Пожалуй, именно Ирина Чиркина - чемпион мира по карате-до шотокан, руководитель спортивного клуба “Тигренок” - стала настоящей героиней встречи, самым главным действующим лицом пресс-конференции, посвященной вопросам массового дворового спорта в Казахстане. Потому что Ирина - воспитанница дворового клуба, оттуда началась ее блистательная карьера в спорте Ирина Чиркина - чемпион мира по карате-до шотокан, руководитель спортивного клуба “Тигренок”:

- Я вышла из дворового клуба, куда пришла заниматься спортом еще в детстве. Моим тренером был обычный инструктор по спорту. На базе дворового клуба он создал спортивный клуб “Тигренок”. Тренировались в подвале, который сами же и переоборудовали. Мы, школьники, расчистили помещение подвала, потом сами сделали ремонт, никто нам в этом не помогал. Тогда карате как вид спорта только появился в стране, обрел большую популярность среди подростков. Практически 100 процентов детей нашего двора ходили в эту секцию - вечером тренировалась группа подростков с 14 до 18 лет, днем - младшая группа 9-10-летних школьников. В секции, где я тренировалась, занимались более пятидесяти человек! И, наверное, около ста ребят посещали клуб “Тигренок”. Это было достаточно интересно для дворовых детей. И помимо того, что мы занимались карате, наши “тигрята” еще ездили по другим дворам, участвовали в обычных соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, теннису... Так же проводились показательные выступления, на которых мы демонстрировали, что можем делать в карате, какие у нас достижения. Помню, в те годы еще были во дворах спортивные площадки. Моя спортивная карьера началась с обычного дворового клуба, я стала чемпионом мира. Когда начались соревнования, для меня и моих товарищей появилась цель - добиться высоких результатов в карате-до шотокан. Около 40 процентов ребят, которые со мной тренировались, дошли до мастеров спорта. И ведь среди них были неблагополучные дети, до спортивного клуба “Тигренок” они занимались уличными драками, грабежами, бесцельно проводили время на улице... Наш тренер Вячеслав Григорьевич Савкиев, который, к сожалению, ушел из жизни, в те годы боролся за этих ребят, вытаскивал их из милиции, приводил в клуб и заставлял там заниматься, серьезно тренироваться. Мальчишки беспрекословно слушались его, подчинялись своему тренеру, потому что он увлекал детей. Это очень важно - иметь такого человека, умеющего повести за собой неблагополучных парней, любящих похулиганить. Девочки, которые со мной занимались, тоже дошли до мастеров спорта, стали профессиональными тренерами. На этом примере мы видим, как это жизненно важно - массово привлекать детей в дворовый спорт, в клубы, находящиеся в шаговой доступности. Мой клуб “Тигренок” - это такой же дворовый клуб, мы не проводим предварительный отбор среди детей, чтобы принять их в спортивную секцию. Мы берем всех, кто приходит, занимаемся с ними. В данный момент наши воспитанники выступают на чемпионате мира, и я надеюсь, что у нас будут хорошие результаты. На прошлом чемпионате мира дети нашего клуба “Тигренок” завоевали три золотые медали. Думаю, что подобных результатов может добиться любой ребенок, тем более если для него, для его развития будут создаваться условия для тренировок - детские спортивные площадки, помещения, которые можно так же перепрофилировать из подвалов, как это сделали мы в свое время. ЗА ЦИФРАМИ - НАШИ ДЕТИ

Как сформировать навыки здорового образа жизни и создать доступную дворовую спортивно-досуговую инфраструктуру во дворах нашего города? На эти вопросы ответила Анна Шелепова - организатор пресс-конференции, посвященной вопросам массового дворового спорта в Казахстане, которая прошла в пресс-центре агентства “Интерфакс-Казахстан”. Анна Шелепова - президент ОФ “Sport Concept” - также сообщила результаты исследования “Как чаще всего проводят свой досуг дети в Казахстане?”. В трех крупнейших городах республики 53 процента респондентов ответили, что значительно ограничены в средствах, чтобы позволить себе записать ребенка в спортивную секцию, и 47 процентов опрошенных указали, что в их дворах или рядом с их местом проживания нет детских спортивно-развлекательных сооружений. В пресс-конференции приняли участие депутат мажилиса парламента Казахстана Ирина Смирнова и чемпион мира по карате-до шотокан, руководитель спортивного клуба “Тигренок” Ирина Чиркина.

Чем же занимались наши дети летом? По инициативе ОФ “Sport Concept” был проведен соцопрос, 250 родителей крупнейших городов Казахстана - Алматы, Астаны и Шымкента - ответили на вопрос, как именно их дети провели лето... Оказалось, что 28 процентов детей все лето сидели дома и смотрели телевизор, 23 процента - не выпускали из рук смартфоны и другие гаджеты, лишь 16 процентов родителей сказали, что их дети играли во дворах. 51 процент взрослых признались, что их сыновья и дочери не занимаются на каких бы то ни было курсах, не посещают спортивные секции. Лишь 20 процентов опрошенных могли сказать, что их дети летом занимались спортом. Часть родителей, 19 процентов, сетовали на то, что не могут возить детей на спортивные секции, так как у них нет времени. И более чем у половины респондентов нет средств на спортивные секции для своих детей. Родители почти единогласно признали, что если бы у них во дворе имелась качественная спортивная площадка, то это могло бы положительно повлиять на детей, они больше времени находились бы на улице, занимаясь спортом рядом с домом, в этом случае у них появятся хорошие друзья. Лишь 29 процентов из числа опрошенных сказали, что у них во дворах есть неплохие спортивные площадки.

Но именно дворовой спорт, дворовая инфраструктура - самый простой и эффективный способ, чтобы дети занимались спортом и росли здоровыми. В Алматы уже сейчас в рамках государственно-частного партнерства появилось 106 площадок, также выделены деньги из госбюджета, чтобы обустраивали дворы, до конца года должны построить около 300 таких площадок. Часто жильцы становятся инициаторами гражданских частных инициатив, когда сами благоустраивают свои дворы. Но подчас они сталкиваются с противодействием КСК и даже отдельных жильцов, обвиняющих энтузиастов в самозахвате территории двора. Участники пресс-конференции делились ценным опытом, как все же наладить диалог с акиматом, представителями КСК, жильцами, спонсорами и построить совместными усилиями детскую площадку.