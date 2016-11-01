Коллеги отзываются о ней так: “Уникальный человек, светлый, добрый. Учитель от Бога!”

Геоморфолог, она, как никто, понимает, что наша планета - живая! И наблюдает эту жизнь со всем вниманием специалиста. Изучает ее, “приоткрывая дверь в тайны природы”. Именно так она и относится к тому, чем занимается, к геоморфологии. Лариса Константиновна читает лекцию в университете. 1980 г.

Она не уступает возрасту: Лариса Константиновна свои 80 лет отмеряет научными открытиями, количеством учеников (а их, наверное, тысячи), тем потоком счастливой, порой драматичной, но всегда невероятной и прекрасной жизни, которую проживает с достоинством, ответственностью и восхищением. Дважды участница Алматинского марафона, она бросает вызов возрасту и стереотипам! И продолжает заниматься тем, что любит - наукой

- Родилась я 22 сентября 1936 года в городе Хмельницком в семье педагогов. Это во многом определило мой жизненный путь. С 22 июня 1941 года - момента бомбежки фашистскими самолетами города Каменец-Подольского - и до окончания Великой Отечественной войны отец участвовал в боевых действиях, награжден орденами и медалями. После победы вернулся к педагогической работе: был директором школы, зав. районо. Мама продолжала учить младшее поколение школьников.

В 1954 году Лариса стала студенткой географического факультета Киевского университета. В составе профессорско-преподавательского состава факультета были такие известные ученые-географы, геологи, геоморфологи, как академик В.Г. Бондарчук, член-корреспондент АН УССР A.M. Маринич, другие яркие ученые... Выбор специализации был определен без колебаний - геоморфология.

Когда Лариса и ее сокурсники получили дипломы о высшем образовании, проводились широкомасштабные работы по государственной геологической съемке территории СССР, составной частью которых была и геоморфологическая съемка. Из Министерства геологии и охраны недр КазССР в Киевский университет пришел запрос на выпускников кафедры геоморфологии, и весь выпуск специалистов был направлен в Казахстан (Южно-Казахстанское, Восточно-Казахстанское и Центрально-Казахстанское геологические управления). Здесь, в Казахстане, учителем Ларисы Константиновны стал Мукатай Жандаевич Жандаев - известный ученый, географ-геоморфолог, профессор, доктор географических наук, заслуженный деятель науки КазССР, участник Великой Отечественной войны. Он заложил основы геоморфологической школы Казахстана.

- Он - мой учитель не только в науке, но и в решении различных жизненных ситуаций.

Защита диссертации Ларисы Константиновны “Геоморфология Западного Тарбагатая” состоялась на первом в Казахстане и Средней Азии диссертационном совете географического факультета КазГУ в 1966 году. На заседании ученого совета университета диплом кандидата географических наук ей вручал выдающийся ученый, ректор У.А. Джолдасбеков.

- Западный Тарбагатай в то время был не только объектом моих научных исследований. Здесь я встретила того единственного, с которым создали семью и 40 лет вместе старались внести определенный вклад в развитие геолого-географической науки Казахстана. Это известный ученый гидрогеолог, академик HAH PK, доктор технических наук, профессор, исследователь в области системного анализа гидрогеосистем, гидрогеологии, геоэкологии, компьютерного геоинформационно-математического моделирования гидрогеологических процессов Василий Веселов (1940-2005). В 1964 году он, студент геологического факультета Киевского университета имени Т.Г. Шевченко, приехал на преддипломную практику в Казахстан, в Тарбагатайскую геолого-съемочную партию. Последние 15 лет жизни был директором Института гидрогеологии имени У.М. Ахмедсафина HAH PK. Наши дочери, Алена и Полина, с отличием окончили казахстанские вузы: КазНУ имени аль-Фараби и КазНТУ имени К.И. Сатпаева, получив прекрасное профессиональное образование. Внучка Ольга окончила бакалавриат и магистратуру факультета философии и политологии в КазНУ имени аль-Фараби.

