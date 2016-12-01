В Алматы состоялась открытая дискуссия “Социальное предпринимательство в сфере детства: ресурсы для развития, потребности и вызовы”. Три года фонд “Навстречу переменам” совместно с Tele2 оказывает комплексную финансовую, организационную, информационную поддержку социальным предпринимателям, которые работают на благо детей Казахстана. За это время социальное предпринимательство в Казахстане существенно набрало обороты и стало трендом в развитии гражданского сектора страны. Тем не менее инфраструктура поддержки и экосистема социального предпринимательства в Казахстане находится в самом начале пути своего развития. Представители бизнес-структур, гражданского общества, исполнительной и законодательной власти, заинтересованные в развитии социального предпринимательства в Казахстане, приняли участие в открытой дискуссии, которая прошла в форме деловой игры. Спикерами выступили Татьяна Бурмистрова (Москва) - региональный директор по центральной Европе и Казахстану фонда “Навстречу переменам” - Reach for Change, кандидат психологических наук, а также Владимир Вайнер - директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, соавтор каталога “Социальное предпринимательство России” и сопродюсер документального фильма “Дело жизни”. Мира Радость и Гульмира Аматова - руководитель и основатель детского центра развития “Жас Кеменгер” из Астаны: “Мы не только вместе вышли в финал, но и подружились!”

Итогом двухчасовой работы стала карта вызовов и возможностей, а также резолюция о требуемых ресурсах для развития социального предпринимательства в стране.

Речь на встрече шла о том, что собой представляет система поддержки социального предпринимательства в Казахстане. В ходе дискуссии выяснилось, что для многих участников социальное предпринимательство - это жизненная позиция в целом.

Мира Радость (Караганда) - хозяйка благотворительного магазина:

- Для меня социальное предпринимательство - это идеальный вариант того, как благотворительной организации превратиться в гордую красивую птицу, реализовывать социальные проекты, такие как помощь больным детям (лечение, реабилитация), независимо от внешних финансовых источников. Мы, оставаясь благотворителями, сами научились зарабатывать.

Недавно состоялся финал III казахстанского конкурса социальных предпринимателей фонда “Навстречу переменам” в Казахстане - http://reachforchange.org/ru/.

К нашей большой радости мы выиграли и теперь официально можем именовать себя “героями перемен” в Казахстане! “Радость” получила самые теплые слова поддержки от директора фонда - Татьяны Бурмистровой, которая отметила наш профессиональный рост за два года. Также “Радость” удостоилась отдельной похвалы от Эллисон Киркби (Allison Kirkby) - генерального директора шведской телекоммуникационной компании Tele2.

Чтобы сбавить уровень пафоса, поясню, что это также огромная ответственность, ведь “Радости” предстоит отчитаться за каждую копейку! И весь 2017 год показывать своей работой, что мы достойны этой победы!

Индира Айтбай - Фонд Евразия Центральной Азии:

- Это жизненный путь, социальная миссия, когда предприниматель находит эффективные решения наиболее актуальных социальных и экономических вопросов общества. Необходимо обучение бизнес-навыкам среди сектора НПО, ведь именно из этой среды вырастают социальные предприниматели. Примеры их работы, всю полезность их деятельности нужно показывать населению, гражданскому обществу.

Участники обсуждали важные для представителей общественных организаций вопросы - как соскочить с иглы грантов и стать настоящими социальными предпринимателями. Как социальный проект для детей, благородный и полезный, мог бы устоять без того, чтобы пользоваться грантами.

Татьяна Бурмистрова:

- Идеальная форма работы - это когда мы делаем что-то эффективное, инновационное, имеющее социальный эффект, и на это все у нас есть деньги. Но обычно бывает так: есть деньги, но нет миссии, или наоборот - есть миссия, но нет денег.

По мнению Татьяны Бурмистровой, практика показывает, что наиболее устойчивая структура, занимающаяся привлечением средств, создается в том случае, если у предпринимателя есть статус ИП (индивидуальный предприниматель) и НКО (некоммерческая организация). НКО дает право получать пожертвования для социальных проектов. Но ни один благотворительный фонд не может дать грант ИП.

Прежде всего, социальный предприниматель меняет к лучшему самого себя. Венец деятельности, когда он решает социальные проблемы, вносит инновационные формы в свою работу, создает проекты с социальным эффектом. Что и продемонстрировали многие участники встречи.