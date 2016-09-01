ХЛЕБНЫЙ АВОСЬ

НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ЗЕРНО КАЗАХСТАНА
Подробнее >>>
НЕРУКОПОЖАТИЕ

СКАНДАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ В АКТОБЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Время талантливых Люди

В Большом зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялась отчетная встреча ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, народной артистки РК, профессора Жании Аубакировой с жителями и гостями города Алматы

 

Ректор КНК имени Курмангазы Жания Аубакирова встретилась с пришедшими, в том числе с родителями, учащимися, представителями научно-педагогической общественности и средств массовой информации по вопросам образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности. Встреча проходила в рамках указа президента нашей страны “О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений”.
В этом мероприятии приняли участие также представители Министерства культуры и спорта Казахстана, депутаты маслихата города Алматы, председатель общественного городского совета, представители совета ветеранов Алмалинского района, делегации вузов и колледжей городов Алматы и Атырау, а также представители творческих вузов Азербайджана, Таджикистана и России.
Особенным приветственным словом была отмечена глубокоуважаемая гостья, народная артистка СССР и КазССР, Герой социалистического труда, гордость страны и родной консерватории Бибигуль Ахметовна Тулегенова.
В своем докладе Жания Яхияевна Аубакирова обратила внимание на ключевые достижения студентов и профессорско-преподавательского состава КНК имени Курмангазы, а также на стоящие перед творческим вузом задачи на ближайшую перспективу.
Основной акцент был сделан на вопросы, которые находятся в центре внимания руководства - на процесс трансформации учебного заведения. Вуз переживает преобразование, в нем применяются актуальные управленческие технологии, направленные на большую реализацию потенциала преподавательского состава и студентов консерватории, чтобы более динамично адаптироваться к глобальным изменениям и тем самым поддерживать статус конкурентоспособного вуза.

 

 

Жания Аубакирова - ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы:
- Все компании и организации проходят через трансформацию, причем в последнее время темп этих изменений сильно возрос. Объем знаний, которыми владеет человечество, удваивается примерно каждые пять-семь лет, соответственно этому удваивается и количество новых ситуаций, требующих адекватного решения.
Любая модернизация может нести в себе не только новые возможности, но и риски. Поэтому процесс изменений необходимо правильно начинать, проводить и поддерживать.
В ходе официальных встреч с вице-премьером правительства РК Даригой Назарбаевой, министрами национальной экономики, образования и науки, культуры и спорта, председателем комитета по государственному имуществу Минфина, с друзьями консерватории - известными экспертами, экономистами, финансистами, маркетологами и аналитиками - руководство вуза получило ряд консультаций по стратегическому планированию, операционным планам, выработке своей миссии.
Жания Аубакирова:
- Одним из результатов ряда встреч с ректором и сотрудниками КБТУ стала реализация совместной программы по подготовке звукорежиссеров на уровне мировых стандартов. Это сотрудничество технического университета и консерватории планирует поддержать Министерство культуры.
В своем выступлении Жания Яхияевна отмечает новую возможность, созданную для студентов консерватории - получение второй специальности. Посредством академической мобильности, предусмотренной Болонским процессом, студенты, магистранты и докторанты смогут получить уникальную возможность пройти зарубежную стажировку на базе вуза-партнера.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 28 раз Просмотров: 28 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (122)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390