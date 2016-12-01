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Слушая тишину... Люди

В камерной галерее “Вернисаж” в цикле “Новые имена” прошла персональная выставка живописи и графики Ирины Кравченко “Слушая тишину”

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Ирина Кравченко - автор-любитель:
- Профессиональные художники пишут пейзажи на пленэрах, а начинающий художник набивает руку в стенах мастерской. Как хорошо, что на мастер-классах нам преподается огромное разнообразие техник, приемов и стилей. Это помогает забыть о неуверенности новичкам и позволяет сразу же окунуться в творческий процесс.
Талантливый художник и опытный наставник Георгий Станиславович Макаров учит нас мыслить по-новому, а самое главное - видеть в сюжетах работ и отражать игру светотеней в натюрмортах, неуловимые на первых порах природные цвета и их тонкие оттенки. Развивать воображение и раскрывать в себе те грани, о которых прежде даже и не подозревала!
В моих работах пока очень много подражания учителю, его манере работы. Но в любом случае вот уже 22 месяца меня очень радует, что в мастерской этого учителя можно раскрепоститься и позволить себе творить. Сквозь гомон мыслей и впечатлений дня погружаться в сказку, едва дыша, слушая тишину...

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Просмотрено: 58 раз Просмотров: 58 опубликовал: Verstka Вчера, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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