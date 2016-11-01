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Воля к победе Люди

 

 

Многие дети мечтают принять участие в телевизионном шоу “Я - чемпион”. В этом году в “веселых стартах” приняли участие 200 школьников со всего Казахстана. Участникам соревнований важно было показать не только командный дух, но и стремление к победе. Айбатыр так боролся, перетягивая канат, что поразил всех зрителей, участников и судей! Несколько раз он один из команды оказывался у красной черты. Но мальчик понимал, что если переступит ее, то команда проиграет. Айбатыр отчаянно сопротивлялся, падал, казалось, даже плакал, но не отдавал преимущество команде соперника. Эта схватка длилась пять минут! Что само по себе является рекордом. Команда из Уральска проиграла в одной восьмой и дальше не пошла. Но этого уральского пацана все запомнят надолго. Менеджер проекта Ульяна Ашимова назвала драмой невероятную борьбу мальчика и его команды: “Команда могла бы проиграть, но упорный Айбатыр Мырзабеков стоял насмерть перед красной линией, за которую уже утянули всю его команду. Сначала стоял. Потом сидел, лежал, кричал и плакал. Но не сдавался!” В истории детских соревнований “Я - чемпион” впервые в этом конкурсе была ничья! А видео схватки Айбатыра с противниками разошлось по всем соцсетям. В финале перетягивания каната обессилевший мальчик рухнул на пол, но его все поздравляли! Настоящий батыр!

 


Двум братьям-путешественникам, Луи и Темплу Абернати, в 1911 году предложили 10 000 долларов, если они доберутся верхом от Нью-Йорка до Сан-Франциско (4500 километров) за 60 дней. По условиям договора Луи и Тэмпл обязаны были ночевать и принимать пищу исключительно под открытым небом. К сожалению, награду братья не получили, они не уложились в 60 дней, добрались за 62. Но все же им стоит отдать должное - на тот момент старшему было 11 лет, младшему семь.

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Просмотрено: 31 раз Просмотров: 31 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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