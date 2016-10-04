5 октября в общественной организации “Социальный жилой дом для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пожилого возраста” прошел благотворительный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Организаторами концерта выступили Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, музыкальное агентство “Классика” при поддержке генерального партнера - Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust В концерте приняли участие вокальный квартет Voice, струнный квартет консерватории, дуэт баянистов, кюй-тартыс, лауреаты республиканских и международных конкурсов Ерасыл Адильбеков (домбра), Нурахмет Сагат (саксофон), Эльдар Айтбеков (виолончель). Анаргуль Оспанова - директор общественной организации “Социальный жилой дом для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пожилого возраста”:

- Сегодня мы собрались отметить особенный для нас день. В нашем доме пожилых живут дорогие нам люди, которые свою молодость посвятили труду и развитию Алматы. Я очень благодарна нашим жильцам за поддержку и воспитание молодого поколения. Мы всегда стараемся организовать приятные праздники для наших одиноких пенсионеров. И мне очень приятно работать с пожилыми людьми, так как они всегда стремятся сделать нашу жизнь легче. У нас в доме пожилых живут и ветераны Великой Отечественной войны. Мы обязаны обеспечить им спокойную старость. И хочу пожелать им в первую очередь здоровья и всех благ.

В программе концерта прозвучали произведения Ыкыласа, Н. Тлендиева, А. Шалаева, А. Бабаджаняна, импровизации на джазовые темы. Зрители с особой теплотой принимали музыкальные подарки от молодых исполнителей и благодарили организаторов мероприятия. Samruk-Kazyna Trust - фонд развития социальных проектов при группе компаний фонда национального благосостояния “Самрук-Казына”, реализующий благотворительные, социально значимые программы и проекты в Республике Казахстан, направленные на решение актуальных и социально значимых вопросов.

Международный день пожилых людей отмечается во всем мире начиная с октября 1991 года. Данный праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день по традиции проходят фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей. Общественные организации, фонды и все желающие устраивают в этот день различные благотворительные акции.