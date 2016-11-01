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Роскошь свободного человека Люди

К сожалению, их уже давно нет в живых, но друзья и коллеги помнят этих замечательных ученых и преподавателей. И именно им будет посвящена Международная конференция, которая пройдет в День философии. Профессору Агыну Хайрулловичу Касымжанову и его ученику Акылбеку Кельбуганову посвящено эссе кандидата философских наук доцента Олега Борецкого
 Праздник праздником, но не лишне в этой связи задаться вопросом: а кому вообще сегодня нужна философия? Эти абстрактные, как считают многие, размышления? А может, время философии безвозвратно ушло? И сегодня важнее рационализм и прагматизм, а не заоблачные фантазии. Едва ли в наши дни молодой человек выберет философию как свою судьбу, профессию и главный интерес жизни. А все потому, что ему просто не встретился тот философ, который откроет перед ним глубокие и важные смыслы. Ведь не секрет, что вузовская программа и само преподавание курса философии порой выглядят совершенно не интересно. И далеко не про каждого своего преподавателя студенты могут сказать “наш мыслитель”.
 Нам повезло, мы говорили именно так. Агын Хайруллович Касымжанов был нашим мыслителем. Он был живым примером того, как можно и как нужно мыслить. Не боясь парадоксов (ведь истина всегда парадоксальна). Не боясь разрушать закоренелые стереотипы. Его всегда было интересно слушать. По очень простой причине - это было нетривиально!
 В наше далеко не сократовское время Касымжанов для многих, и для меня в том числе, был и навсегда останется примером сократовского мудреца, ведущего внутренний диалог с истиной. У него была удивительно индивидуальная манера размышления вслух. В его выступлениях и полемических пассажах никогда не было менторства. Эффект Касымжанова - проницательные суждения, остроумные выражения и живые эмоции. Это был сам процесс мышления.

 


 Единственным авторитетом для нашего мыслителя была истина. Перед другими авторитетами он не заискивал никогда. Просто потому что не умел этого делать. Помнится, как с трибуны Философского конгресса, проходившего в Алма-Ате, на котором мы, студенты, впервые увидели весь цвет философской мысли бывшего СССР, Агын Хайруллович первым делом сказал: “А теперь хотелось бы подлить уксуса в розовую водичку конгресса...” И все затаенно внимали его критическим замечаниям. А для нас впервые стало наглядно очевидно, что в науке и философии не может быть угодничества и конформизма. Позднее, когда приходилось отстаивать необходимость преподавания философии, он скажет: “Не нужно защищать философию, она сама за себя постоит”. И это была правда, время все расставило по местам, и настоящая философия, открывающая смыслы всего происходящего - жизни, смерти, истории, техники, культуры и любви - вновь стала тем “важным”, о чем говорили древние.
 Я поступил на философский факультет, когда Агын Хайруллович был его деканом. Этим стоило гордиться, так же как и учиться у него. По другому стечению обстоятельств нашим куратором был ученик Касымжанова, тогда еще совсем юный Акылбек Кельбуганов (наш Алеша, как мы его называли). Тогда, в конце 70-х, для нас, семнадцатилетних, в этом не было ничего особенного, и только по прошествии времени мы поняли, как нам всем повезло. Касымжанов и Кельбуганов открыли для нас философию в ее глубинном и подлинном измерении как науку о мышлении.
 Небольшая книжка Касымжанова и Кельбуганова “О культуре мышления”, которая вышла в серии “Философская библиотечка для юношества” (и где эта серия сейчас?!) осталась для нас главным воспоминанием о первых годах студенческой жизни. Культура мышления была тем важным, чем стоило овладеть. Способностью, которая благодаря нашим учителям оказалась самым интересным занятием. Как жаль, что не все воспоминания и записи тех наших лекций и семинаров сохранились. И тем не менее остался главный урок: философия, говорили наши учителя - это не учебный курс, не программа, не факультет и не институт философии. Единственным способом существования философии в обществе является философствование. Атмосфера вопрошания, размышления и диалога. Сам способ постановки вопросов. Вечных и “проклятых” вопросов человеческого бытия.
 И каким бы ни был вопрос, для философа Агына Касымжанова это всегда был вопрос о природе и сути вещей. Взять, к примеру, сегодняшние попытки самопознания. Сколько конференций прошло за последние 20 лет о нашей самобытности и идентичности! Но никто так и не извлек глубокие и нетривиальные выводы из того понимания, которое дал когда-то Касымжанов. “Я думаю, говорил он на наших занятиях, что суть казаха-кочевника, из которой проистекает его мироощущение, состоит в том, что можно назвать “созерцанием бесконечности”. Этот взгляд не мог возникнуть у представителей локальных культур. Это исключительно наша особенность”.
 Однажды мы спросили Агына Хайрулловича, почему так мало людей занимается философией? Сложно, непонятно, абстрактно. Такими были наши ответы. Он слегка улыбнулся и сказал: “Потому что философия - это роскошь свободного человека”. Таким свободным человеком он и был, наш Мыслитель, Агын Хайруллович Касымжанов.

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Просмотрено: 69 раз Просмотров: 69 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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