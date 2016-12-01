Интересная подборка видеоклипов о развитии Казахстана за 25 лет независимости, поздравительные выступления, концертные номера в исполнении детей в костюмах различных народов мира, приветствия на девяти языках мира - зрелище было впечатляющим.



“Очень важно находить взаимопонимание в таком многонациональном государстве, как Казахстан, - говорил в своем выступлении Ерлан Бисембаев. - Культура, обычаи, национальное искусство всех народов нашей страны - это те ценности, которые объединяют всех людей разных национальностей”.

Все композиции концертной программы посвятили теме укрепления единства народа и межнационального согласия. Воспитание гражданства и патриотизма, пестование добрых чувств, которые есть у каждого народа - это важно, особенно для каждодневных отношений людей различных национальностей. Укрепление равноправия народов во всем Казахстане и толерантность стали отличительными чертами нашего государства, потому что говорим мы на разных языках, но родились в одной стране.

Атмосферу праздника в стенах гимназии точно выразили слова ведущего концерта: “Всех нас, людей всех национальностей, объединяет общее, имеющее одно из важнейших понятий: мы - народ Казахстана! И в этом Казахстан - уникальное государство с многообразием культур и религий”.