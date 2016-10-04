Это было событие в одном из городских театров - сложную пьесу доверили играть молодым артистам. Несколько лет назад режиссер из Таджикистана Султан Алимжанович Усманов буквально ворвался на сцену ТЮЗа со спектаклем “Закат”. Успех у постановки был оглушительный. И вот сегодня спектакль было решено восстановить. Причем Султан Усманов принял довольно неожиданное и рискованное решение: “Пьесу будем играть в молодежном составе!”. Так в Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Наталии Сац состоялась премьера - музыкальная трагикомедия “Биндюжник и король” по пьесе Исаака Бабеля “Закат”. Комментирует событие Людмила Мананникова - заведующая литературной частью алматинского ТЮЗа - Собственно, это не совсем премьера. Как мне сказала в одном из интервью актриса театра Татьяна Костюченко, это оправданно. Когда молодому актеру дают играть значимую, большую роль, он старается изо всех сил! И если планка взята, его будущее в театре определено. У него уже есть уровень, опускаться ниже которого он просто не имеет права. А молодым актерам ТЮЗа было с кем соревноваться. Роль Менделя Крика, например, была одной из значимых и любимых ролей замечательного актера Евгения Ефремова, увы, к нашему горькому сожалению, недавно ушедшего из жизни. Блестяще играли в свое время: роль Нехамы, жены Менделя Крика, заслуженный артист РК Валерия Крымская; роль Мокеевны, торговки птицей - заслуженный артист РК Татьяна Тарская... Впрочем, новая Мокеевна - Татьяна Костюченко - уже сегодня ведущая актриса на сцене ТЮЗа... - Но вернемся к вашему спектаклю. На сцене - живой звук, все актеры поют - для драматического театра это уникально?

- Я до того привыкла к нашим поющим актерам, что когда бываю на спектаклях в других театрах, то начинаю ждать, когда же актеры запоют. Иногда, увы, этого не дожидаюсь. Впрочем, особое пристрастие к музыке для заслуженного артиста Таджикистана Султана Алимжановича Усманова неудивительно, ведь по своей основной профессии он именно режиссер музыкального театра... Не знаю, как кому, но мне на сцене больше всего понравились именно музыкальные номера, хоровое пение. Я записала несколько музыкальных роликов и готова их просматривать бесконечно. “Марусечка...”, “С кем поведешься, от того и наберешься...”, “Деньги, деньги, деньги...”, “Они сойдутся!”, “Летела пуля”, “Судьба Европы”...

Людмила Мананникова рассказывает о живительной силе театрального искусства. Ее подруга-театралка и “ТЮЗянка” пришла на спектакль больная - ну как пропустить премьеру? Потом с восторгом поделилась с Людмилой: “Пришла на спектакль совсем разбитая, а домой бежала бегом...”

- Меня это не удивило. Со сцены исходила потрясающая энергетика. Актеры выкладывались полностью. Я по себе давно заметила: если на хороший спектакль приходишь с головной болью, после спектакля боли как не бывало!

- Кто оформил спектакль? Ведь декорации создают особую атмосферу в зрительном зале...

- Оформил спектакль художник Владимир Пономарев. Декорации на сцене художник и режиссер выстраивали с помощью знаменитого Марка Шагала. Как известно, это блистательный художник-авангардист. Так, когда открывается занавес, все, что ты видишь на сцене, погружает тебя в атмосферу старой доброй Одессы начала века... Оформление как-то незримо сочетается с музыкой, и уже спектакль ты ощущаешь как некое сюрреалистическое действие, когда происходящее на сцене воспринимается не умом, а чувствами, душой.

- Что новое привнес в спектакль с молодежным составом Султан Алимжанович Усманов?