Гордость вызывают достижения наших выпускников, с которыми у меня непосредственные научные связи. Это прежде всего геоморфологи, географы, картографы, составляющие основу коллектива нашего Института географии. Они представили такую фундаментальную работу, как Национальный атлас Республики Казахстан в трех томах на казахском, русском, английском языках (2010), выполненную под руководством одного из моих учеников, выпускника кафедры геоморфологии, члена-корреспондента HAH PK, доктора географических наук, профессора А.Р. Медеу. В конце 2013 года Национальный атлас Казахстана отмечен Государственной премией РК. Приятно отметить, что в этом коллективном труде представлена и моя работа - раздел карт “Ландшафты и физико-географическое районирование” (Природные условия и ресурсы, т. 1).

Мы уверены в том, что студент в университете должен получать не только современные научные знания, но прежде всего развивать силу мышления. Необходимо дарить студентам интеллектуальную радость. Нельзя быть зависимым в своем творчестве от учителя, нужно идти дальше, творчески развивая свое направление.

Хочу повторить для нашей молодежи слова из “Назиданий” великого Абая Кунанбаева, которым следует вся моя семья: “И вот страна, в которой я живу, и вот народ, который я люблю...” Будьте патриотами своей родины!

Работа - это моя жизнь, полная самоотдачи любимому делу: науке и педагогической деятельности, и как результат - познание отдельных тайн природы и умение воспитывать людей науки и практики.



Галина Викторовна Гельдыева - доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории ландшафтоведения и проблем природопользования Института географии КазУТЗУ (НАО “Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева) Министерства образования и науки РК:

- Вот уже 55 лет, как мы знаем друг друга. Я приехала в Алма-Ату в 1961 году, Лариса Константиновна - на два года раньше. О нас говорят, что мы подруги, но можно сказать, что мы уже родственники, потому что вся наша жизнь была связана и профессией, и крепкой дружбой, наши дети росли вместе.

Лариса Константиновна приехала в Алма-Ату в 1959 году и начала работать в геологической экспедиции, изучающей хребет Тарбагатай. И этот регион Казахстана, чрезвычайно интересный, стал ее песней на всю жизнь - любовью с первого взгляда.

Я окончила университет в Ростове-на-Дону, занималась изучением берегов морей.

После защиты диссертации по Тарбагатаю Лариса Константиновна стала преподавателем в университете. Именно преподавание и явилось ее предназначением в жизни. И так на одной кафедре всю свою жизнь она готовила молодых специалистов. И, когда не стало ее замечательного учителя профессора Мукатая Жандаева, Лариса Константиновна приняла кафедру, которую он создал. Она стала настоящей преемницей, заведовала этой кафедрой многие годы, воспитала бесконечное множество учеников. Ее родители были педагогами, наверное, от них этот дар. Студенты для Ларисы Константиновны как дети. Она с величайшим терпением, желанием вкладывала им в головы знания. Она за своих учеников, как говорится, “тельняшку рвет”, у нее за каждого из них душа болит, пока не выпустит с дипломом специалиста. Она могла всем пожертвовать ради молодежи, которую воспитывала. Но к ученикам она была очень требовательна, никакая халтура ею не принималась. Ученикам она передавала ответственность, профессионализм, а главное - любовь к делу. Сама Лариса Константиновна - образец любви к Казахстану, своему делу, к своим ученикам. И до сих пор она для них учитель! Однажды я предложила ей снизить нагрузку, поберечь себя, не вкладываться так неистово в своих учеников. И Лариса Константиновна так мне сказала: “Не я им нужна, мне найдут замену, они мне нужны!” В этом самая большая мудрость педагога.

Но нельзя учить студентов, не будучи ученым. Лариса Константиновна - крупный ученый, она любит дело всей своей жизни - геоморфологию. Наука изучает строение Земли и процессы, которые происходят на земной поверхности и ее формируют.

У нас получился неплохой научный симбиоз с Ларисой Константиновной. Мы стали вместе заниматься интереснейшим направлением в науке - влиянием морфоструктур рельефа земной поверхности на дифференциацию ландшафтов. Результатом наших исследований стала первая в СССР ландшафтная карта Казахстана, изданная в 1979 году Главным управлением геодезии и картографии СССР при Совете министров Советского Союза. Карта с тех пор так и остается первой и единственной, уникальной. Она есть всюду - во всех странах, регионах.

