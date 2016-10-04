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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Лица города Люди

Времена меняются, сейчас Алматы - современный мегаполис с огромным населением. Это не тот милый город, которым он был десять, двадцать, пятьдесят лет назад. Совсем иные здания и сооружения заполонили огромные пространства, совсем иные машины в бесчисленном количестве загазовывают наши улицы. Но остается ностальгия по ушедшим зданиям, скверам и даже людям... Ведь тогда, кажется, они тоже были другими - мягче, теплее, ближе...

 

И все же надо хорошо помнить, особенно людям фотографирующим, - то, что мы называем “сегодня”, завтра неизбежно будет “вчера”. Будут иные здания, иные машины, люди по-другому будут одеваться, даже лица их примут другое выражение.
Вот почему так важно запечатлеть на фотоснимках сегодняшний момент - ход истории должен быть непрерывным.
Люди старшего поколения хорошо помнят старую Алма-Ату, теплую и уютную. Тогда еще были целы и невредимы многие здания города Верного, которые придавали особый колорит облику города. Архитектура 30-х, 40-х годов тоже была представлена достаточно широко. Пусть улицы выглядели провинциально, и появляющиеся новые здания (кинотеатр “Алатау”, старая гостиница “Казахстан”, кинотеатр “Октябрь”) воспринимались алматинцами как шедевры архитектуры, но они были такими родными!
Камерная галерея “Вернисаж” представляет персональную выставку художественной фотографии Алима Хайдарова “Городской калейдоскоп”.

 

 

В предлагаемой выставке фотографий Алима Хайдарова - инженера-геолога, селевика, фондообразователя Центрального государственного архива города Алматы и ЦГА РК - представлены работы из его личного архива. Фотографии отражают облик современного Алматы. Тематика снимков разнообразна. Здесь виды города, жанровые сценки, новые здания и сооружения, лица жителей города - от Бибигуль Тулегеновой до тружеников прилавка, юмористические фото. Затронута и социальная тема.
Автор приглашает на выставку всех неравнодушных к судьбе родного города.
Открытие выставки и встреча с автором состоится 30 сентября в 18.00.
Выставка продлится до 19 октября 2016 года.
Наш адрес: камерная галерея “Вернисаж”, г. Алматы, пр. Достык, д.17, угол ул. Толе би. Тел. 291-21-39.
Выставка работает ежедневно с 12.00 до 18.00. Выходной - воскресенье, вход свободный. В камерной галерее “Вернисаж” каждые 20 дней новые выставки.

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Просмотрено: 30 раз Просмотров: 30 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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