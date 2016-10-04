Выставка декоративно-прикладного искусства “Осень - очей очарованье!” проводится в одно из самых прекрасных времен года, воспетое поэтами разных времен и народов, когда, наконец, после изнурительного летнего зноя наступают долгожданные дни прохлады и свежести, солнце мягко согревает, а пейзаж становится прозрачным и отчетливым, радуя глаз пестрым парадом ярких красок. Отличительной особенностью этой выставки является то, что авторы, представляющие древнее искусство Страны восходящего солнца - Японии, открыли для себя это творчество в возрасте, который сейчас называют возрастом счастья. Счастье - это когда занимаешься тем, чем хочешь заниматься, и общаешься с тем, с кем хочешь общаться... Негосударственное некоммерческое учреждение культуры и просвещения “Вернисаж” представляет групповую выставку декоративно-прикладного искусства “Осень - очей очарованье” Традиционно пенсионеры в Японии - суперактивные люди, любящие и умеющие наслаждаться жизнью, которые воспринимают выход на пенсию как возможность наконец-то воплотить давние мечты и овладеть интересным хобби. Участники этой выставки очень на них похожи своим отношением к жизни. Будучи на пенсии, они ведут активный образ жизни, молоды духом и открыты всему новому. И еще у всех участников выставки есть общее увлечение - их объединяет любовь к древнему искусству Японии.

Осень в Японии любят, и этот сезон имеет много различных названий. Одно из них “Осень искусств”. Для японцев осень - это не только красота, но и состояние праздника, раздумий, гармоничное слияние с природой, своего рода религия и философия одновременно. И на этой выставке работ казахстанцев хотелось бы, чтобы зрители смогли прикоснуться к частичке Японии и проникнуться ее духом. Выставка дает возможность ощутить аристократическую изысканность и тонкую эстетику японской осени. Здесь можно будет по-настоящему почувствовать японскую душу, ее особое прекрасное и мимолетное осеннее кленовое настроение.

Все это можно увидеть в картинах, вырезанных из бумаги в древней японской технике “исекатагами”, в необычных японских вышитых шарах темари и картинах японской живописи тушью - суми-э.

Открытие экспозиции состоялось 7 октября в 18.00, выставка продлится до 27 октября 2016 года. На выставку представили работы Дильнар Абдукаримова, Аделаида Ким, Елизавета Ли, Галина Паршина, Лариса Тян, Ирина Хан, Елена Югай.