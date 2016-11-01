И только она знает перечень своих многочисленных обязанностей, но не склоняет головы под грузом ответственности. Высокий профессионализм, как ремни безопасности, защищает ее и то дело, которым она занимается. Коллеги сравнивают ее с героиней фильма “Москва слезам не верит” Катей, которая, подобно Золушке, превратилась в настоящую королеву - ту, которая поднялась над трудностями и достигла больших высот в жизни. Так и Галина Кузбакова, понимая, что судьба слезам не верит, принимала все ее вызовы, выковала сильный характер, стала мастером в своей сфере деятельности, всеми уважаемым и любимым человеком. И не утратила внутреннюю юность, остается в душе трепетной девушкой, открытой миру, доверчивой, но очень ответственной и серьезной.

Сегодня она и ее многочисленные коллеги, друзья отмечают круглую дату. Этот юбилей - не только символическое подведение итогов, но и новый этап в жизни, который наверняка сулит открытия, сюрпризы, прекрасные события!

С днем рождения, Галина Айпековна!



Начало

Весь ее жизненный и профессиональный путь последователен и логичен. Галина Айпековна Кузбакова окончила Семипалатинский техникум советской торговли по специальности “товароведение и организация торговли промышленными товарами”, став квалифицированным товароведом, поступила в Строительно-дорожный институт (автомобильные дороги). С 1974 по 1996 год трудилась в отделе рабочего снабжения (ОРС) Ульбинского металлургического завода (УМЗ).

Здесь Галина Кузбакова начинала в статусе рабочей. Успешно пройдя очередную аттестацию, стала продавцом, вскоре - старшим продавцом, а затем была назначена заведующей секциями “Обувь”, “Детская одежда”. Работников ОРСа Ульбинского металлургического завода всюду очень ценили. К ним предъявляли высокие требования во время работы - за год проводилось несколько аттестаций. Невозможно было работать спустя рукава. Тех, кто прошел школу ОРС УМЗ, с удовольствием трудоустраивали другие организации, потому что советский бренд “ОРС УМЗ” - это была гарантия профессионализма, дисциплины. Но начались годы независимости, страна пережила испытание “лихими девяностыми”, многие предприятия перестали существовать. ОРС УМЗ было ликвидировано. Еще работая в составе предприятия, Галина Айпековна открывает в 1977 году индивидуальное предприятие, где трудилась до 1998 года. И во “Французский дом” она пришла работать, имея за плечами солидный профессиональный багаж.



Профессионал

С сентября 1998 года Галина Айпековна зачислена в состав сотрудников ТОО “Французский дом BSB”. С 1 января 1999 года принята на работу в качестве ассистента-менеджера в филиал “Французского дома” города Астаны. Затем с 3 января 2000 года назначена на должность регионального директора филиала ТОО ФД в столице Казахстана. Знаменательно, что приказ, по которому проведено назначение Г. Кузбаковой, имеет №1/1, символизируя новую страницу в жизни Галины Айпековны.

Ее не пугают новые обязанности, она готова к тому грузу ответственности, который ей предназначен. Положение обязывает.



Ирина Толмачева - региональный директор ТОО “Французский дом”, HR-менеджер ТОО “Французский дом” в Казахстане, Алматы:

- Это невероятно трудоспособный человек. В подчинении регионального директора “Французского дома” города Астаны находится вся сеть магазинов ФД. Работает давно и показывает самый лучший результат. На ее хрупких плечах держатся пять столичных магазинов. Галина Айпековна - позитивная, очень привлекательная женщина. Она бойкая, живая, с большим чувством юмора. Может договориться и с мужчинами, и с девчонками - со всеми найдет общий язык. Обладает огромным профессиональным опытом. Я учусь у Галины Айпековны ее замечательному качеству - никогда не сдаваться, всегда идти вперед, сокрушая препятствия. Приятная в общении, неконфликтная, светлой души и позитивного мировосприятия женщина. Это человек советской закалки. Она мне напоминает главную героиню фильма “Москва слезам не верит”, когда девушка - вопреки всем трудностям - устояла, поднялась, стала руководителем предприятия. Галина Айпековна и есть героиня подобной судьбы.

Занзегуль Баймурзаева - управляющий “Французского дома” (Республика, 29):

- Первый магазин “Французский дом” в Астане открылся по улице Бейбитшилик, 31. На открытии магазина присутствовал Нурсултан Абишевич. Это был первый брендовый магазин мирового масштаба. Клиентами магазина изначально стали самые высокооплачиваемые, высокопоставленные люди - представители столичного истеблишмента. Открытие магазина явилось праздником для всех женщин. В первом составе магазина оказались двенадцать девушек, которые впоследствии сделали карьеру в ТОО “Французский дом”, некоторые продолжили свое профессиональное развитие уже в других местах.

