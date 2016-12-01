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Мечтайте покорить Луну! Люди

Родители были в шоке, друзья и знакомые крутили у виска: “Крис спятил!”. Понадобились годы, чтобы Крис Маккормак убедил не только всех, кто в нем однажды разочаровался, но и весь мир, что он на вершине! Он на пьедестале успеха, самых невероятных достижений в этом сложном виде спорта. Сегодня у него есть все, о чем можно мечтать. Встречаясь с людьми, он не устает повторять, что самое потрясающее чувство - это добиться своей мечты, когда ты веришь в себя, понимая: ты все можешь, в этом мире нет ничего невозможного!

 


Не так давно легендарный триатлонист 14-кратный IronMan Крис Маккормак посетил Алматы. Он встретился со студентами и преподавателями Almaty Management University, рассказал о своем пути к успеху в большом спорте, а также поделился секретами высоких достижений в триатлоне
В стенах университета со знаменитым спортсменом встретились президент республиканской Федерации любительского триатлона Муратхан Токмади и казахстанская сборная по триатлону, которая в будущем планирует участвовать в Олимпийских играх.
Встреча со звездой спорта длилась почти два часа - “железный человек” просто и скромно рассказывал ребятам о том, как он пришел к успеху. Крис остановился на том, что его жизнь могла бы пойти совсем по-другому пути, после университета. Следуя желанию родителей, он какое-то время проработал в одном из австралийских банков. Но у Криса не получилось быть постоянно послушным воле родителей, он понял, что больше не может бороться с собой, что его зовет мечта... Крис хотел путешествовать и всерьез заняться триатлоном. Он ушел из банка, уехал из Австралии, и началась его новая, невероятная жизнь!
Конечно, мало кто верил тогда, что этому молодому человеку, который с детства занимался футболом, регби и другими командными видами, удастся достичь мировых высот в троеборье. Крису смеялись в лицо, когда он рассказывал о своих планах. Спортсмен рассказывал это студентам, которые восторженно и жадно слушали столь редкого гостя. А Крис понимал, что, возможно, его слова сегодня изменят жизнь кого-то из этих алматинских студентов, которых он видит впервые...
Крис Маккормак:
- Всегда будут люди, которые постараются расшатать и ослабить вашу веру в себя и свои силы. Не слушайте тех, кто говорит - ты не сможешь! Следуйте своей мечте, верьте в себя! Вы - исключение! Каждый из вас - исключение из правил!
Спортсмена никогда не сбивали недоверие и скептицизм, его настроя побеждать не могло поколебать чье-то субъективное мнение. Именно так было, когда он приехал в Европу в 23 года, практически без средств к существованию, и когда Крис Маккормак впервые поставил себе цель стать чемпионом американского IronMan. В результате он шесть раз подряд выиграл американские гонки IronMan, что до него не удавалось практически никому! Сегодня Крис Маккормак (Макка) - феноменальный спортсмен, многократный чемпион Европы, Австралии, Океании, США и всего мира по триатлону. Дважды выигрывал главный IronMan* на Гавайях (в 2007 и 2010 годах). Выиграл за свою карьеру 76 процентов соревнований по триатлону (более 200). Занимал место на пьедестале в 88 процентах соревнований.
Крис также рассказал студентам AlmaU о том, что именно его мотивирует побеждать, о режиме подготовки к соревнованиям, питании во время тренировок.
Спортсмен отвечал на вопросы студентов, а также дал несколько ценных советов молодым людям. Он считает, что для них сейчас очень важны путешествия, опыт знакомства с культурами разных стран.
Крис Маккормак:
- Я обучался в Австралии, и достаточно серьезно, но, например, мой визит сюда дает мне гораздо больше в плане знаний и опыта, чем я могу получить в университете в Австралии. Будьте открытыми миру! Ставьте себе высокую цель и идите к ней. С большими людьми случаются большие вещи, если они прилагают усилия. Многие считают: “Я просто средний человек, вот моя средняя цель, и она меня устраивает”. Но надо ставить большие цели и достичь Луны! Нужно ставить даже такие цели!
В конце вечера гостя ждал сюрприз - на встречу с легендой триатлона пришел студент AlmaU Ерайдын Тасболатов, который взобрался на самую высокую точку Европы - Эльбрус (высота - 5642 метра) и на его вершине сыграл на домбре! Ерайдын вручил знаменитому спортсмену подарок от имени университета и исполнил в его честь кюй “Ерке сылһым”.
В своей книге “Я здесь, чтобы победить!” автор показывает, как живут спортсмены, которые 3/4 жизни проводят в разъездах и тренировках. Крис много внимания в книге уделяет теме “игр разума” - личной системе Макки, которая позволяла ему побеждать тех, кого он физически не мог бы одолеть. Книга открывает то обстоятельство, что Крис Маккормак - мастер публичных выступлений, управляемых скандалов и деморализации соперников. Читатель начинает понимать, что приемы Макки можно применять и в реальной жизни... Триатлон, как и любой профессиональный спорт, - это испытание болью. Макка часто говорит о боли, о том, как принять ее, как с ней говорить и какие отношения должны быть с ней, особенно если приходится терпеть ее восемь и более часов гонки полного IronMan. При этом Макка утверждает, что ни разу не получал серьезных травм. Многие начинающие бегуны жалуются на боли и травмы. Маккормак считает, что боли возникают от ненужной перетренированности... Словом, мысли и воспоминания звезды триатлона уникальны и поучительны!

Справка “НП”
*IRONMAN - это соревнование по триатлону, организуемое The World Triathlon Corporation (Всемирная корпорация триатлона). Состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыв на 2,4 мили (3,86 километра), заезд на велосипеде на 112 миль (180,25 километра) и забег на 26,2 мили (42,195 километра).

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Просмотрено: 46 раз Просмотров: 46 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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