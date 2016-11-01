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Город - уютный и дружелюбный Люди

Если мы с вами приложим к этому руки. Как? Опыт преображения улочек, дворов и иных пространств получали и презентовали в готовых проектах ученики “Мастерской дизайн-мышления” в партнерстве с компанией “Шеврон”, при участии экспертов - промдизайнеров, архитекторов города Алматы
В Алматы прошла презентация практического проекта, направленного на повышение уровня дружелюбности, комфортности, доступности городской среды. Проект по улучшению городской среды представили ученики “Мастерской дизайн-мышления”.
Инициатива представляет собой различные решения, разработанные молодыми людьми, учениками “Мастерской дизайн-мышления”  и помогающие устранить реальные проблемы нашего города: недостаток  пандусов, велопарковок, недостаточное количество урн, общественных пространств и т.д.
Злата Лобанова - ученица “Мастерской дизайн-мышления”:
- Для меня курс “Мастерской дизайн-мышления” стал местом, где я смогла воплотить свои фантазии в жизнь, научиться работать с инструментами, мыслить, находить, исследовать проблемы и решать их. Занимаясь творчеством в  мастерской, я стала уверена в том, что изменить мир к лучшему в моих силах.
Ребята самостоятельно в рамках акции воплотили в жизнь свои идеи по поводу того, как сделать жизнь нашего города лучше.  На презентации представлен результат трехмесячной работы детей. Многие объекты изготовлены с использованием вторичного сырья, так как много внимания в проекте направлено на экологию, окружающую среду и переосмысление человеком своей роли как потребителя и творца.
Обучение  проходило в мастерских Almaty Design School. Все участники - подростки от 13 до 17 лет, 20 ребят с самыми интересными и жизнеспособными идеями - попали в проект на конкурсной основе, прислав свои идеи по благоустройству города и изменению среды к лучшему. Это уникальное пространство, которое позволило подросткам работать и изучить всевозможные производственные техники.
Сопровождали воплощение проектов от прототипа до готового объекта и его внедрения  лучшие дизайнеры, архитекторы, экологи и эксперты в других областях. Так же дети посещали еженедельные тематические экскурсии. Теперь все результаты проектов будут помогать городу, среде стать комфортнее, креативнее, интереснее. Это скамейки с usb-портами и фонарями на солнечной батарейке, урны, лавочки с отделами для книг и журналов, подиумы, пандусы.
В программе экспериментальной школы “Мастерская дизайн-мышления”  для детей была разработана уникальная программа. Здесь ребята учатся самостоятельно ставить задачи, искать пути решения, исследовать, мыслить:  нет ограничений в воплощении фантазий, использовании материалов. По запросу детей могут добавляться темы, направления работы, тематические экскурсии, приглашаться необходимые эксперты.
Организаторы считают,  что современные дети и так перегружены информацией  и не всегда могут применить  эти знания на практике, редко ставят перед собой задачи и решают актуальные проблемы. В экспериментальной школе ребенок получает возможность побыть исследователем, найти применение своим познаниям на практике, развить навыки исходя из своих реальных потребностей, это важно.
В мероприятии приняли участие представители акимата, директора школ, руководители проектов Urban Forum  Асель Есжанова  и Urban Talks Катерина Новоселова, руководитель бизнес-инкубатора Most Павел Коктышев, член общественного совета города  Алматы  Дана Шаяхмет и другие люди,  напрямую заинтересованные в развитии городской среды, активной жизненной позиции среди жителей нашего города.
Наталья Ливинская  - руководитель Центра развития Алматы:
- Со своей стороны мы заинтересованы в развитии уникального проекта, помощи ему и возможности внедрения его в общественные пространства города Алматы, школы, парки, скверы. Очень важно, когда люди могут сами менять свой город, помогать ему стать лучше, при этом сохраняя его идентичность.

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Просмотрено: 59 раз Просмотров: 59 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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