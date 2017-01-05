Асель Зои - официальный представитель New York Fim Academy в Казахстане - Отрадно что все нашли время, внимание и любовь для моих любимых подопечных! Улыбки на сходили с лиц мальчишек и девчонок, персонала дома юношества “Жастар”... Радовались все, кто был причастен к этому событию.

В этот раз мои помощники, которых называю “ангелами”, помогли мне подготовить необыкновенные подарки для 121 воспитанника дома юношества. Огромная благодарность крупному меценату, пожелавшему остаться неизвестным, он выделил на покупку подарков для ребят крупную сумму. На эти деньги были приобретены подарочные сертификаты по 15 000 тенге в турецком магазине одежды для всей семьи KOTON, где можно приобрести одежду по очень разумными ценам.

Спасибо руководству ТОО KOTON Textile и лично Азамату Расмамбетову и Адылжану Шакрову за предоставленный дополнительный дисконт в размере 30 процентов к сумме сертификата, что позволило увеличить количество подарков!

Благодарим отзывчивую команду компании Henkel, Даригу Шагиеву и Нину Волкову, за предоставленную продукцию Henkel: стиральные порошки, бытовую химию, гели для душа и дезодоранты... Выражаем благодарность старшему координатору по маркетингу Caspian International Restaurants Company Анаре Амантаевой с маркой Hardees за предоставленное угощение для ребят - мы так проголодались в конце, что не заметили, как “смели” все бургеры и картошечку, а это целых 90 комплектов! Благодарим известного декоратора Наргиз Магаеву и компанию FAENOMEN за красивую пресс-стену! Большая признательность всем “ангелам”, которые помогли создать праздник в доме юношества: руководству ТЦ MEGA и лично Зарине Самигуллиной за помощь в переговорах с ТОО KOTON. Даулету Бимову - за помощь в поиске ведущего. Санжару Бекжанову - за креативную видеосъемку. Олжасу Жакенову - за фотосъемку. Все, кто готовил этот праздник, вложили душу в новогоднее представление для детей. Отзывчивость и активность проявили ребята и коллектив дома юношества. Хочется поздравить с новогодним праздником всех казахстанцев, пусть грядущий год будет для каждого из нас счастливым и вдохновляющим!