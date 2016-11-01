В публикациях говорилось, что в конце года наша планета переживет сильнейшую за последние 250 лет “солнечную бурю”. Это якобы приведет к тому, что в период с 16 по 22 декабря будет заблокировано до 90 процентов солнечного света, попадающего на Землю. В результате почти на неделю человечество окажется “практически в полной темноте”.

Любопытно, что авторы предупреждения ссылались на главу NASA Чарльза Болдена и ученых американского ведомства. При этом отмечалось, что шесть дней темноты не должны стать серьезной проблемой, приведшей к нежелательным последствиям.

Впрочем, как оказалось, сообщения о приближающейся аномалии - это не более чем фейк. В NASA сообщили, что никогда не делали подобных заявлений. К тому же “солнечные бури” приводят к возмущениям геомагнитного поля, а вовсе не к затмению Солнца.

Кстати, похожие ложные сообщения уже циркулировали в интернете в 2012 году. Разумеется, никакого погружения Земли в темноту тогда не произошло.