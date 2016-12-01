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Мы расскажем о наших героических дедах Люди

Одна из серий повествовала о Талгате Бегельдинове - первом и единственном из казахов-участников ВОВ дважды Герое СССР. Этот фильм лег в основу телепроекта. Одним из спикеров сериала была Дина Игсатова, которая побывала там, где идет работа над материалами о героях Великой Отечественной войны, узнала подробности создания проекта “Первые. Вклад в Победу”

 


Антон Кузнецов - главный редактор проекта:
- Тогда мне довелось впервые пообщаться с казахстанским историков Кайдаром Алдажумановым. Я услышал от него несколько имен казахов-участников ВОВ - Нуркена Абдирова, Плиса Нурпеисова и других. Раньше я не слышал о них. Меня впечатлил подвиг героев, участников Великой Отечественной войны. Я стал думать над концепцией документального цикла “Вклад в Победу”. Главными героями должны были стать казахи - герои СССР. Делать одного человека героем 25-минутного фильма - шаг рискованный, так как биография многих была очень короткой. И тогда встал другой вопрос: если делать героями программы двух или более человек, то каким образом их объединять? Тогда возникла идея сделать объединяющим признаком либо воинскую специальность - кавалеристы, артиллеристы, снайперы, либо участие в каком-то одном из крупных сражений ВОВ. В итоге проект получил название “Первые. Вклад в Победу”.
Руководителем проекта стал генеральный продюсер ТО Media Zavod Игорь Пискунов. Помощницей Антона Кузнецова, главного редактора сериала, стала журналистка Евгения Ли, которая не первый год работает в ТО Media Zavod. Евгения искала документы, фотографии и кинохронику, связанные с героями СССР. Антон Кузнецов во время работы над сериалом благодаря поисковым сайтам “Подвиг народа” и “ОБД Мемориал” нашел информацию о своем дедушке, а также о прадеде своего коллеги.
Антон Кузнецов:
- Мой дед в 1942 году попал в плен во время обороны Севастополя, а в 1944-м был осужден за измену родине и сослан в Сибирь. Его оправдали и реабилитировали в 1953-м. На сайте “ОБД Мемориал” я нашел документы, которые помогли уточнить кое-какие моменты его биографии, ведь сам дед при жизни ничего о себе не рассказывал. Коллега рассказал, что его прадед ушел на фронт из Акмолинской области и пропал без вести. По имени и фамилии в базе ОБД мы с ним нашли документы, по которым могли предположить, что его дед, вероятно, какое-то время провел в штрафбате, а в апреле 1944-го в должности командира взвода погиб в Молдавии.
Во время монтажа первой серии авторы проекта отработали форму подачи последующих серий - использовали песни военных лет, соответствующие тематике, а также сводки “Совинформбюро” и газеты. Они также нашли в интернете архив газеты “Красная звезда” всех военных лет - богатейший источник информации. Спикеров подобрали с учетом распределения ролей - Кайдар Алдажуманов сообщал исторические факты, известный казахстанский поисковик Дина Игсатова добавила эмоций к сухой исторической информации. Военными экспертами выступили: в первых трех сериях генерал Айткали Исенгулов, в следующих двух - полковник запаса Ким Серикбаев.
Антон Кузнецов:
- Были такие эмоциональные моменты в работе. Я читал расшифровку интервью с внучкой Нуркана Сеитова, а именно то место, где она пересказывала слова своего отца, который во время суда над Нурканом Сеитовым в здании КГБ на углу Калинина - Дзержинского бросал в окна камушки, в это время у меня на глаза наворачивались слезы...
Антон Кузнецов пишет авторскую колонку для журнала “MINI-Казахстан”, который выпускает издательский дом “Бурда-Казахстан”. В канун 7-летия Победы в конце апреля сдавался майский номер, Антон занимался серией “Женщины на войне”. Тема колонки родилась быстро: журналист сопоставил некоторые трудности современных девушек с тем, что перенесли их сверстницы времен Великой Отечественной войны. Испытания оказались несопоставимыми: современная девушка испытала стресс по поводу сломанного наманикюренного ноготка. А ее соотечественница Дамели Жакеева в сороковые годы снаряжала штурмовики Ил-2 и во время одного из налетов на аэродром была ранена, лишилась пальца, но продолжила службу... Наша современница может горевать о том, что ее не ценят на работе. А вот история Халиды Мамановой, которая выучилась на медработника, попала в штрафбат из-за “байского прошлого” и вместо сумки санитара получила лопату, чтобы рыть могилы... Кому-то из нынешних невест на выданье может показаться, что им не везет в личной жизни. Но у девочек “сороковых-роковых” личная жизнь так и не успела начаться...

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Просмотрено: 58 раз Просмотров: 58 опубликовал: Verstka Вчера, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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