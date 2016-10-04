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Здравствуй, друг! Люди

Галя Галкина
9 октября в скверике перед парком “Фэмили” собралась замечательная компания: собаки и кошки всех мастей, а, вернее, самые разнообразные “метисы”, с достоинством демонстрировали себя и ждали своих новых хозяев. К ним отовсюду тянулись руки, чтобы погладить, потрепать за ушко. И в этом невербальном общении вдруг случалось чудо - между четвероногим питомцем и будущим хозяином проскакивала искра!
Несколько общественных организаций - Приют для бездомных собак “Дос”, “Помощь бездомным животным Алматы”, общественный фонд помощи животным “Котопес” - долго готовились к этому событию. Множество бездомных животных с улиц перекочевали в эти теплые гостеприимные дома, где их привели в порядок, отмыли, накормили, вылечили, дали имена. А главное - вернули веру в доброту людей!

 

“Давай поможем!” - так назвали свою благородную акцию волонтеры. В этот день у каждого желающего была замечательная возможность взять четырехлапого друга в свою семью! Животные передавались в руки новым хозяевам безвозмездно, но по договору опеки: данные о новых владельцах заносились в базу, волонтеры делали копии их документов. По договору опеки представители общественных организаций помощи животным приходят домой к новым владельцам собаки или кошки, чтобы посмотреть, каковы условия содержания питомцев. Обратная связь необходима и в случае, если те, кто принял в семью животное, не справились с обязанностями хозяев. Тогда они отказываются от питомца и передают его в приют, где волонтеры будут искать нового хозяина для собаки или кошки.

 

 

Праздник поддержали артистические группы “Moneyкены” и “Fly”, которые создавали атмосферу праздника в этот день. Дети и взрослые участвовали в конкурсах и получали призы, а также делали моментальное фото на память. Специально для юных гостей работал художник по аквагриму. Мероприятие проходило под флагами компании Nestle и торговой марки Purina.
В скверик пришли семьями. Питомцев выбирали себе дети, а взрослые одобряли их выбор. Было заметно, как менялись лица новых владельцев животных, когда питомец попадал к ним в руки. Происходила некая магия: сердца людей смягчались, а кошки и собаки с доверчивостью смотрели в лица своих хозяев. Мамы и папы говорили своим детям об ответственности, которую они берут на себя, ведь четвероногий друг - не игрушка, а новый член семьи.
Фонды-организаторы имеют свою историю. Так “Котопес”, к примеру, образовался 12 лет назад благодаря доброй воле нескольких человек. Существуют фонды на основе благотворительных взносов. Таким образом, забота о бездомных животных - это совместные усилия фондов и граждан города. Основными сферами деятельности фондов являются спасение, лечение и социализация бездомных животных, а также поиск хозяев для них, пропаганда гуманного отношения к братьям нашим меньшим. Так, усилиями фонда “Котопес” было спасено около 2000 животных, каждое из которых обрело новую семью. В фонде работают 40 волонтеров - добровольно и бескорыстно.
На таких мероприятиях, как нынешнее “Давай поможем!”, около сорока питомцев обретают семьи, получают новый теплый дом, заботливых хозяев.

 

 

В конкурсе, который так и назывался “Котопес”, дети проявили себя в том, как они готовы принять в свой дом кошку или собаку. Участников разделили на две группы “Кот” и “Пес”, и представителям команд пришлось с закрытыми глазами рисовать соответственно собаку и кошку. Справились ребята на отлично! Были также соревнования на знание стихов о животных, на умение быстро пробежать под полотном, которое, как парус, вздымается над головой, а потом опускается - кто не успел, стал пленником. Победители получали корм для животных - целыми коробками. Но главной наградой были питомцы, которых выбирали вместе с взрослыми, а потом торжественно фотографировались на память.
Тринадцатилетний Расул пришел в парк со старшим братом и выбрал себе замечательную собачку по кличке Ламбада. Расул решил оставить эту кличку для собаки, тем более, что она подходит ей - Ламбада очень игрива, подвижна, кажется, что она не прыгает, а танцует.
Амина с братиком Канатом долго выбирали щенка. Дети пока не придумали кличку собаке, они решат, как назвать питомца на семейном совете. В парк детей привел их папа Галым, дочь и сын узнали об акции из соцсетей. Папа согласился пойти с ними на акцию: “Дети любят животных. Раньше у нас была собака, но мы не уследили за ней, она убежала. Поэтому мы решили взять себе новую собачку. Будем относиться к ней всей семьей хорошо, с заботой!”. Ирина Артемонова, волонтер из приюта для бездомных животных “Дос”, передала собаку семье, записала данные о новых хозяевах, даже сфотографировала удостоверение Галыма. Ирина сообщила, что фонд проверит условия содержания собаки, и если питомец будет содержаться не должным образом, фонд вправе забрать собаку у нерадивых хозяев. Ирина говорит, что животных изредка забирают назад: “Некоторые семьи не готовы нести ответственность, новым хозяевам не нравится, как ведет себя собака или кошка, они просят фонд забрать животное. Радует то, что не выбрасывают на улицу, а возвращают в фонд. Но в основном все справляются, случается, что порой берут даже второго песика в семью”.

 

 

Животные, которых передают владельцам, стерилизованы. Не все посетители акции “Давай поможем!” понимали, зачем нужна эта мера. Волонтеры объясняли, что это необходимо, чтобы контролировать численность бездомных животных. Ведь количество уличных кошек и собак с каждым годом неуклонно растет! Собаки сбиваются в стаи, становятся опасными. Кошки превращаются в разносчиков болезней. Не секрет, что службы, занимающиеся отловом и истреблением бездомных собак и кошек, абсолютно не влияют на численность животных. Работа этих служб неэффективна, и единственный способ сократить количество бездомных животных на улицах города - стерилизация домашних кошек и собак. Пока эта мера непопулярна в нашей стране, но все большее количество граждан начинают осознавать пользу этой операции для животных и для общества. Но самый действенный способ уменьшить количество бездомных животных на улицах городов, на мой взгляд, взять себе питомца! Взаимная польза: животные обретают дом, а мы - преданного друга, члена семьи!
Мы с сыном тоже являемся владельцами собаки. Она в прошлом - потеряшка. Друзья нашли ее за авторынком. Собака бродила в поисках пропитания. Она охотно откликнулась на свист, запрыгнула в машину друзей. И поскольку сами они - тоже владельцы собак, то предложили собаку нам. Мы с удовольствием приняли ее, так у нас появилась красивая белая питбуль-девочка. Мы назвали ее Растой, вылечили, откормили, сделали прививки. С тех пор, как она поселилась у нас, дома не стихает смех. Умная собака создает ситуации, в которых мы радуемся, смеемся, восхищаемся ее характером, сообразительностью, преданностью. А как она встречает нас, когда мы возвращаемся домой после работы! Столько счастья и любви выказывает! Раста привнесла в наш дом много тепла, доброты, радости, смеха. Сын сказал как-то: “Мама, не понимаю, как мы раньше жили без нее?”. Вот и я не понимаю...

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Просмотрено: 44 раз Просмотров: 44 опубликовал: Ruslan Сегодня, 18:00 Напечатать Комментарии (0)
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