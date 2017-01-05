В Алма-Ате сенсационная лекция состоялась в актовом зале Медицинского института. Психотерапевт, сексолог Ираида Ивановна Бадикова выступала перед женской аудиторией, ее муж и коллега - перед мужской... Я была юной корреспонденткой газеты “Дружные ребята”. Нет, конечно, не собиралась делать репортаж для детского издания из зала, где читалась лекция о сексе. Как и все слушатели, хотела узнать заповедные, тайные сведения об “этом самом” - даже слово “секс” мы произносили тогда беззвучно, одними губами, усиливая артикуляцию ползущими вверх бровями и выпученными глазами...

Лекции шли в условиях ажиотажа. Билеты были раскуплены молниеносно (не помню, сколько это стоило, но значительно больше, чем на фильм в кинотеатре).

Я зашла в аудиторию и в первый момент подумала, что ошиблась дверью, потому что в помещении стояла мертвая тишина. На сцене никого не было, но, когда повернулась к залу, замерла от неожиданности - он был полон! Женщины сидели в оглушающей тишине, их лица были напряжены, позы скованы. Они ждали начала научной лекции о сексе, вопросительно смотрели на меня, полагая, что я и есть лектор из Прибалтики. Спотыкаясь, я пошла к рядам кресел. Все места были заняты. Но вот, увидела одно единственное свободное кресло. Пробралась к нему, чувствуя на себе сверлящие взгляды. Села и тут же грохнулась на пол. Кресло было сломанным. Женщины с каким-то облегчением засмеялись. Собрала кресло, приспособилась к нему и замерла, как птица на ветке.

Словом, скоро началась лекция о нем, о сексе!

О чем же нам поведала Ираида Ивановна Бадикова? Она вещала с непроницаемым видом, без единого движения, жеста, без намека на мимику, не меняя в голосе ни нотки, глядя на зал сквозь плотные солнцезащитные очки. Только отвечая на вопросы женщин, немного оживилась...

Не помню всей лекции... Видимо, она содержала общие сведения об этом предмете, краткую историческую справку, влияние общественного строя на бытование секса в стране... В нашей державе с малогабаритными квартирами, где на общей площади проживали бабушки, дедушки, мамы, папы и дети, условия для занятий сексом были экстремальные.

Главная часть тренинга содержалась в рекомендациях эксперта Бадиковой. Она приводила различные примеры, добавляя свои наставления.

“Будьте внимательны, когда во время секса используете пуфик на колесиках. Вы можете не заметить, как выкатитесь на нем из спальни в зал, где ваша свекровь чистит столовое серебро. Не удивительно, если от неожиданности она запустит в вас вилкой или, того хуже, - ножом!”

“Вы занимаетесь сексом в спальне, полагая, что дверь закрыта? Но вот на самом интересном месте раздается скрип приоткрываемой двери, в спальню тихо проникает ваш дедушка, скромно садится на стул в углу и кротко смотрит на вас. Не прерывайтесь, продолжайте заниматься сексом, не лишайте дедушку удовольствия!” И так далее...

Потом Ираида Ивановна отвечала на вопросы, содержащиеся в записках из зала.

Она разворачивала сложенный клочок бумаги и невозмутимо читала чей-то крик о помощи: “Мой муж молчит во время полового акта, меня это огорчает”. Не теряя хладнокровия, эксперт-сексопатолог отвечала: “Если ваш муж молчит во время секса, ущипните его за спину, и он скажет: “Ой!”

Неоднократно подо мной разрушался стул от откровений Ираиды Ивановны. А я еще собиралась конспектировать... Ха-ха-ха! За спиной и со всех сторон я ощущала горячее дыхание женщин. Видимо, они постигали что-то новое для себя! Много раз зал взрывался смехом - или рыданием?

Вы же помните, в начале девяностых рождаемость резко снизилась - из-за экономического кризиса, распада Союза, считают аналитики. Но потом, немного позже, начался настоящий бэби-бум. По мнению социологов, это было следствием того, что республики приходили в себя, выправляя экономическую ситуацию. Но я убеждена: увеличением рождаемости население стран СНГ обязано супругам Бадиковым. Они вернули людям радость секса! Сняли с него социалистические оковы, приправили привычное и обыденное блюдо специями! Устроили настоящий сексуальный бади-бум. Лишили целомудрия целую страну, которая потом распалась...