Ахметкал Рахметоллаевич Медеу - профессор, директор Института географии КазУТЗУ (НАО “Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева) Министерства образования и науки РК:

- В 1972 году я поступил на географический факультет. После первого курса выбрал специальность “геоморфология” на только что созданной кафедре. Даже само название “геоморфология” представлялось интересным, содержало для нас некое таинство. Мы, студенты, не понимали значения слова, знали только, что это связано с географией. Тогда я познакомился со всеми сотрудниками, преподавателями кафедры. Сильное впечатление на меня произвели Зотов, Стариков, Колодко, Богомяков и другие. Среди них ярко выделялась своими знаниями, отношением к делу, молодостью, привлекательностью Лариса Константиновна Веселова. С ней мне, как и всем студентам нашей группы, удалось познакомиться после второго курса во время полевой практики. Программа практики была насыщенная, интересная. Мы постигали азы исследования. Все это нас захватило. Было все новое: описание обнажения и форм рельефа и так далее...

С большим удовольствием мы тогда отработали практику, много познали в выбранной специальности. Лариса Константиновна никогда напрямую не объясняла, она давала возможность нам проявить себя: “Думайте, смотрите, заносите наблюдения в тетрадь”. Потом рассказывала общие моменты. Но ее подход сподвиг нас к активной работе, мы были вовлечены в творческий процесс - в познание закономерностей развития природы на том отрезке местности, где мы проводили практику.

Сейчас с высоты лет я думаю, что методика обучения студентов Веселовой способствовала тому, что мы прошли практику на высоком уровне, что мы поняли особенности познания методов исследования, выявления закономерностей развития природной среды, рельефа этой территории. Именно в то время Лариса Константиновна заслужила огромный авторитет среди студентов. Она была выдержанной, терпеливой. Никогда не упрекала, не принижала студентов. Ведь мы были из сельской местности, многие из нас плохо знали русский язык, недопонимали многие вещи. Но это не говорит о том, что мы были менее развиты, чем городские ребята, наоборот, из нашей группы трое стали докторами наук. Именно сельские парни. Потому что у сельчан имеется высокая пассионарность, большое стремление к познанию. И все мы - и сельские ребята, и городские - стали впоследствии “Кировской группой”, многие имели повышенную стипендию, в том числе и я. Байбулат Кудайбергенов стал ленинским стипендиатом. И этого мы добились благодаря преподавательскому таланту Ларисы Константиновны. Группа была дружная, у нас был хороший настрой на учебу. В начале, середине семидесятых наблюдалась волна стремления к отличной учебе, познанию, и мы оказались на пике этой волны.

Когда мы учились на 4-м курсе, Лариса Константиновна преподавала нам геоморфологию Казахстана. Она увлекла нас этой наукой, читала лекции живо, интересно, даже захватывающе. Когда она рассказывала о гипотезах развития земной поверхности, мы слушали, затаив дыхание. До сих пор я помню эти лекции, вижу, как она рассказывает нам о своем предмете. Она никогда не пользовалась шпаргалками, читала лекции стоя, а мы неотрывно следили за повествованием.

Пусть все ее нынешние стремления, желания исполнятся. Хочу пожелать, чтобы ее глаза никогда не грустили, чтобы она каждое утро с радостью смотрела на небо, на солнце и говорила: “Какое счастье! Наступил новый день, я живу, тружусь, я рядом со своими дочками, внучками!” Хочу пожелать, чтобы она чувствовала себя комфортно. Крепкого здоровья и доброго отношения к ней всех тех, кто ее любит, окружает. Пусть каждый день, каждый прожитый час она чувствует себя счастливой. День переходит в ночь. После лета наступает зима, потом опять лето. Это символизирует поток времени. Оно не стоит на месте, движется независимо от нашего желания, сознания. И пусть Лариса Константиновна всегда опережает время, как она до сих пор его опережала. И какие бы ситуации ни были, пусть она найдет свое достойное место в нескончаемом потоке времени. Всего самого доброго ей!