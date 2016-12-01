Торжественное открытие цикла торжеств состоялось 24 ноября в Алматинском хореографическом училище имени А. В. Селезнева. В течение пяти дней поклонники хореографического искусства могли принять участие в разнообразных творческих проектах и встречах. Началось все с торжественного открытия мемориального бюста основоположника казахского хореографического искусства, народного артиста КазССР Александра Селезнева. Был также открыт музей истории Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева, которое более чем за 80-летнюю историю подготовило множество высококлассных артистов балета, лауреатов престижных международных конкурсов и фестивалей. Они и сегодня представляют казахстанскую школу на мировых сценах. Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева за эти годы воспитало плеяду известных артистов балета. Так, народными артистами стали более 10 человек, заслуженными артистами - более 50. Выпускники имеют звания “Заслуженный деятель РК”, “Отличник образования”, “Заслуженный работник культуры”. Они лауреаты международных конкурсов и фестивалей - Международного конкурса артистов балета имени Майи Плисецкой (Россия), Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария), Международного конкурса артистов балета “Арабеск” (Пермь, Россия), Prix de Lausanne (Лозанна, Швейцария), Международного конкурса артистов балета Vaqanova-Prix (Санкт-Петербург, Россия), Международного конкурса артистов балета имени Сержа Лифаря (Киев, Украина)... Ученики АХУ имени А. Селезнева с педагогом Еленой Кузьминой

Крупное событие в рамках торжеств - V Международный конкурс хореографических учебных заведений “Әрлеу” (“Восхождение”), на котором демонстировали свои достижения воспитанники хореографических училищ стран - участниц конкурса. В Алматы съехались более 120 учащихся - представителей хореографических учебных заведений из 10 стран мира: Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Молдовы, Турции, Кореи и ЮАР. Танцоры соревновались в мастерстве в самых разных жанрах хореографического искусства: классический балет, народный танец и современная хореография. Оценивали профессионализм танцоров из разных стран именитые артисты, выдающиеся деятели мировой хореографии из Казахстана, России, Турции, Кореи, Кыргызстана и Украины.

Специалисты обсуждали тонкости и особенности жанра на Международной научно-практической конференции “Современное хореографическое искусство и образование: традиции и новаторство, проблемы и перспективы”. Состоялась презентация альманаха об истории Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева “Қазақстан хореографиясының Алтын бесiгi”.

Яркое, незабываемое действо, в котором приняли участие воспитанники училища разных классов, - презентация двух одноактных балетов: “Классической симфонии” (С. Прокофьев) в постановке М. Лавровского и казахского балета “Тұран даласы - Қыран даласы” в постановке А. Садыковой. Члены жюри Международного конкурса “Әрлеу” Вадим Писарев, Пак Джы Гын, Вакиль Усманов с заслуженной артисткой Казахстана Людмилой Рудаковой

Ая Калиева - директор АХУ имени А.В. Селезнева:

- В основе торжеств, конкурса, всех прочих событий в рамках 110-летия Александра Селезнева наше стремление развивать исполнительское мастерство и духовно-нравственный потенциал творческой личности. Наша цель - выявление ярких, самобытных талантов, расширение культурных, творческих и образовательных связей.

Среди участников юбилейного творческого проекта студенты хореографических учебных заведений стран СНГ (Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Узбекистан,), Кореи, Турции, ЮАР и Казахстана, преподаватели, ученые, практики. Члены жюри - выдающиеся артисты мирового балета: Михаил Лавровский (Россия), Вадим Писарев (Украина), Айсулу Токомбаева (Турция), Юрий Васюченко (Россия), Вакиль Усманов (Австрия), Пак Дже Гын (Корея), Гульжан Туткибаева (Казахстан), Отан Асылкожаев (Россия), Айгуль Мураталиева (Кыргызстан), Людмила Ли (Казахстан). С участием этих выдающихся хореографов современности прошли семинар и мастер-классы.

Организаторы мероприятия: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева, Евразийский фонд культуры.

Поддержку мероприятию оказали: Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации, Фонд развития и поддержки балета и национального танца, Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО, Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая.