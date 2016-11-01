Уже представлены несколько интересных историй, где каждая серия - это отдельная история. Команда проекта находит детей, которые мечтают о чем-то для них совершенно несбыточном, и дарит им счастливейший день в их жизни! Одна из серий была посвящена этой необычной девочке

Сымбат

Все, кто следил за церемонией вручения премии “Алтын Журек” (“Золотое сердце”) на сцене казахского Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, были тронуты одним из концертных номеров - когда любимица казахстанцев Роза Рымбаева исполняла песню в дуэте с маленькой девочкой - Сымбат Турдалиевой. Юная певица пела непринужденно, радостно и сумела зажечь зал.

Ее глаза закрывали солнцезащитные очки, и зрителям сразу стало понятно, что Сымбат Турдалиева - необычная девочка. Это был звездный час юной Сымбат, а главное, исполнилась ее заветная мечта - спеть вместе с кумиром Розой Рымбаевой.

Роза Куанышевна представила зрителям Сымбат Турдалиеву, выразила надежду, что у нее все будет хорошо, и она станет в будущем певицей. Девочка из глубинки не испугалась большой сцены и хорошо исполнила песню вместе со своим кумиром.

Сымбат Турдалиева родом из Шымкента, из простой семьи. Девочка от рождения не видит. Родители зарабатывают тем, что реализуют молочную продукцию, которую они производят из молока собственной коровы. Сымбат живет в интернате, так как относится к категории слабовидящих детей, она практически слепа. В интернате ее обучают чтению, письму, пользуясь специальной методикой для слабовидящих и незрячих людей. Редактор КТК Александр Ведяшев был в поиске героев для программы “Самый лучший день”. Так он узнал о трогательной девочке, стал искать ее.

Сымбат Турдалиева учится в четвертом классе. Жизнерадостная, общительная, живая, доброжелательная, открытая, любознательная, она с интересом познает мир...

Оля Савельева, продюсер каналов “Хабар”, КТК:

- Как только мы нашли Сымбат Турдалиеву, с этого момента у нас запустилось “колесо добра”. Мы решили помочь девочке, сделать все возможное, чтобы ее мечта осуществилась. У нас состоялись переговоры с Розой Рымбаевой. Услышав о Сымбат, она прониклась к ней симпатией. Роза Куанышевна удивительно отзывчивый человек. Она не оставляет без внимания подобные просьбы, всегда спешит на помощь и делает все, что в ее силах. И с радостью согласилась спеть с Сымбат, выполнить заветную мечту девочки. Роза Куанышевна позвонила в интернат, поговорила с учительницей девочки, они обсудили, какую именно песню выбрать, как они будут исполнять ее, узнала вокальный диапазон юной певицы, обсудила с педагогом интерната музыкальные тонкости. Сымбат старательно репетировала песню “Балдаурен” еще в интернате, ей помогали учителя.

Когда формировалась концертная программа, посвященная десятилетию “Алтын Журек” и вручению премии победителям, Роза Рымбаева и тележурналисты канала предложили включить выступление народной актрисы в дуэте с юной певицей Сымбат. Организаторам концерта понравилась эта идея. Всех растрогала история Сымбат и обрадовала возможность исполнить мечту девочки - она обязательно споет на сцене легендарного театра оперы и балета вместе со своим кумиром Розой Рымбаевой!

И это был самый трогательный, самый потрясающий номер! Зал устроил овации Сымбат Турдалиевой и Розе Куанышевне, их долго не отпускали со сцены. Так воплотилась в жизнь, казалось бы, несбыточная мечта девочки. Она пела вместе с Розой Рымбаевой. И ей помогли люди с золотыми сердцами, которые сумели запустить “колесо добра” - круговую поруку милосердия.



