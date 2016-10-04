Это не литературный псевдоним и не прозвище. В тридцатых годах прошлого века мальчиков часто называли Тельманами, Суньятсенами, девочек - Коммунами и Революциями. Отец хотел назвать его Дедалом, но в дело вмешалась мать: “Не порть ребенку жизнь! Представь, как его будут дразнить в школе!”. У Дедала был не менее легендарный сын Икар, который мечтал взлететь к Солнцу. И мальчик стал Икаром. Выбор имени определяет судьбу человека. Икару суждено было стать биологом. Орнитология стала не просто увлечением, а делом жизни Светлана Галиева, директор Молодежного медиасоюза Казахстана Родом из детства

Родился он в Урумчи, где отец Федор Алексеевич Бородихин работал одним из руководителей “СовСинТорга”. Была такая советско-синьцзянская торговая компания. Федор Алексеевич хорошо знал восточные языки - в свое время он окончил Казачье училище военных переводчиков и свободно владел китайским, уйгурским, казахским, татарским, азербайджанским и другими языками народов Азии, также знал почти забытый в наше время манчжурский язык. Понимание и умение соблюдать восточные обычаи, необычайное трудолюбие и обязательность сделали его незаменимым сотрудником этой компании.

Икар появился на свет 10 сентября 1936 года, а в начале 37-го они вернулись в Советский Союз, в Москву, где Федор Алексеевич был назначен на большую должность в один из Наркоматов. В доме, где жили Бородихины и из окон которого были видны башни Кремля, очень часто происходили аресты. Отец был очень общительным человеком, у него всегда было много друзей. Друзья его и предупредили: “У тебя есть два-три дня, чтобы уехать. Уезжай куда-нибудь на окраину, в небольшой город, работай на незаметной должности, тогда тебя, может быть, не арестуют”.

Действительно, по тем временам данные для ареста были “убедительными” - казак, бывший офицер, георгиевский кавалер, долго работал за границей... Добавить к этим “преступлениям” еще какое-нибудь вымышленное обвинение было нетрудно. Отцу помогли уволиться за один день. Семья собрала багаж и уехала в Алма-Ату...

С этого момента и до сегодняшнего дня жизнь Икара Федоровича Бородихина связана с этим удивительным городом. Он окончил алматинскую среднюю школу №33, затем - биологический факультет Казахского Государственного университета имени С.М. Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби). Кем быть - вопрос не стоял. Только биологом!

В школьные годы Икар дружил с будущим знаменитым киноартистом Львом Прыгуновым. Семья Прыгуновых была одной из тех, кого можно с полным правом назвать настоящей интеллигенцией. Отец Левы Георгий Григорьевич был учителем от Бога, редкий, талантливый человек, из тех учителей, кого ученики не забывают всю жизнь. В школе он организовал кружок юных биологов, в который была очередь желающих заниматься. В кружке было так интересно и познавательно, что после окончания школы многие выбрали себе специальности зоологов, ботаников, ветеринаров, агрономов, лесоводов. По-настоящему талантливый учитель, по сути, дал начало плеяде замечательных ученых, исследователей и знатоков казахстанской природы.

Во дворе своего дома на улице Центральной (сейчас улица Баишева), чуть ниже Зеленого базара, Икар развел разную живность. Там были куры, кролики, черепахи, рыбки. Одно время жила белка, которая умела выбираться из клетки и грызла все подряд. Были очень умные собаки Ласка и Тролль. Ну и, конечно, птицы! Беркут, фламинго, журавль-красавка, голуби. Орнитология стала не просто увлечением, а делом жизни.

Отец с самого раннего возраста брал Икара на охоту. Ездили на Или, где в низовьях степных речек, на плесах, на водопое охотились на бульдуруков - пустынных куропаток, в горах была охота на кекликов. В садах, на месте нынешних микрорайонов, добывали диких голубей и горлиц. Были выезды на охоту на уток и на другую дичь. А на 12-летие отец подарил сыну настоящее ружье 24-го калибра. Когда Икару должно было исполниться четырнадцать, они пошли в горсовет, и ему выписали удостоверение охотника, дающее право на самостоятельную охоту. Мама Ксения Федоровна также всецело поддерживала увлечение сына. Однажды она пришла с базара с мужчиной, который держал на руке ястреба перепелятника. Он был готов обменять птицу на полпачки пороха. Обмен состоялся, и мечта Икара сбылась - ястреб поселился в их доме, и можно было без конца изучать его повадки и приучать к охоте.

В наши дни трудно представить подростков, которые ходили бы с охотничьими ружьями без сопровождения взрослых. Дети в те времена взрослели рано...