Галина Айпековна работает почти с момента основания ФД. Она хороший, добрый человек. У нее есть редкое прекрасное качество - дружелюбие, товарищество, благодаря которому все в нашем большом коллективе, начиная с управляющих и включая техперсонал, считают ее своим другом. Всегда поможет в трудную минуту, подскажет, даст полезный совет. Отношение к ней сложилось как к мудрой, сильной, доброй, всезнающей нашей маме, готовой всегда прийти на помощь. И ее отношение ко всем сотрудникам можно сравнить с заботой мамы о своих детях. О том, что она никогда не откажет в помощи, известно всем. И нечестные люди, мошенники, аферисты, прослышав об этом, пытаются извлечь выгоду. Галина Айпековна еще и доверчивый человек, верит тому, что ей говорят, не допуская мысли, что за просьбой кроется обман...

Но когда кто-то действительно нуждается в поддержке, того наш директор опекает и поддерживает. Так, девушки, которые работают в системе ФД, приехали из разных областей, все они жили на съемных комнатах, квартирах, кто-то вышел замуж, кто-то нет... Но они поднимались, старательно работая здесь. Выигрывают конкурсы по продажам ароматов разных марок, занимают первые места, хотя по сравнению с Алматы Астана уступает в количестве покупателей. И, я считаю, в том, что у наших менеджеров по продажам большие достижения - во многом заслуга Галины Айпековны.

При всех ее профессиональных достижениях Галина Айпековна остается очень скромным человеком, никогда не стремится продемонстрировать свои достоинства. Напротив, начинает смущаться, когда ее хвалят. Образец ответственности, самого серьезного отношения к делу. Она из той категории советских людей, которые стараются жить и поступать правильно. Никогда лишнего не скажет и не сделает, все у нее “по полочкам”, аккуратно, безукоризненно... Ее особая фишка как управляющего - в сети столичных магазинов царит идеальная чистота: все содержится в исключительном порядке, сверкает чистотой - складские помещения, внешний вид, залы, любой уголок...

Такие руководители - редкость. На своем пути я видела многих руководителей, не хочу никого обидеть, но именно Галина Айпековна обладает уникальными качествами управленца. Она сильный, компетентный руководитель и воспитатель. Наши управляющие “Французского дома” в Астане - воспитанницы, ученицы Галины Айпековны, они перенимают у нее опыт и профессиональные навыки. Это Гульнара Кажикенова - управляющий ФД (Бейбитшилик, 31), Кенжегуль Жакубаева - управляющий ФД в торговом центре “Рахмет”, Александра Губернаторова - управляющий ФД в ЦУМе, Саягуль Абильдина - управляющий “Бьютимания” в МЕГе, Лилия Газя - управляющий “Бьютимания” “Аружан”.

Желаем Галине Айпековне творческих взлетов, покорения крутых вершин, неизменного успеха! Желаем надежных людей вокруг, крепких нервов и умиротворенных выходных, незабываемых путешествий. Здоровья Вам и Вашим близким!

Ирина Есина - старший менеджер ФД (Республика, 29):

- Самые добрые впечатления об этой удивительной женщине. Вспоминается, как у нас шел ремонт в магазине, потом он открылся. Галина Айпековна ночевала здесь, стремясь, чтобы все было в идеальном порядке. Настолько предана своему делу, что не смотрит, по статусу ли это директора, и выполняет ту же работу, что и обычный подчиненный. То есть она всегда с нами. Но при всей мягкости, доброте, если нужно, может пожурить или отругать по делу, поэтому мы всегда в тонусе. Мы понимаем, что относясь к нам требовательно, такие же высокие требования она предъявляет к самой себе. Мы ее любим, но и испытываем уважение и трепет к ней как к директору. Она всегда с нами. За столько лет работы мы сплотились, стали семьей. И - как родные и близкие люди - переживаем за все.

Галина Айпековна, работая во “Французском доме”, посвятила ему всю себя. Такая самоотдача редко у кого бывает, мало равных Галине Айпековне. И сейчас, когда приходят молодые руководители, все они спрашивают у нее совета. Если не могут решить проблему, бегут к ней по любому вопросу. Допустим, какая-либо клиентка делает возврат товара, Галина Айпековна все отрегулирует, успокоит клиентку, поможет продавцу. Благодаря тому опыту, который она наработала за столько лет, нет ситуаций, из которых наш директор не видела бы выхода.

Галина Айпековна, несомненно, обладает великолепными деловыми качествами. И при этом она остается красивой женщиной - безукоризненно одетой, ухоженной, привлекательной. Обладает прекрасным вкусом, отдавая предпочтение элегантному, деловому стилю. На ней всегда отличный костюм, платье, туфельки на каблучке, красивые аксессуары, великолепные шейные платки, кольца на руках, обязателен маникюр и, конечно же, прическа... Ее излюбленные ароматы - Poison Christian Dior и поистине королевский аромат Sisley Eau du Soir. Галина Айпековна являет собой образец женщины.

Мы рады этому юбилею и хотим, чтобы Галина Айпековна была на самом деле счастлива. Нам бы хотелось, чтобы у нее на душе была теплота и радость. Мы всегда с ней. Любим ее, уважаем и желаем счастья!



Коллектив ТОО “Французский дом BSB”, а также редакция газеты “Новое поколение” поздравляют Галину Айпековну с прекрасным юбилеем! Желаем отличного здоровья, доброго настроения, бодрости! Желаем также новых профессиональных достижений, успехов и процветания! Пусть Вас окружают любимые и любящие люди!