Галя Галкина

Одно из ярких событий XII международного фестиваля “Евразия” - выставка рисунков Сергея Эйзенштейна в павильонах “Ессентай молла”, где находятся основные площадки кинофорума. Экспозиция рисунков открыта на протяжении всей работы фестиваля. Позже выставка будет размещена в одном из демонстрационных залов Алматы. Представители кинофестиваля “Евразия” заранее вели переговоры с Российским государственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ) и договорились, что сотрудники архива предоставят уникальную экспозицию рисунков Сергея Эйзенштейна, сделанных режиссером в Алма-Ате в пору его пребывания в эвакуации.

Эта выставка стала символом возвращения Сергея Эйзенштейна в Алматы. Кажется, дух великого режиссера витает над нашим городом в дни работы международного кинофестиваля “Евразия”, благословляя его участников, вдохновляя кинематографистов - служителей величайшего жанра искусства Рашид Нугманов - генеральный директор международного кинофестиваля “Евразия”:

- Сергей Эйзенштейн был недооценен как художник. Думаю, его работы можно сравнить с рисунками молодого Пикассо. Возьму на себя смелость провести аналогию: наброски, рисунки режиссера, сделанные им накануне и во время съемок, по графике не уступают “Гернике” Пабло Пикассо. Имя Эйзенштейна - графика, художника - менее “раскрученное”. Видимо, его международная слава как гениального режиссера затмила его известность как художника. Кино - синтетическое искусство. Тогда как рисунок - это плод личного творчества, когда художник остается один на один с бумагой. И в этом случае он полностью транслирует свою душу. С этой точки зрения весьма интересно увидеть рисунки режиссера - наверняка он откроется совершенно неожиданно, зрители сумеют заглянуть в его душу. Наталья Стришкова - глава департамента коммуникаций и выставочной деятельности Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ):

- Наш архив - крупнейшее хранилище, в котором находятся документы и произведения искусства по истории российской культуры. В России 2016 год объявлен Годом кино. Но у себя в РГАЛИ мы отмечаем Год Эйзенштейна. И, думаю, начинается век Сергея Михайловича - по степени его востребованности. В Фонде Эйзенштейна хранится более шести тысяч рисунков, есть еще творческие документы, биографические, а также материалы по всем его киноработам. Мы гордимся, что храним этот фонд. За последние годы он проехал не только Европу, но и весь мир. И все запросы на выставки, на публикации и постановки в последнее время у нас почти на 80 процентов приходятся на этот фонд. И мы с пониманием откликнулись на просьбу организаторов международного кинофестиваля “Евразия” принять участие в нем, привезти коллекцию рисунков Сергея Эйзенштейна. Режиссер провел в Алма-Ате четыре года, снял здесь один из самых своих великих фильмов “Иван Грозный”. И такое возвращение Сергея Эйзенштейна в Алма-Ату - Алматы в дни фестиваля должно быть закономерным и интересным для зрителей. Скоро в Лондоне выходит большой альбом, где будет опубликовано 400 его рисунков на разные темы, в Канаде выйдет альбом эротических работ. Рисунки Эйзенштейна - это необъятная тема, если ее затрагивать, нужно делать второй большой проект наряду с международным кинофестивалем “Евразия”. Артем Сопин - сотрудник регионального общественного фонда “Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры” (“Эйзенштен-центра”):

- Находясь в Алма-Ате, режиссер сделал огромное количество рисунков, относящихся к фильму “Иван Грозный”. Но тем не менее он находил время и для рисунков на бытовые темы, связанные с теми наблюдениями, которые мог получить в этом городе. Сергей Эйзенштейн испытывал огромный интерес к различным культурам. Он впитывал их в себя, соотносил друг с другом. Казахская культура стала новым мощным стимулом для его творчества. Этому посвящено не так много рисунков, но насколько они разнообразны! Здесь цикл рисунков “Тотем и кошма”, которые взывают к традиции казахского эпоса, древней казахской культуры. Здесь и просто зарисовки на улицах - лица эвакуированных, местные жители... Сатирические рисунки социального характера - портреты чиновников, которые, как и в разных странах, выглядят саркастически. Все эти мотивы пересекаются в каждом из рисунков - присутствует добрый юмор по отношению к обычным жителям и сатирический - по отношению к чиновникам. Вообще, через Казахстан для Эйзенштейна открылись врата Востока. Именно в Алма-Ате он делает автопортрет, выполненный в китайском стиле. Он очень показателен. Для режиссера те страны, которые сохраняли элементы старинной культуры и соотносили ее с современностью, были очень интересны. К ним относится Казахстан. А также Мексика, поездка в которую разделила его биографию на “до” и “после”, принесла огромное количество новых мотивов и новое понимание хода истории, одномоментности прошлого и настоящего... Интерес к рисункам Эйзенштейна возникает периодически, началось это достаточно давно - первый альбом вышел в 1951 году на трех языках - русском, английском и французском.

