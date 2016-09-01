В Большом зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялась отчетная встреча ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, народной артистки РК, профессора Жании Аубакировой с жителями и гостями города Алматы Ректор КНК имени Курмангазы Жания Аубакирова встретилась с пришедшими, в том числе с родителями, учащимися, представителями научно-педагогической общественности и средств массовой информации по вопросам образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности. Встреча проходила в рамках указа президента нашей страны “О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений”.

В этом мероприятии приняли участие также представители Министерства культуры и спорта Казахстана, депутаты маслихата города Алматы, председатель общественного городского совета, представители совета ветеранов Алмалинского района, делегации вузов и колледжей городов Алматы и Атырау, а также представители творческих вузов Азербайджана, Таджикистана и России.

Особенным приветственным словом была отмечена глубокоуважаемая гостья, народная артистка СССР и КазССР, Герой социалистического труда, гордость страны и родной консерватории Бибигуль Ахметовна Тулегенова.

В своем докладе Жания Яхияевна Аубакирова обратила внимание на ключевые достижения студентов и профессорско-преподавательского состава КНК имени Курмангазы, а также на стоящие перед творческим вузом задачи на ближайшую перспективу.

Основной акцент был сделан на вопросы, которые находятся в центре внимания руководства - на процесс трансформации учебного заведения. Вуз переживает преобразование, в нем применяются актуальные управленческие технологии, направленные на большую реализацию потенциала преподавательского состава и студентов консерватории, чтобы более динамично адаптироваться к глобальным изменениям и тем самым поддерживать статус конкурентоспособного вуза. Жания Аубакирова - ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы:

- Все компании и организации проходят через трансформацию, причем в последнее время темп этих изменений сильно возрос. Объем знаний, которыми владеет человечество, удваивается примерно каждые пять-семь лет, соответственно этому удваивается и количество новых ситуаций, требующих адекватного решения.

Любая модернизация может нести в себе не только новые возможности, но и риски. Поэтому процесс изменений необходимо правильно начинать, проводить и поддерживать.

В ходе официальных встреч с вице-премьером правительства РК Даригой Назарбаевой, министрами национальной экономики, образования и науки, культуры и спорта, председателем комитета по государственному имуществу Минфина, с друзьями консерватории - известными экспертами, экономистами, финансистами, маркетологами и аналитиками - руководство вуза получило ряд консультаций по стратегическому планированию, операционным планам, выработке своей миссии.

Жания Аубакирова:

- Одним из результатов ряда встреч с ректором и сотрудниками КБТУ стала реализация совместной программы по подготовке звукорежиссеров на уровне мировых стандартов. Это сотрудничество технического университета и консерватории планирует поддержать Министерство культуры.

В своем выступлении Жания Яхияевна отмечает новую возможность, созданную для студентов консерватории - получение второй специальности. Посредством академической мобильности, предусмотренной Болонским процессом, студенты, магистранты и докторанты смогут получить уникальную возможность пройти зарубежную стажировку на базе вуза-партнера.