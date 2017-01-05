

Выпускник Целиноградского инженерно-строительного института, он получил специальность инженера-механика автомобильного транспорта. И, как многие в советское время молодые люди, занимался спортом - получил статус “мастера спорта” по конькобежному спорту. Был механиком в Целинограде, Сургуте, а потом пошел в уголовный розыск. Ему хотелось противостоять злу, защищать людей и восстанавливать справедливость. Живет в Астане

Как оказалось, дар лечить людей не случайность: Владимир Пархоменко унаследовал его от деда - Самсона Федотовича. Перебрался в Казахстан из Белоруссии в конце XIX века, участвовал в революции в Акмолинске. Сельский житель, он трудился в совхозе и попутно занимался лечением людей, животных.

Владимир Пархоменко не считает целительство чем-то особенным, он убежден, что сверхспособности есть у каждого человека. Возможно, у кого-то они пока закрыты.

Сегодня для меня очевидно на примере многих, что сверхспособности человека начинают открываться.

Он не гонится за известностью, богатством, хотя в Астане имя Владимира Пархоменко на слуху. Ему, как и всем, нужен достаток, но, по мнению целителя, это второстепенное:

- Главное, чтобы радовалась душа. Такое можно испытать, когда ты в силах помочь человеку, когда видишь результаты своего труда.

Работая в уголовном розыске, Владимир Николаевич узнал, что ФБР США еще с 60-х годов применяет гипноз при расследовании преступлений. Он решил заняться изучением гипноза. Освоить метод ему помог друг, врач по специальности. Овладев гипнозом, Пархоменко не только применял его в расследованиях преступлений, он начал помогать родственникам - избавлял от головных болей, от дискомфорта в позвоночнике...

- Оказалось, что болевые ощущения у пациента проходят даже при мысленной команде. Назвал эти команды “мыслеформами”. Они производят воздействие на клетки, органы, системы - боль у пациента уменьшается или уходит совсем, - говорит Пархоменко.

- Когда человек может лечить с помощью собственной воли, слова, мысли, можно говорить о паранормальных способностях или о шарлатанстве?

- Как-то на одном из медицинских форумов я говорил о том, что многие болезни можно вылечить силой мысли. Мне ответили, что уже читали об этом, но только в фантастической литературе. Да, когда-то многое из того, что есть сейчас у людей, считалось фантастикой. Но все изобретения, научные открытия в области техники не идут ни в какое сравнение с возможностями организма человека!

- И все же медики скептически относятся даже к очевидным фактам успешного лечения нетрадиционными методами...

- Экстрасенсы и официальная медицина никогда не найдут общего языка, потому что экстрасенсы работают с “тонкими” энергиями, зарегистрировать которые ученым не позволяет отсутствие приборов, способных уловить эти самые “тонкие энергии”, и поэтому ждать помощи медикам от экстрасенсов не приходится.

- Известно, что мозг человека работает только на пять процентов. И как же мобилизовать наш интеллектуальный ресурс при такой незначительной “загрузке” мозга?

- Реальных возможностей организма человека никто не знает, ведь до сих пор ученые не могут выяснить, почему мозг человека работает только на эти минимальные пять процентов, для чего человеку даны остальные 95? Мало кто знает о том, что органы, системы, клетки человека обладают сознанием, что они могут общаться между собой, отвечать на заданные им вопросы. То, что кажется фантастикой, на самом деле реальность, которая может помочь ученым установить причину множества заболеваний. Органы, системы человека слышат команды, направленные к ним, и исполняют их! Команды могут отдаваться либо целителем пациенту, либо самим человеком своим органам.

- Сегодня в газетах, рекламирующих услуги, можно увидеть объявления колдунов, колдуний, предлагающих услуги, привороты, наведение порчи... Они ведь тоже считают себя экстрасенсами.

