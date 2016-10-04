Октябрь - международный месяц борьбы с онкологическими заболеваниями. “#ЯПРОШЛА” - такое название получила социальная кампания по профилактике рака груди, призванная привлечь внимание женщин страны к своему здоровью и регулярным профилактическим обследованиям. Во многих странах мира в октябре проходят социальные акции, бесплатные консультации и обследования, публичные форумы и брифинги для журналистов - мероприятия, которые помогают бороться с этим коварным заболеванием и даже больше - выявлять его на ранней стадии и тем самым побеждать Рак молочной железы - один из самых распространенных видов онкологических заболеваний среди женщин. Казахстан, к сожалению, не исключение.

Общеизвестно, что рак груди - самый излечимый вид онкозаболевания. Девяносто четыре процента женщин можно спасти, если выявить его на ранней стадии. Поэтому осведомленность среди женщин о важности ранней диагностики крайне важна.

Социальная программа “#ЯПРОШЛА” - современная и яркая - рассчитана на распространение информации в социальных сетях и сопричастность всех небезразличных людей к этой злободневной проблеме. Этой теме была посвящена презентация, которая состоялась 11 октября в отеле “Интерконтиненталь”.

Организаторами большой социальной акции выступили сразу несколько организаций: Ассоциация деловых женщин Казахстана, Клуб Ротари Алматы, общественный фонд “Вместе против рака” и компания Philips, известная своим инновационным медицинским оборудованием по исследованию молочной железы и миссией улучшать качество жизни людей во всем мире, а также сеть торговых центров “Рамстор”.

Звезды шоу бизнеса, известные бизнес-леди также поддержали эту кампанию: Роза Рымбаева, Джамиля Серкебаева, Нагима Ескалиева, Ляззат Набиева, Джамиля Аимбетова, Виктория Моминбаева, Жанна Орынбасарова, Салтанат Баймухамедова, Айгуль Мукей, Светлана Коковинец.

Благодаря их доброй воле, известности и популярности многие женщины узнают об этой акции и последуют их примеру - пройдут диагностику и будут продолжать жить спокойно и полноценно. Виктория Моминбаева - многодетная мама и посол доброй воли кампании “#япрошла”

На презентации выступили Раушан Сарсембаева, президент Ассоциации деловых женщин Казахстана, Виктория Моминбаева, многодетная мама и посол доброй воли кампании “#ЯПРОШЛА”, Гульнара Даныбаева, генеральный менеджер компании Philips по Казахстану и Средней Азии. Вера Орешкина - президент Клуба Ротари Алматы:

- Для нас очень важно участвовать в этом проекте, так как защита материнства и детства является одним из главных направлений нашей гуманитарной организации, которая активно работает в мире уже на протяжении ста одиннадцати лет. Мы, женщины, очень активны в ХХI веке, но одновременно с этим мы не менее активно должны стоять на страже своего собственного здоровья, не откладывая важные обследования “на потом”!

В рамках этой социальной инициативы жительницы Астаны и Алматы с 15 октября по 15 ноября 2016 года получат возможность пройти бесплатную процедуру УЗИ на инновационном диагностическом оборудовании в торговых центрах “Рамстор” (мкрн. “Тастак”, Алматы), “Рамстор” (“Самал”, 11, Астана), а также у них будет возможность одновременно получить консультацию высококвалифицированных специалистов онкологов-маммологов!

Организаторы социальной кампании уверены, что своевременное обследование поможет женщинам оставаться здоровыми как можно дольше.

Чтобы привлечь внимание общественности к важности регулярной диагностики, организаторы призвали женщин выкладывать в социальные сети фотографии с табличкой и хештегом #ЯПРОШЛА”.

Каждая женщина сможет присоединиться к акции “#ЯПРОШЛА”, сделав фотографию со стилизованным рентгеновским снимком в пунктах обследования.

На презентации присутствовали известные люди города, активисты общественных организаций, врачи и представители бизнес-сообщества, разделяющие мнение, что здоровье женщины можно и нужно сохранять. Для этого нужно любить себя, уделять своему здоровью больше времени и обращать внимание на малейшие изменения в своем организме. Только так можно сохранить молодость, красоту и, главное, жизнь!

В поддержку социальной программы “#ЯПРОШЛА” ряд архитектурных объектов двух городов - Астаны и Алматы - весь октябрь будут подсвечены розовым светом.