Канагат

Такая же горячая мечта была и у одного особенного ребенка - Канагатика Таскараева. И мечта у него была мальчишеская - увидеться с Андреем Аршавиным. Когда знаменитый спортсмен приехал в Казахстан, чтобы выступать за казахстанский клуб “Кайрат”, появилась реальная надежда увидеть его. Тем более что Канагатик почти все свое свободное время проводил буквально на кромке стадиона, где занимается футбольная команда. И все же он ни разу не видел своего спортивного кумира.

Но мечты сбываются. И это произошло с участием тележурналистов КТК. Оля Савельева, организуя съемки сюжета для программы “Самый счастливый день”, вместе со своими коллегами помогла исполниться мечте мальчика.

Канагатика Таскараева вместе с его друзьями, такими же детьми-колясочниками, имеющими физические ограничения, было решено пригласить в академию футбольного клуба “Кайрат”. Ребята увидели, как живут, учатся и тренируются будущие казахстанские чемпионы. Дети погуляли по зеленому газону настоящего футбольного поля. В этой спортивной экскурсии их сопровождала телеведущая Айсулу Бектембаева.

Оля Савельева:

- Футбольный клуб “Кайрат” приятно удивил тем, что члены клуба умеют работать с людьми, с представителями СМИ. Мы привезли ребят из АРДИ (Ассоциация родителей детей-инвалидов) на колясках на хорошо обустроенную тренировочную базу “Кайрата” - уникальный центр по своей красоте, масштабности, продуманной инфраструктуре. Все предусмотрено для тех, кто ограничен в возможностях.

Дети на колясках в сопровождении родителей из объединения АРДИ приехали в школу, их там радушно встретили, устроили экскурсию, провели по всем помещениям, тренировочным залам. Рассказали о легендарном клубе “Кайрат”, показали спортивную историю, познакомили с ребятами, мальчишками, которые играют в футбол. Для детей- “ардишников” это стало настоящим событием. Их здесь приняли как родных, они тоже стали частью команды футбольного клуба “Кайрат”. К ним, детям с ограниченными возможностями, относились как к обычным ребятам.

Команда КТК решила устроить сюрприз ребятам из АРДИ и самому Канагатику Таскараеву. Они утаили информацию о будущей его встрече со спортивным кумиром - Аршавиным. Просто сказали, что везут на экскурсию в футбольный клуб. И когда дети там находились, к ним неожиданно вышел Андрей Аршавин! Это было потрясением для Канагата, для всех детей из сообщества АРДИ.

Оля Савельева:

- Мне казалось, что Аршавин несколько закрытый человек, но тут он полностью раскрылся, проявил себя очень внимательным, сердечным человеком, полным теплого отношения, любви к этим детям. Вся атмосфера в клубе “Кайрат” была полна любви, уважения к юным гостям. Я никогда раньше не была фанатом “Кайрата”, но тут невольно стала, настолько благородными, великодушными, открытыми оказались члены этого клуба. Теперь я слежу за играми команды, а их проигрыши воспринимаю как личную трагедию. А когда они выигрывают, то ликую и неуемно радуюсь!

Канагат Таскараев - ярый поклонник, болельщик “Кайрата”, он следит за каждым матчем, не пропускает ни одну игру. На стадион его привозят братья, родители, располагают инвалидную коляску близ того места, откуда выходят спортсмены. Канагатику здесь все рады и разрешают оставаться. Его знает весь футбольный клуб, все ребята сборной, тренерский состав. Но с Аршавиным он никогда не встречался! Однако команда КТК, снимающая сюжет о своем герое, устроила ему самый лучший день!

И хотя Канагатик сначала растерялся, он все же справился с обрушившимися на него чувствами и поговорил с Андреем Аршавиным, получил в подарок мяч с автографом спортсмена. С каждым юным гостем Андрей Аршавин трогательно беседовал, внимательно слушал их, вникая в то, что они старательно стремились донести до футбольной звезды. Ведь эти дети испытывают затруднения с речью. Аршавин никуда не торопился, хотя у него плотный график тренировок.

Так сбываются мечты. Самый лучший день в жизни происходит по воле друзей!