- Двадцать восемь лет я работаю с мыслеформами. За это время были сотни пациентов, множество экспериментов. На сегодняшний день можно сказать следующее: воздействие мыслеформами на органы, системы человека абсолютно безвредно, если только сознательно не давать команды, направленные во зло человеку, чем и занимаются различные “колдуны” и “потомственные ведьмы”. Мыслеформы действуют мгновенно, предел воздействия не известен. В моей практике исключение составляют генетические, онкологические, психические и венерические заболевания - лечением этих болезней я никогда не занимался.

- У вас ведь нет медицинского образования, хотя есть результаты успешного лечения пациентов мыслеформами. Вы сотрудничаете с врачами?

- Я практически ежедневно изучаю организм человека. Ученым и врачам будет интересен такой аспект применения мыслеформ - органы слышат отдаваемые человеком команды и отвечают на заданные вопросы! За годы практики мной было установлено, что при обращении к больному органу у пациента начинают появляться различные ощущения - покалывания, движения, ощущения тепла, холода, уменьшаются или совсем исчезают боли. И чем сильнее поражены органы, тем ярче ощущения у пациентов, которые по мере работы начинают уменьшаться вплоть до полного исчезновения. Методом мыслеформ можно быстро провести экспресс-диагностику всего организма и при выявлении больных органов, систем - более тщательные исследования в медицинских центрах с помощью специального оборудования. Метод мыслеформ дает подсказки, исследование каких органов нужно провести, чтобы установить точную причину болезни. И тут помогают врачи, применяя точную медицинскую аппаратуру.

- Кто-то доверяет экстрасенсам, но есть и те, кто скептически относится к подобным формам лечения. Вы с этим сталкиваетесь?

- Органы человека посредством проявления различных ощущений отвечают на заданные им вопросы, но еще удивительнее то, что, когда я работаю мыслеформами, у людей открывается “внутреннее зрение”. Как минимум половина из тех, кому я предлагал принять участие в этой работе, начинают в динамике видеть процессы, происходящие в органах, системах пациентов вплоть до клеточного уровня. Особенно хорошо это получается у имеющих медицинское образование. Возможности использования “внутреннего” зрения позволяют провести диагностику и осуществить лечение любого человека любого возраста независимо от того, где и в каком состоянии он находится. Самому маленькому моему пациенту было пятнадцать дней. После родов у него были обнаружены киста в головном мозге и воспаление легких. Буквально после первого же сеанса состояние малыша стало улучшаться, и через неделю после начала работы он был выписан из роддома. При этом его я видел только на фотографии, а моя помощница (врач по образованию) вообще находилась в другом городе.

- Если говорить о стремлении к здоровому образу жизни, можно ли людям использовать самим мыслеформы?

- Метод работы мыслеформами доступен практически всем. Поэтому можно организовать курсы по обучению всех желающих овладеть данной методикой, причем в первую очередь сотрудников скорой помощи, которым эти знания не помешали бы при оказании экстренной помощи.

- Возможности организма человека огромны. Об этом немало написано в книгах, много программ посвящено этой теме на ТВ, интернет пестрит примерами. Почему же мы в обычной жизни прибегаем к таблеткам, а в лучшем случае идем к врачам?

- Наш организм сам может растворять камни в желчном пузыре и почках, убирать протрузии и грыжи (при соответствующей команде мышцы и связки ставят на место позвонки) и так далее. Я помогаю людям восстанавливать здоровье с помощью метода мыслеформ, но это капля в море от того, что можно было бы сделать, если бы в этом было заинтересовано государство. Обращался к министру здравоохранения с единственной просьбой, чтобы мне уделили хотя бы час времени, чтобы я мог представить результаты своей работы, но меня вежливо отфутболили. Уверен, что мои знания и возможности будут востребованы в любой стране, но Республика Казахстан - моя родина, и я бы хотел, чтобы мои знания пошли в первую очередь на пользу казахстанцам.

- Владимир Николаевич, хочу пожелать, чтобы в 2017 году вас услышала официальная медицина, вы бы смогли больше узнать о возможностях работы с мыслеформами, получить поддержку от врачей и науки.