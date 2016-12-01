На сегодняшний день ассоциации родителей детей-аутистов существуют только в Алматы и Караганде. Однако статистика свидетельствует о неумолимом увеличении количества аутистов среди рождающихся детей. И, как правило, родители не знают, что делать с таким ребенком. Специалисты на местах также не всегда готовы к работе с аутистами, особенно учитывая, что каждый аутист уникален и у каждого свои стереотипы, сложности и темп развития.

На сегодняшний день специалисты проекта проконсультировали более 1100 семей, провели более 9000 занятий и обучающих мастер-классов для родителей. А также организовали стажировку для 157 специалистов, планирующих работать с детьми-аутистами. В алматинскую Ассоциацию родителей детей-аутистов приезжают из 22 городов Казахстана.

Проект “Аутизм победим - 12 городов Казахстана” ориентирован на помощь родителям детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В ходе реализации проекта будет проведена информационная кампания среди родителей детей с РАС в 12 областях РК. Специалистами проекта будут проведены 3-5-дневные семинары-консультации для родителей детей-аутистов. Также родители будут приглашены на обучение и стажировку в действующие ассоциации родителей детей-аутистов. Уже сейчас работают бесплатные дистанционные консультации через Skype и планируются бесплатные семинары для специалистов.

Основная задача проекта - информировать родителей о том, какова роль мамы в преодолении аутизма ребенка? Для чего и как нужно объединяться родителям детей с РАС? Какие эффективные формы социализации детей с РАС могут создать в регионах сами родители без специальной помощи?

В число регионов, которые будут охвачены проектом, вошли такие города Казахстана, как Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск и Шымкент.

Организаторы проекта стремятся дать знания, информацию не менее 800 семьям в 12 областях республики о возможностях развития и социализации детей с РАС. Будут организованы выездные консультации специалистов проекта “Аутизм победим” для родителей детей-аутистов в 12 областных центрах Казахстана. Планируется дальнейшее консультирование (в том числе и дистанционное) по индивидуальным программам реабилитации детей-аутистов не менее 50 процентов семей, прошедших первичную консультацию.