Икар учился на втором курсе биофака, когда заведующий кафедрой профессор Бронислав Александрович Домбровский командировал его на Дальний Восток за материалами для практической работы студентов. Бюджетом университета такой материал был не предусмотрен, поэтому командировка была полностью за счет заведующего кафедрой. Вчерашний школьник провел переговоры с профильными институтами, прошел все необходимые инстанции и даже поплавал на рыболовецком сейнере. В итоге привез в Университет цинковые ящики с обработанными формалином осьминогами, кальмарами, голотуриями, асцидиями, морскими звездами, крабами. Это был настоящий праздник науки! Студенты получили уникальную возможность изучить редких животных. А Икар получил урок бескорыстной, самоотверженной преданности науке, верному служению ей, беззаветной любви к природе и всему живому...

Его дипломная работа “К биологии черноголового хохотуна озера Тенгиз” была представлена на Всесоюзном конкурсе научно-студенческих работ, проводимом МГУ имени М.В. Ломоносова, и получила медаль “За лучшую студенческую научную работу”. Птицы Алма-Аты

Рабочих мест за всю жизнь было совсем немного - зоопарк, Институт зоологии АН КазССР, Ботанический сад. Однажды один из родственников поинтересовался, какая будет зарплата у молодого ученого, когда тот сообщил ему, что завтра выходит на работу. “А я не спросил,” - ответил Икар. И очень удивился, когда на работе сказали, что ему положен отпуск, ведь он совсем не устал! Он действительно никогда не уставал от работы. Ведь она стала его жизнью. А разве можно устать от жизни? Она, эта чудесная жизнь, дарила ему интересные встречи - с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым, Бернгардом Гржимеком, Василием Песковым, Николаем Дроздовым... И настоящую, крепкую дружбу - с Вячеславом Беляловым, Павлом Чабаном, Максимом Зверевым. Прославленный писатель-натуралист Максим Дмитриевич Зверев очень любил ездить на охоту с Икаром, многие эпизоды из этих поездок он ярко и образно описал в своих многочисленных рассказах.

В 70-е годы прошлого века на Казахском телевидении была очень популярной телепередача о природе “Распахни окно!”. В одном из выпусков ведущий долго перечислял научные степени и регалии участников программы. Когда дошел до Икара Федоровича, задумался на долю секунды и выпалил: “А это наш знаменитый орнитолог!”. Икар Федорович действительно не облечен никакими званиями и степенями. В свое время он написал книгу “Птицы Алма-Аты”, которая до сих пор пользуется большим успехом у ученых-орнитологов и просто читателей. Ему говорили, что это готовая кандидатская диссертация. Чуть подработай, добавь свежего материала и выходи на защиту. Так сделал бы любой ученый. Но Икар не захотел тратить время на околонаучную деятельность, собирать различные документы, справки, отзывы. Ему всегда была интересна реальная работа. В Алматинском зоопарке он возглавил секцию птиц. Наладил дело так, что начали размножаться бородачи, это второй случай в мире! Первый результат был достигнут в Софийском зоопарке. Также стали размножаться белоплечие орланы. До этого их размножения в неволе удалось добиться только в Японии и Москве. Регулярно гнездились кондоры, бородачи, орланы-белохвосты. Вместе с Владимиром Соколовским он оборудовал инкубатор для выведения птенцов без высиживания. Приплод стали давать 95 процентов хищных птиц, имеющих пару, вплоть до маленьких сов-сплюшек. Когда Алматинский зоопарк подал заявку на вступление во Всемирную ассоциацию зоопарков, был подготовлен объемный и содержательный отчет о работе. Заявка была удовлетворена, особо была отмечена коллекция хищных птиц, которая по видовому составу, условиям содержания и результатам размножения была признана одной из лучших в мире. И сейчас Икар вспоминает время работы в зоопарке как самое замечательное в своей жизни...

А до этого был Чокпак. Название затерянной на казахстанских просторах захолустной железнодорожной станции на границе Жамбылской и Южно-Казахстанской областей сегодня известно орнитологам всего мира. В этом году 10 сентября на Чокпаке в полевых условиях отметили двойной юбилей - 50 лет со дня основания орнитологического стационара и 80 лет Икару Федоровичу Бородихину. Кольцевание

В 1964-1966 годах по поручению главы казахстанских орнитологов Игоря Александровича Долгушина Икар Федорович занялся организацией первого в Казахстане орнитологического стационара для кольцевания птиц. Как в юности он ездил на Дальний Восток, так и теперь его командировали на Куршскую косу на Балтийском море, на бывшую знаменитую станцию Rossiten, ныне Рыбачье, где он досконально изучил опыт работы Биостанции ЗИН АН СССР, в частности, подробности установки ловушек рыбачинского типа. Вместе со Мстиславом Николаевичем Кореловым и Анатолием Федоровичем Ковшарем выбрал место для установки такой ловушки в так называемых Чокпакских воротах в Западном Тянь-Шане, после чего вместе с Эвальдом Федоровичем Родионовым и Эдуардом Ивановичем Гавриловым приступил к созданию стационара, который бессменно возглавлял в течение первых шести лет, когда были заложены и апробированы все методические и организационные основы работы.

