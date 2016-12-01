Но как из девочки, мечтающей стать врачом, рос профессионал? По признанию врача -репродуктолога, ей помогали стремление к высокому результату, творческие сомнения в себе, а еще вера в нечто большее, чем собственные силы... Своей историей Шолпан Карибаева поделилась с алматинцами на встрече “Истории большого города”. У каждого горожанина своя судьба, именно из отдельных жизненных историй складывается общая история Алматы, формируется душа нашего большого города

Родом из детства

Шолпан Карибаева - врач-репродуктолог:

- Когда мне было 12 лет, в нашей семье произошла трагедия: мой отец умер на следующий день после операции, которую провел самый лучший на тот период советский хирург Амосов. Папа страдал сердечным заболеванием - пороками сердца. Николай Амосов в 1984 году дерзнул сделать пересадку двух клапанов, изобретенных им самим. Эта операция, которую он провел на сердце моего папы, к сожалению, не увенчалась успехом. Я знаю, когда мы теряем близких, порой виним в этом врачей. Но тогда я, двенадцатилетняя девочка, понимала, что хирург сделал все возможное для того, чтобы мой отец жил. Так получилось, что он умер. И поэтому я обязательно должна была окончить медицинский институт.



ПОМОГИ, СВЯТАЯ МАТРОНА!

Работа в этой специальности требует очень много сил! И чтобы достичь какого-то результата и стать хорошим врачом, надо очень много работать. Думаю, все врачи согласятся с этим. Можно отработать обычный рабочий день и после шести уйти домой. А если твой рабочий день продолжается и после работы в виде консультаций по телефону и еще есть ночные дежурства, как это происходит в отделениях акушерства и гинекологии?.. Есть понятия “хроническая усталость”, “врачебное выгорание”... Это может случиться с любым врачом. Как избежать подобного?

Мне важно было получить очень высокий результат, я старательно училась, совершенствовалась. Четырнадцать лет назад я поехала в Москву на обучение по репродуктологии. Неутомимо занималась, наблюдала, как ведет прием практикующий врач. Я находилась в кабинете в институте Кулакова, где врач принимала пациентов. И вот на журнале истории болезни одной из пациенток, которая находилась в институте по программе ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), я увидела сухие веточки растения... Поинтересовалась у врача, что это. И та ответила мне, что в Москве есть монастырь Святой Матроны, куда устремляются люди в надежде на помощь канонизированной Матронушки. Там у иконы с ее ликом, у мощей святой, освящают цветы - розы, гвоздики, и эти сухие цветы, веточки становятся своеобразной нитью, связывающей с Матроной, которая и после смерти творит чудеса.

Как врач я понимала, что программа ЭКО не может дать стопроцентный результат. И я искала то, что может добавить еще немного результата и надежды. Я направилась в этот монастырь, отстояла очередь, получила святую воду. Отстояла вторую очередь, поклонилась и поцеловала саркофаг, где хранятся мощи Святой Матроны, взяла веточки, за которыми и пришла.

Время шло, я вернулась в Алматы, продолжила работу. Иногда коллеги спрашивали меня: “Откуда ты берешь силы работать в таком режиме?”. И однажды я со всей отчетливостью вспомнила, что именно написала в записке, которую оставила за иконой Святой Матроны! Там были такие слова: “Дай Бог мне силы помогать людям!”.

Думаю, силы даются нам оттуда, сверху, от Бога, для того, чтобы мы могли помочь, сделать больше, чем можем сделать.



УСИДЕТЬ ЛИ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ?

Пациентки, к которым я приходила как врач-репродуктолог, могли рассчитывать на возможность с помощью ЭКО получить результат только в сорока процентах из ста. И это в том случае, если пациентка молода и здорова. А если женщина старше сорока трех лет, то шансов еще меньше. Я видела глубокое разочарование, депрессию наших пациенток, которые уходили уже после первой программы, хотя можно пойти на вторую, третью. Что сказать им вслед? Как их поддержать?

