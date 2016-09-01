

Баурсаки пекли англичане Люди В канун праздника Курбан айт сотрудники посольства Великобритании решили собственноручно приготовить баурсаки по всем правилам местной кухни. Они проконсультировались у местного персонала. Казахстанцы дали кулинарный урок своим британским коллегам, и те с энтузиазмом принялись готовить баурсаки. Национальное блюдо, приготовленное руками дипломатов из Великобритании, стало символом признательности и уважения к культуре и традициям народа Казахстана Посольство Великобритании в Казахстане поздравило всех казахстанцев с праздником Курбан айт и пожелало гармонии, богатого дастархана и добра каждому дому! Работники посольства также выучили фразу на казахском языке и уверенно произнесли ее за дастарханом, устроенном накануне в посольстве Великобритании: “Құрбан айт қабыл болсын!” Поделиться: 0

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Просмотрено: 26 раз Просмотров: 26 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)