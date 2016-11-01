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Мозаика “Калейдоскопа” Люди

Выставка картин учеников художника Георгия Макарова - разноцветная мозаика картин, тем, сюжетов - мир, на который авторы смотрят сквозь призму калейдоскопа....

 


 Комментирует профессиональная художница Анна Петракова, владелица галереи “Вернисаж”:
- Здесь нет одной определенной техники, нет ограничений в подборе темы и материала. Работы начинающих художников-любителей - попытка запечатлеть наш прекрасный мир и выразить свои фантазии. Будь то городские пейзажи, натюрморты, игра воображения или желание заглянуть за край видимого, разноцветие и свобода творческой мысли, так замечательно выраженные в представленных на данной выставке картинах - это то, что на какое-то время помогает нам отвлечься от привычного и увидеть мир через калейдоскоп.
На выставку представили свои работы начинающие художники-любители Татьяна Лобанова, Турсун Болтаева, Олег Должанский, Жанна Байменова, Лора Кудайбергенова.     
Открытие экспозиции “Калейдоскоп” и встреча с авторами состоятся в пятницу, 11 ноября, в 18.00 и продлится до 30 декабря 2016 года.
Адрес камерной галереи “Вернисаж” - город Алматы, проспект Достык, дом 17, угол ул. Толе би.
Телефон - 291-21-39. Галерея открыта ежедневно с 12.00 до 18.00. Выходной - воскресенье, вход свободный. В камерной галерее “Вернисаж” каждые 20 дней новые выставки.

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Просмотрено: 29 раз Просмотров: 29 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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