Каждую весну и осень миллионы птиц пролетают над территорией нашей страны. Через Казахстан, расположенный в центре Евразии, проходят трансконтинентальные миграционные пути птиц, соединяющие между собой обширные пространства от Финляндии до Якутии на севере и от Южной Африки до Малайзии на юге. Самым распространенным и эффективным методом изучения миграционных путей птиц является их кольцевание. На цевки пойманных птиц орнитологи надевают легкие металлические кольца, на которых указывается страна кольцевания и личный номер. Если такое кольцо вновь окажется в руках специалистов, то они быстро определят, когда и где птицу окольцевали впервые. С помощью кольцевания удалось проследить пути миграции многих видов. За годы существования стационара было окольцовано более трех миллионов птиц 280 видов. Благодаря работе стационара впервые в Азии были исследованы пролетные пути десятков видов птиц. Например, ученые узнали, что наши ласточки-касатки летят на зимовку в Южную Африку. Теоретически это было известно, но благодаря кольцеванию было получено фактическое подтверждение. Икар Федорович вспоминает, что были дни, когда они кольцевали на Чокпаке до четырнадцати тысяч птиц в день! Это поистине уникальное место, где наблюдается такая плотность птичьих стай. На Чокпаке есть материалы по миграции птиц за все годы существования стационара, ведется обширная переписка с орнитологами всего мира. Кактусы и попугаи

Всю жизнь Икар Федорович тесно сотрудничал с Алматинским обществом охраны природы. Совместно с этой организацией и Главохотой КазССР он провел работу по значительному увеличению обитавшей на территории Ботанического сада городской популяции семиреченского фазана. Занимался транспортировкой из Ташкента египетской горлицы. Вместе с верным другом и соратником Руфимом Зайнутдиновым ездил в Семипалатинск, Новосибирск и Омск, там были организованы ловля и транспортировка большой синицы, которая по настоящее время охраняет алматинские сады от вредителей. Эти птицы добавили ярких красок в палитру алматинских пернатых. Любой ученый может гордиться такими наработками и достижениями!

Последние годы Икар Федорович вместе с верной женой и подругой Ольгой проживают в поселке Куш Алматинской области. Здесь разместилась обширная коллекция кактусов - еще одно жизненное увлечение. Здесь обитают попугаи - желтохохлый какаду по кличке Белый и жако Ляка. Носятся собаки Ласка и Жук. Сторожат дом Пандик, Рой и Рыжая. Рой совершил “самозахват” будки: она пустовала в дальнем углу двора, а зима в тот год была суровой. С Рыжей тоже случилась подобная ситуация, Икар хотел было выгнать непрошеную гостью, но она, худая и изможденная, поползла к нему и жалостливо смотрела прямо в глаза... Жука подобрали на обочине дороги, он совсем замерзал. Проехали было с Ольгой мимо, но Икар вдруг сказал: “Поворачивай!”. А Жук, будто их ждал, перешел на противоложную сторону. Еще есть кошачья бригада - кошка по кличке Кошка и Тюбик.

Проверено: в доме можно разместить на ночлег человек двадцать. Кто не помещается, ставят палатки во дворе. Особенно любят ночевать в Куше внучатые племянники, теперь народились и правнучатые. Конечно, можно уехать в город, но ночевка - это самое интересное! Когда разговоры заполночь, интересные рассказы, шутки и смех. Всех сюда тянет словно магнитом. Редкая неделя выпадает, чтобы не было гостей и посетителей. Местные дети с интересом разглядывают диковинные растения, а попугай Белый по настроению может и поговорить. Икар Федорович никогда никому не отказывает, проводит полноценные познавательные экскурсии. У нас все есть!

Однажды приехал аким района. Прочитал в научном журнале статью Икара, где в самом конце приводилась краткая биографическая справка и адрес проживания - село Куш. “Какой знаменитый человек живет в нашем районе, а мы не в курсе!” - сетовал он. Напоследок поинтересовался о нуждах. “У нас все есть, ничего не надо!” - ответил Икар Федорович. Действительно, у него есть все. Любовь и уважение близких и друзей. Спокойная, радостная душа, когда всю жизнь занимаешься любимым делом. Огромный пласт знаний, умений, наблюдений, которыми он безотказно делится с коллегами и друзьями. И природа, наша казахстанская природа, которую он знает, любит, тонко чувствует и живет по ее чистым, честным, веками проверенным законам. Подготовила Галя Галкина