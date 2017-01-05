Сегодня Николай Жоров возглавляет еженедельную газету “Аргументы и Факты. Казахстан”. Он - “играющий тренер”. Не только руководит редакцией, но и сам пишет для своего издания - берет интервью, выражает мнение в колонках: “Выплескиваю эмоции, когда накипит...” При этом свой материал редактор обязательно отдает товарищам перед публикацией, чтобы не получилось, что он погорячился...

Своим учителем считает Татьяну Васильевну Костину (главный редактор газеты “Казахстанская правда”), под руководством которой работал. Именно она передала Николаю Жорову опыт большой журналистики

- Как из агрономов вы пришли в журналисты? Ведь совсем не смежные отрасли...

- В 22 года у меня уже была семья, однако на первом рабочем месте мне не предоставили жилья. И тут мне предложили работу агронома в соседнем селе Малая Возвышенка, но с жильем. Согласился переехать туда, чтобы не терять семью. А по дороге, пока меня везли в село, мой статус агронома уже изменился на управляющего отделением совхоза “Возвышенский”. Мне предстояло жить и работать в населенном пункте, где необходимо было решать социальные вопросы, поднимать животноводство, полеводство. Я же был специалистом в одной сфере.

За первые три месяца Николай сумел так поставить село, что на работу туда уже стояла очередь. А раньше даже доярок не было, да и на других участках - сплошные прорехи.

- И через два-три месяца сельчане уже зарабатывали, как шахтеры, - по 500-700 рублей! По тем временам сумасшедшая зарплата. На первый взгляд, все может показаться легко и просто. Но, с другой стороны, было очень сложно, до меня там сменилось четыре руководителя в течение года.

Удалось за короткий срок вывести отстающее производство в число стабильных, крепких середнячков, спустя полтора года работы Жоров наконец собрался в отпуск.

- А директор сначала согласился, но передумал и сказал, что если я сейчас уйду, то на территории района не смогу больше найти себе рабочего места. И действительно так и случилось. Куча вакансий, но никто меня не принимает на работу. Ведь тогда на должности старше среднего звена шло утверждение или согласование в райкоме партии.

Так молодой агроном Николай Жоров выпал из колеи. Узнал, что требуется работник в районную газету, от безысходности пошел туда. Редактор поинтересовался: “Писать можешь?” Николай ответил: “В школе учили...”

Ему предложили написать о ветеране войны материал в любом жанре - рассказ, очерк. Начинающий журналист отправился в библиотеку, чтобы посмотреть, “как люди пишут”.

- Я стал работником в районной редакции. И поскольку я все же был дипломированным агрономом, то трудился в сельхозотделе. Ездил по району, писал о посевных, о сборе урожая, словом, обо всем, что связано с сельхозсектором.

Через полтора года корреспондента Жорова переманили в райком комсомола в орготдел, где он занимался комсомольско-молодежными бригадами. А вскоре перспективного специалиста решили назначить председателем исполкома сельского совета в отдаленный отстающий совхоз.

Так 24-летний Николай Жоров стал в 1986 году председателем совхоза. И ему, самому молодому в области, а возможно, и в Казахстане сельскому руководителю такого уровня пришлось вплотную заняться малой продовольственной программой, объявленной тогда на всех просторах СССР.

- Приехал в село к “разбитому корыту”, производство хилое, зарплаты низкие, и люди могли достойно зарабатывать, лишь имея свое личное хозяйство. Как только я прибыл, мне показали списки жителей, предлагая провести своеобразное раскулачивание. В нарушение закона люди держали много скота, нужно было отнять излишки. Но я рассудил так: если у людей нет заработка, то их может удержать в селе только их личное хозяйство. И не стал их “раскулачивать”, с этого и началась успешная реализация продовольственной программы. Через два года объемы производства мяса и молока от частного сектора достигли 60-70 процентов от совхозного производства.

- Почему вы уехали в Алма-Ату из процветающего села?

- До процветания надо было еще работать и работать, но доходы у людей были стабильными и немалыми по тем временам.

А уехал в Алма-Ату после выигранных на альтернативной основе выборов. Из 12 моих коллег восемь председателей потеряли работу из-за утраты доверия населения.

Я, как переизбранный председатель, жестко выступил на партийной конференции. Тогда применили новшество - “Свободный микрофон”: любой желающий мог открыто сказать то, о чем он думает, что накипело. Вот я и высказал все, что думаю о деятельности райкома партии. В результате после моего выступления двух секретарей райкома партии не переизбрали. А когда пришел новый состав, то они решили, зачем им под боком иметь такого правдолюбца-оратора? Меня вызвали в райком и предложили поехать на учебу в столицу: “Ты же хотел учиться? Вот, поезжай!”

