Академик Манаш Козыбаев - выдающийся ученый, общественный деятель, с именем которого неразрывно связаны яркие страницы истории независимого Казахстана. Академик НАН РК, заслуженный деятель науки, лауреат государственной премии РК, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия. Он был директором Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова НАН РК. Ученый - один из инициаторов разработки актуальных проблем отечественной истории и формирования исторического сознания населения нашей страны



В ноябре 2001 года Манаш Козыбаев дал интервью нашей газете “Новое поколение”, в дни, когда историческая общественность праздновала его 70-летие. Вот как рассуждал 15 лет назад Манаш Кабашевич: “У Маркса есть интересное выражение “Не может быть свободным народ, угнетающий другие народы”. Поэтому и рухнула великая империя - Советский Союз. И все расстались без особого сожаления. Хотя этот строй и принес нам немало благ. Но я думаю, что еще 5-7 лет и в нашем обществе наступят социальные облегчения, о которых так ностальгирует старшее поколение. Для того, чтобы капитализм утвердился, Англии понадобилось 400 лет. Нам тоже громадными усилиями давалась независимость. Тем не менее те перемены, которые произошли за 10 лет, - значительны. Мы привыкли, что все дает государство. Но время иждивенчества кончилось! Наступил период созидания, творения, поиска. Люди осознали это, признавая, что время перемен настало!”. Его мысли, его взгляд историка на происходящее в стране и сегодня актуальны, Манаш Козыбаев провидчески предвидел будущее нашей страны.

В ходе работы республиканской научно-практической конференции, посвященной 85-летию историка, рассматривали такие вопросы, как роль и место видного казахстанского ученого в развитии отечественной исторической науки, этапы его научной и общественной деятельности, деятельность Манаша Козыбаева по организации исторических исследований, значение вклада академика Козыбаева в преодоление “белых пятен” истории Казахстана. Также во время работы научно-практической конференции состоялась презентация книг академика М.К. Козыбаева.

Ханкельды Абжанов - директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова, член-корреспондент НАН РК:

- Манаш Кабашевич - это целая эпоха, явление национальной исторической науки. Он всего десять лет прожил в условиях независимости, но успел сделать столько в исторической науке, что результаты сделанного им сказывается и сегодня. И еще долго будут отражаться в исторической науке. Манаш Козыбаев впервые в исторической науке разработал концепцию о развитии степной цивилизации на евразийском пространстве. Он стоял у истоков новых концептуальных разработок истории казахской государственности, в оценке значения, последствий присоединения Казахстана к России. Он разоблачал классовый миф о восстании 1916 года, заново пересмотрел историю Великой Отечественной войны и Казахстана в условиях войны. Сложно перечислить все то, что Манаш Кабашевич сделал в изучении истории Казахстана с новых позиций. Он не только изучал историю Казахстана, но и воспитал целую плеяду учеников, последователей. Они и сегодня продолжают дело своего учителя, работают в различных отраслях науки и образования. Одним словом, идея, традиции, дух Манаша Кабашевича живы сегодня. Мы проводим конференцию, посвященную 85-летию Манаша Кабашевича Козыбаева и еще раз хотим осмыслить его след, роль в отечественной истории. И использовать эти запасы, неисчерпаемое богатство для написания истории Казахстана в новом формате - объективно, взвешенно, толерантно. И тут нам помогает наследие Манаша Козыбаева.

Оразалы Сабденов - академик, доктор экономических наук, профессор, четырехкратный депутат парламента, лауреат Государственной премии РК:

- Мне посчастливилось как молодому ученому работать с Манашем Кабашевичем в системе Академии наук РК. До того он был руководителем, главным редактором Казахской энциклопедии. Вот истоки личности Манаша Козыбаева. Ведь надо сначала набраться ума. Оттуда формировались его масштабность, системность ума, знаний. В дальнейшем он развивался как ученый-историк. О нем много говорили сегодня как об ученом, известном системном мыслителе. Я хочу отметить нечто иное. Когда мы впервые получили суверенитет Республики Казахстан, принимали Декларацию независимости нашей республики, в этом участвовали несколько академиков-депутатов. Это были академики Козыбаев, Есенов, Абдулин, Жолдасбеков и я во главе с академиком Зимановым. Мы тогда принимали Декларацию независимости Казахстана. И в тот период академик Зиманов юридически обосновывал нашу независимость, я - в экономическом плане, а Козыбаев обосновал нашу независимость в историческом аспекте. Ведь все зависит в первую очередь от истории. Поэтому как никогда Манаш Козыбаев нужен был в Верховном совете РК. Он не раз поднимал вопросы, связанные с историей Казахстана, суверенитетом, со стремлением революционеров, движением “Жас Алаш”. Поэтому роль Манаша Козыбаева в нынешнем процветании нашего государства огромна! Он успел показать себя не только на научном поприще, но и на общественно-политическом - как депутат первого созыва Верховного совета КазССР.

