыли им ораторы, - “Богу в душе - энтузиазму”. И каждый обнаружил в себе этот высокий энтузиазм.

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