- В спектакле есть интересные режиссерские находки. Например, вместо портретов раввинов на сцене во время пения хора неожиданно появляются... лица актеров. Оригинален номер, который я назвала для себя “Солдатики”, когда несколько актеров держат перед собой кувыркающиеся картинки с изображениями военных и поют бравую песню. Обобщающий образ на сцене - телега, которая по ходу действия испытывает различные метаморфозы, например, превращается в свадебный стол. И если в начале спектакля Мендель твердо стоит на ней двумя ногами (хозяин!), то в конце они вдвоем с женой Нехамой (артистка Е. Гудова) уже тянут кажущийся непосильным для них воз. А что делать? - Но спектакль - не комедия, а трагикомедия. Зрителю, наверное, приходится и смеяться, и плакать одновременно?

- События, разворачивающиеся на сцене, далеко не всегда комедийные. Старый Мендель в 60 лет влюбляется в молодую Маруську, готов поделиться с ней своим состоянием, что, понятно, вызывает недовольство детей - двух сыновей и дочери Двойры. “Седина в голову - бес в ребро, первой встречной девке отдать свое добро!” - поет хор. Безжалостные дети наказывают отца - избивают его, и он теряет свою былую силу. Отсюда название пьесы Бабеля “Закат”. Ну как тут не пофилософствовать? Жизнь конечна, незаменимых людей нет, на смену вашему поколению обязательно придет другое, новое, а что касается конфликта поколений, об этом еще писал Иван Тургенев в своем романе “Отцы и дети”... Получается, сюжет Исаака Бабеля вечен и всегда актуален.

- Расскажите о молодых актерах, которым доверили довольно сложную пьесу.

- На мой взгляд, они играли вполне достойно. Мне очень понравился Александр Красников в роли мосье Боярского - владельца конфекциона готового платья “Шедевр”, такой живчик-оптимист себе на уме. Думаю, отлично справился с трудной ролью главного рассказчика Арье-Лейба молодой актер Максат Сахиулы (до него эту роль блестяще исполнял заслуженный деятель РК Тахим Восилов). Симпатичны девушки - Маруська (Мария Коваленко) и Двойра (Кристина Золочевская)... Хороша наш руководитель струнного квартета и “первая скрипка” Мария Шамсутдинова, в роли ангела появляющаяся на сцене (тоже интересная находка режиссера). Как всегда, значим и оригинален Юрий Гнусарев - Беня Крик. В целом неплохо сыграл свою роль Менделя Крика Александр Шитов, но, понятно, роль 60-летнего мужчины для молодого актера безумно трудна, и ему еще надо расти. Но, как говорится, премьера - дело нервное, если хотите получить о спектакле полное впечатление, надо приходить на седьмой, поэтому будем надеяться, что через некоторое время спектакль окончательно встанет на ноги.

- Наш город многонационален. Как зрители восприняли спектакль о еврейской семье?

- Публика в зале была интернациональная. Часть зрителей пришла в театр по приглашению Российского консульства. Понятно, посетили спектакль и с удовольствием его посмотрели представители еврейской диаспоры. Сейчас, когда в мире так неспокойно, когда брат идет на брата, на страницах интернета появляется много интересных тостов, в которых рассказывается о дружбе народов Казахстана. Каково содержание этих тостов? Казахи приходят к русским на Пасху и приносят им в подарок крашеные яйца... Наурыз мы, казахи, евреи, русские, корейцы, немцы, празднуем все дружно и едино! Узбечка учит в школе детей русскому языку... Вот и коллектив нашего театра многонациональный. И этот наш спектакль, считаю, настоящий подарок к 25-летию Независимости Казахстана. Судите сами: спектакль еврейского автора и на еврейскую тематику, действие в котором происходит на Украине, в Одессе. Поставил спектакль режиссер-таджик, а заняты в нем актеры: казахи, русские, украинцы, евреи, татары... Словом, всех нас, казахстанцев, с премьерой!

- Я не посмотрела премьеру “Биндюжник и король”, но, по вашей рекомендации, пойду смотреть седьмой спектакль. Семь - счастливое число! Подготовила Галя Галкина