Вот и совсем недавно ее имя звучало в центре Москвы: в Московском доме национальностей состоялась презентация электронной книги “Камила Досовна Утегенова. Дарившая жизнь”, организованная региональной общественной организацией (РОО) “Форум женщин ЕврАзии” в рамках проекта “Моя мама родом из...”. В зале присутствовали члены семьи героини вечера, друзья и коллеги семьи, представители научно-экспертного сообщества и творческой интеллигенции.

Раушан Мусахановна Канапьянова - председатель координационного совета региональной общественной организации “Форум женщин ЕврАзии”, доктор политических наук, профессор Московского государственного института культуры и Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, действительный государственный советник 3-го класса:

- Книга о Камиле Досовне открывает новый проект Форума женщин ЕврАзии “Моя мама родом из...”. Цель проекта - собрать уникальный материал о женских судьбах послевоенного времени и создать своего рода книгу памяти.

Алексей Дрожжин - заместитель директора Московского дома национальностей:

- Впервые в истории Московского дома национальностей состоялась презентация подобной электронной книги. Камила Досовна - человек с большой буквы, с которого хочется и нужно брать пример. ЕЕ ВСЕ ЛЮБИЛИ

Джамиля Канышевна Утегенова - дочь Камилы Утегеновой и Каныша Сатпаева, автор книги:

- Очень важно сохранять память о наших мамах и их судьбах. Мама мечтала работать акушером-гинекологом, она всегда считала эту медицинскую специальность самой важной и самой нужной. Память о Камиле Досовне живет не только в нашей семье, воспоминаниях друзей и близких, но и в учениках, коллегах и простых женщинах, которые обращались к ней за помощью. Почему же в память о Камиле Досовне Утегеновой уже столько лет проводятся подобные мероприятия? Она была прекрасным человеком, добрым и отзывчивым, активно участвовала в общественной жизни, была примером для подрастающего поколения. И, самое главное, ее все любили... КАМИЛА

Камила Утегенова родилась 27 мая 1915 года в городе Троицк. В 1930-е годы вместе с семьей переехала в Алма-Ату, где поступила в Казахский медицинский институт. Она была одной из его первых выпускниц. Впоследствии по направлению Камила уехала работать врачом амбулатории и одновременно заведовала участковой больницей на руднике “Ачисай” Южно-Казахстанской области. Затем поступила в клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Казахского медицинского института, в 1954 году защитила докторскую диссертацию. В должности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Казахского государственного медицинского института Камила Утегенова проработала 20 лет. За это время она стала кумиром для многих будущих специалистов. Она была видным ученым, написавшим около 150 работ, медиком, известным своей профессиональной интуицией, а также великолепным педагогом и известным общественным деятелем.

Внук Камилы Досовны, Андрей Егоров, очень тепло отзывался о своей бабушке, несмотря на то, что, когда ее не стало, внуку было всего девять лет. Андрей Егоров отметил ее особую роль в жизни Казахстана. С доцентами Гульбахрам Каримовой, Бибажар Исатаевой и Ниной Каюповой, 8 марта 1972 года



И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

В рамках презентации книги выступили близкие Камилы Утегеновой, а также лидеры национальных общественных объединений, представители научно-экспертного сообщества, среди которых - член общественного совета Московского дома национальностей, председатель московского фонда “Казахская диаспора” П.О. Джамалов, доктор педагогических наук, директор московского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Высшая школа народных искусств (институт)” И.А. Шаповалова, старший научный сотрудник Научно-технической библиотеки при Государственном комитете науки и техники Л.В. Шарипова, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, ответственный секретарь Общества российско-китайской дружбы А.Л. Верченко, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат филологических наук Д.И. Онаева. Отрывки книги Джамили Утегеновой - “Камила Досовна Утегенова. Дарившая жизнь” ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ НАРОДА

“В начале 1950-х годов мама заведовала кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета, которая базировалась на Школьной улице, а в 1958 году перешла на такую же должность на лечебном факультете и, соответственно, в Первый роддом. Она также работала главным акушером-гинекологом республики и постоянно ездила в командировки, в Казахстане не оставалось такого места, где она бы ни побывала. Тогда остро стояла проблема материнской и детской смертности, снижение ее стало важным делом мамы на многие годы. Она прекрасно знала, какова реальная ситуация с этой проблемой в республике, писала докладные записки и отчеты министру здравоохранения и в ЦК, и многие меры, как она говорила, были действительно предприняты, положение улучшалось в том числе благодаря маминой активности”.

“...С самого раннего детства я постоянно слышала слова о неправильном предлежании плода, эклампсии, обвитии пуповины и тому подобном. В любой час дня и ночи мог раздаться телефонный звонок, мама моментально собиралась и уезжала в клинику, где могла провести следующие сутки без сна за операционным столом или у кровати роженицы. Долгое время я думала, что нормальных родов вообще не бывает, потому что тема патологии в домашних разговорах присутствовала всегда. Порой в детстве, когда меня было не с кем оставить, она брала меня с собой, когда ее вызывали среди ночи. Я ждала в ее небольшом кабинете, уставленном книжными шкафами с медицинской литературой, а иногда ложилась спать на маленьком диванчике под принесенным кем-то казенным одеялом.”

“...Мама была женщиной, которая опередила свое время. Она всю жизнь прожила так, как сама желала. У нее было несгибаемое чувство собственного достоинства, а сила ее характера и железная воля могли преодолеть преграды и препоны, которые ставились перед ней в жизни. Те же самые люди, которые судачили у нее за спиной, писали доносы и ходили на нее жаловаться, в минуты необходимости шли к ней с просьбой помочь. Никогда и никому мама не отказывала, в любое время суток она отправлялась в клинику провести срочную операцию или принять сложные роды.

В 1956 году маме присвоили почетное звание заслуженного врача республики. Ее работу высоко ценили коллеги в Москве и других городах. Бывая в Москве, мы с ней часто ходили в Министерство здравоохранения, находившееся в конструктивистском здании в Рахмановском переулке. Сейчас его, к сожалению, снесли.”

“...Но, конечно, профессиональным ростом, признанием ее заслуг и благодарностью пациентов мама была обязана не высокопоставленным друзьям, а своему таланту врача и педагога, тому, что она все силы и все время отдавала женщинам и детям: она была твердо убеждена, что здоровье женщины - это здоровье народа. И всегда нужно помнить, говорила она студентам, что в руках акушера-гинеколога находятся сразу две жизни, и ответственность он несет двойную.”