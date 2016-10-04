В Алматы прошла общереспубликанская акция по развитию детского массового спорта и вручению спортивной формы воспитанникам детского дома №2. Форму детям подарили в креативном формате спортивно-развлекательного мероприятия. В акции участвовали актеры, известные медийные личности вместе со своими детьми, а также многократная чемпионка РК и Центральной Азии по женскому футболу Наталья Иванова В этом детском доме 65 воспитанников от 6 до 18 лет. Все они стали участниками спортивных эстафет, творческих конкурсов, мастер-класса и дружеского матча по футболу. Наталья Иванова, многократная чемпионка РК и ЦА по футболу:

- Сегодня мы объединили детский дом с детьми журналистов и блогеров. Провели мастер-класс и дружеский матч, а также творческие конкурсы.

Дети получили подарки и угощения. Суперприз - индивидуальная форма. Надеемся, что все это станет стимулом для дальнейших спортивных успехов!

Серик Жалгасбеков - старший менеджер по трейд-маркетингу компании Laundry and Home care Henkel Cetntral Asia and Caucasus:

- Невероятно приятно видеть целеустремленных детей, которые стремятся к победам и идут вперед! Надеемся, благодаря спорту у детей сформируются позитивные привычки. Юрий Красильников, PR-менеджер торговой сети Magnum:

- Мы надеемся через спорт развить положительные личностные качества у детей и подростков. Научить детей самостоятельности и развить интерес к регулярным занятиям физической культуры и спортом.

Кирилл Лавров, участник мероприятия, гость:

- Самое главное, что в глазах я увидел неподдельный интерес. Встречи такого рода важны как для детей, так и для взрослых, ибо через публикации в СМИ и в социальных сетях люди узнают о добрых акциях. А такие компании, как Henkel и “Магнум”, подают достойный пример.

Организатор акции - компания Henkel. Совместно с сетью магазинов компания инициировала благотворительную акцию “Ты + “Хенкель” + “Магнум” = Добро”.

Проект стартовал в прошлом году. В результате школьники из детских домов четырех городов страны получили более 100 комплектов школьной формы.

Количество участников акции ежегодно увеличивается.

В этом году акция проходит в Астане, Алматы, Караганде и Шымкенте. Цель акции - привить детям интерес к спорту и здоровому образу жизни.

В этом году комплекты спортивной формы получат 170 детей.