Еще бы я отметил следующее: Манаш Козыбаев один из первых очень ярко, мощно написал в своей монографии о Тураре Рыскулове. Тогда задавали вопрос: “Кто такой Турар Рыскулов?”. Козыбаев осветил его личность, назвав в первую очередь Рыскулова крупнейшим государственным, политическим, общественным деятелем. Он также сравнил Рыскулова с видным политическим деятелем Индии Джавахарлалом Неру, с Мустафой Кемалем-паша Ататюрком, “отцом турок”, с Сунь Ятсеном - китайским лидером. Козыбаев проводил такие параллели, сравнивая Турара Рыскулова с лидерами мирового масштаба, поднимая его на одну высоту с ними. Как историк Манаш Козыбаев имел право на такой взгляд. Сейчас время другое, у нас появился иной взгляд не только на нашу историю, но и на будущее Казахстана. Я надеюсь, сегодня будут звучать новые идеи молодых ученых. Надо продолжать связывать наши исторические истоки с современностью, с цивилизацией в целом, с духовностью. Конечно, это правильно - воздавать хвалу Манашу Козыбаеву, но еще важнее разумно распорядиться его наследием. Это и должна сделать наша молодежь, от которой зависит развитие будущей науки. Как будет использовано наследие Манаша Козыбаева для будущего Казахстана - это меня по-настоящему волнует. Конечно, мы живем в настоящее время в условиях мирового экономического кризиса. Уровень жизни понижается, всем сегодня тяжело. Но в то же время сегодня происходит кризис в умах! К сожалению! Сегодня мировым лидерам не хватает креативных идей, новых проектов для цивилизации. И для нашей страны этого не хватает. Но выводить из кризиса умов будет не парламент, не наша верхушка в верхних эшелонах власти, выход из этого кризиса будут подсказывать ученые. Если мы, ученые, сумеем, основываясь на опыте таких титанов, как в том числе Манаш Козыбаев, выдвинуть идеи, проекты во благо Казахстана для его процветания, тогда наша страна будет двигаться дальше. И в этом важно наследие таких лидеров науки, как Манаш Козыбаев.

Кенжегали Сагадиев - экономист, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК:

- Историк, крупный ученый Казахстана, Манаш Козыбаев всю свою жизнь посвятил историческим исследованиям. Этот человек мог глубоко вникнуть в тайны отечественной истории, да и не только казахстанской истории... Особенности его исследований - это историческая правда. Он не допускал голословных высказываний, его правда была всесторонне обоснованная, доказанная, убедительная - с цифрами, фактами... Он был великий труженик, постоянно сидел в архивах. Человек высокого духа, высочайшей принципиальности. Помню его труды, когда он работал в Институте истории партии Казахстана. Вместе с профессором Зоей Голиковой Манаш Кабашевич написал совместный серьезный труд о кадровой политике в партийных органах Казахстана. Он не мог обойти молчанием искривления в партийном кадровом вопросе, о несправедливости. Что значит “кадры”? Это ведь касалось каждой личности. Почему почти случайный человек мог оказаться на ответственном посту, и почему заслуженный человек, обладающий большими способностями, был задвинут на задворки партийной иерархии. Манаш Козыбаев и Зоя Голикова писали правду, за что авторов наказали. Это был период, когда очень серьезно каралось всякое отступление от партийной линии.

Кенжегали Абенович Сагадиев имел в виду книгу “Золотой фонд партии”, написанную в 1973 году в соавторстве с Зоей Голиковой. Там анализировалась ситуация, в которой движение кадров в республике проводилось сверху, из центра. На тот момент, по наблюдениям историков Манаша Козыбаева и Зои Голиковой, кадровая политика находилась в стагнации, когда секретари обкомов не менялись по 20-25 лет. Санкции последовали незамедлительно: монографию запретили и изъяли, весь тираж книги был уничтожен. Манаш Козыбаев получив партийный выговор, был отлучен от исследовательской работы и вынужден перейти в Алма-Атинский зооветеринарный институт на педагогическую работу. Таким образом власть пресекла попытку вскрыть пороки стагнирующего общества, а также искоренить их. Произошедшее напрочь отбило у исследователей желание заниматься кадровой проблематикой в республике.