Наталья Стрижкова - глава департамента по коммуникациям Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ):

- И все же Сергея Эйзенштейна не рассматривают как художника. Его рисунки - это мировоззрение режиссера, его философия. Он рисовал каждую секунду! Особенно интересна его манера рисования - не отрывая карандаша от бумаги, когда он, не прерываясь, делал целую картину. И только в настоящее время возник бум именно в связи с рисунками Эйзенштейна. Его режиссерские работы - великие произведения киноискусства, по ним давно учатся, его теоретические разработки - это учебник для всех, кто занимается кино. А тут мир открыл для себя новый пласт его творчества - по рисункам можно понять его мировоззрение как творца с другой стороны. Их изучают со всех позиций - психологической, творческой, искусствоведческой. Это космический человек. Когда погружаешься в его работу, начинаешь понимать феноменальность его личности. Недавно мы были в квартире Эйзенштейна, нам открылся отдельный мир режиссера. Он постоянно писал что-то на полях книг, которые читал. И эти заметки представляют собой отдельный слой творческого мышления Сергея Михайловича. Прошло 50 лет, но до сих пор не опубликованы дневники Эйзенштейна - за несколько десятков лет. Наум Клейман вместе с Артемом Сопиным занимаются будущим изданием дневников, готовят публикацию. До сих пор не опубликованы лекции Сергея Эйзенштейна, которые он читал на режиссерских курсах, не изданы многие его теоретические работы. Думаю, нам понадобится еще 50 лет, чтобы изучить его наследие, причем исследовать очень интенсивно и не фрагментарно! Вокруг нашего архива, где хранится фонд Эйзенштейна, собираются ученые России и всего мира, чтобы изучать материалы. Сейчас возрождается и будет действовать комиссия по творческому наследию Эйзенштейна. Думаю, все усилия мировых ученых будут объединены, и мы начнем что-то издавать фундаментально, хотя и немало уже издано - “Метод”, “Неодушевленная природа” и прочее. - Реализовал ли себя полностью Сергей Эйзенштейн в столь сложное время?

- Его потенциал был невероятно велик, а прожил мастер всего 50 лет. Этот талант невозможно вместить в одну жизнь. Система перекрывала режиссеру пути, это видно по тому, какие сложности он переживал, снимая фильмы. Мы с российским исследователем Вадимом Забродиным опубликовали фрагмент из дневника Эйзенштейна, который открывает прием мировоззрения Эйзенштейна - он помог ему выжить в сталинский период. Это масочность... Сергей Михайлович придумал себе маски, он играл, воспринимал жизнь как игру, кино. Он стал режиссером некой игры: “Вот есть тиран, а вот есть я - художник. А сейчас мы меняемся ролями...” Такая масочность в отношениях с людьми помогала ему выживать.

- Но, как известно, “наша жизнь - не игра!”

- Сердце не выдержало этого. В момент, когда Сергей Эйзенштейн писал, с ним случился сердечный приступ. Даже конец его был кинематографичен: строчка в момент приступа поползла вниз. Это был роковой для советской культуры 1948 год: принято постановление, в котором ЦК Компартии “сурово заклеймил антинародное формалистическое направление в советской музыке, литературе”. Сергей Михайлович понимал, что начинается новая война против интеллигенции, что и его творческий путь будет перекрыт. И под конец его жизни не спасала даже игра в маски, которая увлекала его всю жизнь. Все стало слишком серьезно, и сердце мастера остановилось.

- В этой ситуации ему не помогли близкие, семья?

- У него не было детей, какие отношения складывались с официальной женой, никто не знает. Эта тема сложная, и не знаю, могут ли ученые заниматься ею - вопросом сексуальности Эйзенштейна. Он - художник. Известно, что была детская травма, ранний развод родителей. Мать - сильная доминирующая личность, она всю жизнь давила на него, стояла за спиной. В общем, классический психологический триллер жизни Эйзенштейна. Недавно Питер Гринуэй снял фильм об Эйзенштейне, высказал очень противоречивые идеи, которые сводят с ума западных зрителей. Гринуэй поставил акцент на гомосексуальности режиссера, а это популярная, желтая тема на Западе. И теперь все рвутся к дневникам Эйзенштейна, чтобы найти в них интересующие факты. Но если мы будем отдавать какие-то куски дневников, то можно трактовать их по-разному. Поэтому мы применяем архивный, научный подход: издадим все тексты, а вы потом читайте и делайте выводы. И поэтому в настоящее время дневники закрыты. Личность Эйзенштейна восхищает, для меня каждый новый проект, каждый документ, рисунок - это открытие. И я понимаю, что Эйзенштейн - это человек-космос.