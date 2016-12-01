На Ашота Мхитаряна зрители смотрели как на чудо. А я решила познакомиться с ним, его мамой, Лусине Шахвердян, которая была одним из организаторов этого замечательного праздника.

И услышала историю о том, как мальчик-армянин в раннем детстве влюбился в казахский инструмент - домбру. Недавно Ашот Мхитарян завоевал 1-е место в инструментальном конкурсе, который прошел во Дворце школьников

Ашоту Мхитаряну было пять с половиной лет, когда он пошел в нулевой класс. Учительница раздала детям книгу для чтения. Ашот нашел там изображение мальчика с домброй в руках. Причем инструмент был непропорционально большим - в рост изображенного в книге мальчика. Ашот пришел домой из школы и попросил у мамы домбру. Мама объяснила сыну, что игрушечной домбры не бывает: “Давай, куплю тебе гитару?” Она нашла в магазине игрушек электронную гитару, достаточно было нажимать кнопки, чтобы звучали самые разные мелодии. Мальчик “играл” на игрушечной гитаре около месяца, но потом ему наскучило это занятие. Ашот пришел к маме и попросил настоящую домбру: “Ты же обещала!” Лусине купила недорогую домбру и подумала, что нужно записать сына в музыкальную школу. Но осень была в разгаре, запись учеников в классы завершилась. Тогда мама обратилась к студентке консерватории, чтобы она на дому преподавала игру на добре.

Мальчику тяжело давались азы игры на инструменте. Через месяц он пожаловался маме, что болят пальцы, и он больше не хочет играть на домбре. Мама не стала уговаривать сына продолжать занятия. Две недели Ашот не вспоминал об инструменте, уроках игры на домбре, но потом вдруг возмутился, почему учительница больше не приходит! Лусине напомнила, что сын отказался заниматься. Ашот будто забыл об этом: “Нет! Ты что, мама! Я хочу играть на домбре!” Молодая учительница продолжила занятия, но ей трудно было донести до малыша основы сольфеджио. Пятилетний Ашот еще с трудом считал. Но практические занятия игры на домбре продвигались успешно. У мальчика стало получаться!

Позже мама записала сына в кружок городской библиотеки имени Крылова, где преподавал талантливый домбрист Ыргынбек Меден. Три раза в неделю по два часа мальчик занимался в кружке, причем был единственным учеником у Ыргынбека. И у Ашота была обида за инструмент: почему дети не хотят играть на домбре, ведь она звучит так красиво! Через некоторое время Ашота записали в студию имени Жасарала Енсепова, которую в свое время открыл его сын, известный домбрист, профессор консерватории имени Курмангазы Асылбек Енсепов. Ашот успешно прошел тестирование у основателя студии, после чего был принят. Здесь, в студии Асылбека Енсепова, впервые была записана композиция “Аке толгауы”, исполненная Ашотиком. Продолжая занятия в кружке библиотеки имени Крылова, юный домбрист ходил также на уроки в студию.

Тем временем Ашот Мхитарян пошел учиться в музыкальную школу имени Тулебаева, где стал участником хора. В ноябре 2015 года школьный хор участвовал в конкурсе “Петербургский стиль” в Санкт-Петербурге. На этом конкурсе Ашот, представляющий Казахстан, занял второе место, а хор музыкальной школы имени Тулебаева стал победителем, завоевав первое место! Юный домбрист впервые пережил успех: ожидая своего выступления, Ашот сидел в фойе, играя на домбре все, что умеет. Вокруг него собрались зрители, многие из которых впервые видели диковинный инструмент - домбру. В фойе среди слушателей Ашота было много музыкантов, также ожидающих своего выступления. Они держали в руках свои инструменты - домры, балалайки, флейты, дудочки. Но исполнители с удивлением смотрели на двухструнную добру, которая так красиво, выразительно звучала! И когда в финале конкурса объявили имя Ашота Мхитаряна, чтобы он вышел для вручения ему диплома и медали за второе место, большая часть зала, которая уже прониклась симпатиями к домбристу из Казахстана, устроила ему овации. Ашотик вернулся на свое место в зале, и к нему отовсюду потянулись руки - люди приободряли, похлопывая по плечу, хвалили его, поздравляли с победой!

Ашот Мхитарян в течение 2016 года неоднократно участвовал в республиканских музыкальных конкурсах, где неизменно занимал первые места в игре на домбре. Параллельно он изучает игру на фортепиано - обязательный инструмент для учеников музыкальной школы.

Мальчик продолжает заниматься, совершенствует игру. В его репертуаре уже 10 кюев, среди которых имеются любимые произведения. У Ашота Мхитаряна есть цель - он хочет привезти домбру в Армению, показать, как она звучит, сыграть на ней свои любимые кюи. Он уже получал приглашения на концерты. Но пока у семьи нет возможности отправиться с сыном в Армению, сопровождать его там, ведь девятилетний мальчик еще не может путешествовать самостоятельно.

Сегодня Ашот мечтает играть самые сложные домбровые произведения. Учителя его сдерживают, считая, что пока рано браться за композиции, предполагающие уже большой исполнительский опыт.

Ашот Мхитарян учится в школе-гимназии №18, где его самые любимые предметы - музыка, немецкий, английский языки, спортивные занятия, изобразительное искусство и уроки труда.

- В нашей гимназии мы учим четыре языка - казахский, русский, английский и немецкий. Больше всего мне нравится учить казахский и английский языки. Ну и, конечно, русский и немецкий тоже. Немецким языком занимался еще перед школой - все лето, чтобы не отставать. Эти уроки помогли мне. И вот теперь я могу разговаривать по-немецки. Мне также нравится заниматься в ансамбле домбристов.

Сегодня у Ашота Мхитаряна есть творческая мечта.

- Мое самое любимое произведение - “Акку” - “Лебедь”. Его сочинил Нургиса Тлендиев. Это очень красивый кюй! Мой учитель говорит, что для меня это произведение слишком сложное. Я пока не исполняю его, но сильно хотел бы научиться его играть!

Пусть мечты Ашота Мхитаряна сбываются! Придет время, и он блестяще исполнит кюй “Акку”. Однажды он отправится в далекую Армению, в другие страны, где представит аудитории удивительный инструмент - домбру, сыграет любимые кюи и тронет сердца зрителей, слушателей мелодиями Великой степи.