Так двенадцать лет назад начались мои первые консультации у психологов. Я пришла на тренинг по психологии. В группе было 10 человек, из них девять - психологи и лишь одна я - гинеколог. Макарова спросила меня: “Что ты здесь делаешь?”. Я обратилась к ней с просьбой дать мне инструмент для моих пациентов, чтобы я могла им помочь получить больший результат от применения ЭКО. Тогда я искренне верила, что психология может изменить процент эффективности. Впервые в жизни мне захотелось поменять профессию. На одном из семинаров задала вопрос Галине Макаровой: “Могу ли я усидеть на двух стульях - репродуктолога и психолога?”. И получила ответ, что не смогу сделать этого. Спустя какое-то время задала еще один вопрос - он для меня был самым важным и сложным: “Я хочу уйти из профессии репродуктолога и стать психологом! Это возможно?”. Галина Макарова ответила неожиданно для меня: “Психологов, которые знают репродуктологию, нет. Ты будешь первым репродуктологом, который постиг азы психологии”.

Со временем мне пришлось признать, что психология не помогает увеличить шанс пациентки обзавестись ребенком с помощью ЭКО, но при этом помогает встать, отряхнуться и двигаться дальше - к победе! Дает возможность поверить в свои силы.

У своих коллег-психологов я узнала о золотом правиле: сначала ты должна верить в себя, и только потом ты можешь дать веру тем людям, которые приходят к тебе. У меня были случаи, когда пациентки приходили на восьмую, девятую, десятую программы ЭКО, и мы получали результат - рождался ребенок! Это происходило, возможно, еще и потому, что я осознанно верила, что мы победим, но мне очень сильно хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее!



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Однажды я отправила свою пациентку на консультацию к психологу. И вот раздался звонок. Психолог, моя приятельница, хотела поговорить о той пациентке. Но я вдруг со всей очевидностью осознала, что не хочу погружаться в жизнь этой пациентки, в ее психологические проблемы. И это правильно, потому что такая погруженность будет мешать моей работе, я почувствовала, что будут стираться барьеры между пациентом и врачом. Но все же выслушала психолога, которая сказала, что моя пациентка больше не придет ко мне. Психолог провела с ней сеанс, в ходе которого молодая женщина призналась: “Ребенок нужен моей маме, моей свекрови, мужу, он нужен врачу Шолпан Кенесовне... А мне он в настоящее время не нужен! Я сейчас не готова к тому, чтобы стать мамой. Я поняла, что мне в данный момент нужно поехать в Индию, внутренне успокоиться и пожить для себя!”.

Тогда наступила новая эпоха в моей жизни - понимание и нахождение ответов на вопросы. Попробуйте задать себе вопрос “Зачем вам дети?” и ответить на него. И если я задаю подобный вопрос женщинам с бесплодием, которые приходят ко мне на прием, они смотрят на меня, как на сумасшедшую... Но я повторяю этот вопрос позже, когда у нас с пациенткой возникают доверительные отношения. Мне приходится слышать самые разные ответы. Мы все на этот вопрос ответим по-разному. Не будет правильных или неправильных ответов, но это будут наши собственные ответы. И этот главный ответ на вопрос “Зачем вам дети?” в нашей душе.

Сегодня я могу сказать о себе, что я врач, профессионал. У меня есть вера и силы, которые получаю свыше, чтобы помогать себе и людям. Возможность услышать ответ на вопрос “Зачем вам дети?” от пациентки, которая приходит ко мне, надеясь стать мамой, ответ, исходящий из глубины души, - это то, что мне очень интересно и важно сегодня. Я бы хотела, чтобы у всех, кто мечтает о ребенке, не было необходимости обращаться ко мне. Но если все же ко мне придут за надеждой, я буду рядом. И вы, будущие родители, должны понять, что и от вас потребуется много сил, чтобы получить это счастье - детей!