Галя Галкина

Семь известных шеф-поваров из Нормандии, Прованса и Альп cпециально приехали в Алматы, чтобы принять участие в Гастрономическом фестивале.

На минувшей неделе зеленый островок в центре Алматы превратился в малую Францию. Здесь звучала популярная французская музыка, прекрасные алматинки перевоплотились в модных француженок. Слышалась французская речь. И у гостей вечеринки была возможность насладиться невероятной кухней. Дни Французского гастрономического фестиваля в нашем городе - ожидаемое событие, оно происходит к удовольствию горожан и гостей Алматы каждый год по инициативе консульства Франции в Казахстане. Фестиваль впервые состоялся в 2013 году и нашел отклик у многих гурманов и поклонников французской культуры. Этот международный праздник поддерживает школа последователей Огюста Эскофье, созданная в 1954 году шеф-поваром Жаном Дюкру В нынешнем году открытие Гастрономического фестиваля, который рассчитан на три дня, состоялось 23 сентября в саду отеля “Интерконтиненталь”. Мероприятие носит благотворительный характер, как и традиционная лотерея. Инициаторы вечера решили поддержать новый социальный проект гуманитарной организации - Клуба Ротари Алматы и его партнеров, направленный на профилактику рака груди у женщин. А шеф-повара демонстрировали свое кулинарное мастерство и угощали гостей благотворительного вечера классическими французскими блюдами.

На благотворительном Гастрономическом фестивале представители международного бизнеса и местные компании, профессиональные лидеры и средства массовой информации объединились для единой цели, чтобы провозгласить жизнеутверждающее мнение о том, что ранняя диагностика спасает жизни, а cовременные технологии в медицине помогают предотвратить развитие болезни, сохранить красоту и здоровье.

В официальной части вечера выступили консул Франции в Казахстане Патрик Ренар, президент Международной ассоциации последователей Эскофье в Казахстане Регис Дэниель, вице-президент Клуба Ротари Алматы Алтынай Бейсембиева, генеральный менеджер компании “Филипс” по Казахстану и Средней Азии Гульнара Даныбаева.

Регис Дэниель приехал в Казахстан в 1997 году, его пригласили как шеф-повара в один из ресторанов Алматы. И остался, так как ему понравилось. Работал в Атырау, Астане, в Уральске. Регис женат на казахстанке Милане. Сам он из французского города-побратима Алматы - города Рен. Регис Дэниель (крайний справа)

Регис Дэниель:

- Здесь представлена в основном французская кухня, особенные национальные соусы, но нам помогали коллеги из отеля “Интерконтиненталь”. И все продукты, которые мы использовали, родом из Казахстана. У нас во Франции нет каких-то определенных национальных блюд в том смысле, что в нашей стране в каждом регионе есть свои яркие блюда. Конечно, есть круассан, есть луковый суп ... Но гастрономическая культура Франции богаче, чем несколько блюд.

- Что вы готовите дома?

- По-разному. Блюда местной, французской кухни. Конечно, фуагра мы не каждый день кушаем, что понятно.

- Как откликнулись коллеги на мероприятие?

- Мы уже четвертый раз проводим этот фестиваль, поэтому все коллеги с энтузиазмом отзываются на предложение принять участие в Гастрономическом фестивале, активно готовят этот праздник. Моя работа, жизнь в Алматы, Казахстане очень нравится мне, и я не собираюсь уезжать.

Музыкальная программа была выдержана во французском стиле и прошла с участием известных и любимых музыкантов Джамили Серкебаевой и Жанны Саттаровой, а также с Абылайханом Меирбековым - талантливым молодым альтистом.

Инициативу проведения благотворительного вечера в этом году поддержали компании METRO, KWS, Aden Servise, Philips, Клуб Ротари Алматы, Orangeboom, Delifrance, Gefco, отель “Интерконтиненталь” и KazBeef.

В течение полувека целью Международной школы Эскофье во Франции и за ее пределами является почтение памяти Огюста Эскофье, мэтра французской и международной кулинарии.

Эскофье всегда был обеспокоен социальной несправедливостью в мире. Он был добрым и заботливым человеком, доказывая на протяжении своей жизни, что любое обращение к нему никогда не было напрасным. Одной из его самых больших забот была помощь молодым поварам на их жизненном пути. По воспоминаниям его современников и коллег: “Не в силах выносить картины несправедливости и бедности в мире, он всегда был готов помочь несчастным”. В Савуа (Savoy) и Карлтоне (Carlton) у него всегда был избыток работников, так он по-своему боролся с безработицей. Во время войны в 1914-1918 годах он оказывал поддержку не только военным, но и семьям мобилизованных поваров, организовывая благотворительные вечера, прибыль от которых шла на пожертвования.