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Поднимем бокалы! Люди

Виноделы посетили с той же целью сначала Россию, города Москву и Санкт-Петербург,  а потом  c однодневным визитом прибыли в наш город, чтобы на следующий день отправиться в Астану. Организатором мероприятия выступила Торговая миссия посольства Франции в РК Business France Kazakhstan

Сначала винный продукт из Франции дегустировали профессионалы - представители  дистрибьютеров алкогольной продукции в нашей стране. А вечером  прекрасными винами  угощали гостей и партнеров генерального консульства Франции в Казахстане, посольства Франции в РК. На вечере присутствовали Лоран Дамас - глава Торговой миссии, торговый советник при посольстве Франции, также советник по экспорту Рустем Джапаров,  Стефан Морье - генеральный директор Carrefour Kazakhstan, Марк Басо - представитель компании Check Point, Бертран Госсар - управляющий директор Евразийского банка,  Александр Удебин - владелец франшизы Yves Rocher по Казахстану,  один из партнеров сети  булочных La Tartine в нашей стране. Были здесь также  Вера Авалиани -  известная казахстанская журналистка и прозаик, Василий  Горев -  финансовый директор компании Almeo (представляет на рынке бренды Cortefiel, Oodji, Springfield, Etam), которая скоро станет партнером одного из французских брендов Леруа Мерлен в 2020 году, сотрудники  французских компаний в Казахстане, представители Всемирного банка и  другие гости. На дегустации вин помимо алматинцев, работников французского посольства и генерального консульства Франции в РК присутствовали французы, которые добились внушающих результатов в бизнесе, живя в Казахстане. Многие из них женаты на казахстанках, имеют крепкие интернациональные семьи.
Лоран Дамасс - глава Торговой миссии, торговый советник при посольстве Франции:
- Франция имеет привилегию быть названной страной, где народ пьет вино и производит его. В нашей стране 85 тысяч производителей вина! Мы производим 3420 разновидностей вина! Винодельческая отрасль во Франции  занимает второе место по экспорту.  Мы гордимся этим наследием, вот почему наша страна является рекордсменом по потреблению вина - 60 бутылок на человека в год! Сто поколений французов передавали навыки изготовления вина своим потомкам. И, наверное, всем известно, что французы, любящие пить вино, меньше всего подвержены сердечным приступам.
На этой фразе торгового советника посольства Франции все присутствующие подняли свои бокалы, содержащие лучшее  “сердечное” лекарство!
Затем  Лоран Дамасс передал слово большому знатоку вина - послу Франции в Казахстане, который поздоровался с присутствующими по-казахски.
Его превосходительство господин Франсис Етьен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане, отметил, что исполняется 25 лет дружеских отношений Франции и Казахстана, что подразумевает и успешное  коммерческое сотрудничество. И это хороший повод, чтобы  праздновать эту дату. Господин Франсис Етьен пожелал казахстанскому и французскому народам, а также всем присутствующим благоприятного 2017 года, который скоро наступит. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане также предложил всем насладиться дегустацией французских вин и обязательно обменяться визитными карточками.
По давно заведенной традиции в конце вечера была разыграна лотерея, по результатам которой иные из гостей получили приятные подарки.

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Просмотрено: 61 раз Просмотров: 61 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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