Николай Жоров, слушатель партшколы, сразу начал сотрудничать с газетой “Вечерняя Алма-Ата”.

- Становление в журналистике у меня началось с алматинской “Вечерки”. Через год меня пригласил в “Казправду” Вячеслав Михайлович Срыбных - редактор той поры. Сначала работал в отделе политики. Но вскоре случился развал Союза, нужна была мобильная, оперативная работа. Отдел информации был в зачаточном состоянии, и тогда всю молодежь газеты во главе с Татьяной Васильевной Костиной объединили в большой отдел информации - в составе восьми человек. И началась большая журналистика!

Работал в разных изданиях. Однажды поступило предложение возглавить алматинскую “Вечерку”, с которой когда-то все начиналось.

- Передо мной стояла задача - поднять тираж, привлечь читателя, сделав издание интересным. Тираж подняли вдвое: четверговская толстушка доходила до 20 тысяч экземпляров. Выпуски за вторник и субботу немного уступали. Но времена меняются, как и предпочтения людей. Вот и вся моя биография...

Значительная часть биографии - спортивная. Николай Жоров - чемпион РК по керлингу, мастер спорта, участник чемпионата мира. Создал свою команду, работая в “Вечерке”, и с этой командой стал чемпионом Казахстана. До сих пор участвует в турнирах республиканского и международного уровня, играет за сборную РК на чемпионате мира.

Почти два года Николай Николаевич является главным редактором газеты “Аргументы и Факты. Казахстан”.

- “Аргументы и Факты” - то издание, которое дистанцируется от крайностей. Наша задача - найти грамотного спикера, и через его ответы показать отношение к злободневному вопросу. Судя по интересу читателей, до сих пор эта манера подачи материала привлекает людей. А значит, мы работаем.

- Николай Николаевич, на ваш взгляд, была ли пресса четвертой властью в советские годы, остается ли она таковой в настоящее время?

- В советское время журналистика однозначно была четвертой властью. Реакция на публикации была мгновенной. И оставалась по инерции еще и в Казахстане практически примерно до 1997 года. Помню, в “Казправде” в начале 98 года была резонансная публикация. Писали об одном акиме области, после чего он очень скоро был снят с должности за злоупотребление властью и служебным положением (притеснение бизнесменов, столкновение интересов). Материал готовил Александр Козлов. Ну и подобных ситуаций случалось немало, реакция на публикации сохранялась и в годы независимости. В чем-то роль СМИ сохраняется, есть определенная реакция на публикации. Но такой кардинальной, весомой уже нет. Раньше все считали, что за журналистом стоит справедливость. Люди искали поддержку прессы, надеясь найти веру и правду. Но потом появилась “желтая” пресса, когда люди начали понимать, что ряд СМИ вводят их в заблуждение. Появилось недоверие к журналистике. Через грани желтой прессы люди познали другую сторону журналистики, что слово может быть не только справедливым и надежным помощником, но еще может быть и губительным.

В настоящее время появились новые законы, жесткие требования к журналистам. Острых тем зачастую СМИ сторонятся, трудно найти спикеров, готовых без ангажированности комментировать события. Четвертой властью СМИ уже не назовешь, этого не может быть в принципе, скорее, журналистика сегодня - индикатор на действия власти, журналистика пытается стать зеркалом, отображающим грани нашей жизни...

Василий Шупейкин - редактор отдела ЖКХ в газете “Вечерний Алматы”:

- Он мог бы стать блистательным офицером - командиром воинского подразделения, выполняющим стратегические задачи. Тому способствовали свойства характера, замеченные еще учителями школы: первым кидаться на помощь товарищу, дотошно искать решение задачи, умение увлечь за собой, быть впереди там, где трудно. Эти задатки, ставшие отличительными чертами, замешаны у Жорова на высочайшем уровне, самодисциплины, исполнительности и ответственности за принятое решение.

Именно таков настоящий командир-единоначальник.

Но судьба решила - быть ему журналистом. А в нашем деле редактор - тот же командир, так же принимающий решение и полностью отвечающий за него.

...До того как стать редактором он девять лет работал собкором “Казахстанской правды” и “АиФ” в областях страны. А на этой должности без острого пера, энергетической мобильности и оперативной подачи материала не продержишься и года.