Кенжегали Сагадиев:

- Весь комплекс научных трудов, написанных Манашем Козыбаевым, можно сравнить с библиотекой. Но особое внимание он уделял освещению малоизученных страниц истории, так называемых белых пятен. Он брался за нераскрытые темы в нашей отечественной истории и всесторонне освещал их. Благодаря чему имена многих выдающихся деятелей прошлого пришли к нашим читателям, вернулись в общественную память. Мы сейчас ими гордимся, изучаем их путь, труды, отмечаем юбилеи и памятные деты.

Прошло 15 лет, как ушел из жизни Манаш Козыбаев - великий мастер, ученый истории. Сейчас многое в отечественной истории пересматривается - предлагаются иные трактовки известных событий, выдвигаются новые идеи, концепции. Но примечательно, что никто не опровергает научные изыскания, открытия этого человека. Напротив, сейчас его называют предводителем, локомотивом нашей истории. И мы продолжаем изучать работы Манаша Козыбаева, продолжаем его исследования. И это подтверждает фундаментальность, объективность его всесторонних трудов, которые стали достоянием нашего народа и молодого поколения. За ним осталось огромное духовное наследие. Сейчас есть много примеров, как мы используем это наследие. И я думаю, что каждое последующее поколение будет обращаться к наследию Манаша Козыбаева и находить необходимые ответы на те или иные вопросы. Мы желаем всем последователям брать с него пример, быть достойными историками нашего времени.

К сожалению, Манаш Кабашевич ушел преждевременно. Он мог бы многое поведать из несказанного. Я ценю его за твердость характера, за принципиальность позиции ученого, за то, что он умел очень серьезно трудиться и вынести на суд истории много своих замечательных произведений. В своих воспоминаниях о Манаше Козыбаеве я написал: “Если бы ему всегда сопутствовал попутный ветер - ветер перемен в истории, - он бы стал одним из виднейших деятелей нашего государства. Не только ученый, но и крупный государственный деятель. Я вижу в нем настоящего идеолога, который своим словом, делом, открытиями мог мобилизовать народ. И он по-настоящему мобилизовывал: вы почитайте его труды после обретения Казахстаном независимости. Он мог за сутки на полосу газеты “Казахстанской правды” или “Егемен Казахстан” написать статью, несущую новые идеи по проблемным вопросам текущего момента. Он ведь был главным редактором Казахской советской энциклопедии и очень много сделал на этом поприще. Без огромного потенциала невозможно справиться с такой работой.

Торегельды Шарманов - доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук РК и Российской академии медицинских наук, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель РК:

- Манаш Козыбаев по своей сути превратился в совесть нации. В будущем тому, кто станет его преемником, будет невероятно просто: в его власти прекрасное наследство - обновленная научная база историографических исследований и светлые перспективы устойчивого развития в сторону демократии и экономического расцвета страны.

Еренгаип Шайхутдинов - доктор химических наук, профессор кафедры химической технологии переработки нефти, газа и полимеров Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева, председатель городского совета ветеранов:

- Манаш Кабашевич является моим старшим братом. У казахов уроженцы одного места, региона всегда нашими предками причислялись к числу родственников. И хотя мы представляем собой специалистов разного профиля - я по специальности химик, инженер, химик-технолог, он историк, но мы остаемся детьми своего времени, братьями... Он рано ушел из этой жизни, сделал очень многое. И где бы он ни работал, был всегда востребованным исследователем, ученым и организатором. Работал в системе Академии наук РК, дошел до должности директора Института истории. Руководил с первого дня редакцией Казахской энциклопедии, много сделал в этой области. Был общественным, государственным деятелем, депутатом Верховного совета КазССР. Среди многих наград следует особо отметить Президентскую премию мира и духовного согласия. Это большое признание и главой государства, и всей общественностью страны. Что касается его персональной трактовки нашей истории, особенно времен Великой Отечественной войны, это заслуживает большого внимания. И недаром историки называют его вторым по значимости его работ в области исторической науки после академика Бекмаханова. Это высокая оценка. Пусть его династия процветает, труды изучаются... Младший брат - Сагымбай - доктор наук, президент Академии журналистики Казахстана. Сын Манаша Кабашевича, Ильяс, работает в области дипломатической службы, а самое главное - супруга Манаша Кабашевича Сара жива, здорова и остается весьма мобильной дамой. И дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни.