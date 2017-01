Властелином Небесных гор и cеребристым чудом называют этого зверя, ставшего символом независимого Казахстана.

Альбом представляет интереснейшую информацию об уникальном животном - ирбисе - и редкие фотографии. Читатели смогли встретиться с авторами, приобрести великолепный альбом. Ребята посмотрели фрагмент фильма о животном, занесенном в Красную книгу, послушали рассказ Олега Витальевича о повадках и местах обитания снежного барса.

Олег Логинов - биолог-барсовед:

- “Горы без барса, как человек без души”, написал в предисловии к этому изданию Борис Васильевич Щербаков, казахстанский писатель-натуралист. Необходимо сберечь для будущих поколений это редкое животное. Ирбис должен жить! Тираж альбома в 1000 экземпляров уже почти весь успешно разошелся в Казахстане. Осталось 100 книг, которые мы хотели бы с помощью спонсоров распространить по библиотекам Казахстана. Снежный барс - это символ Казахстана, бренд нашей страны. Одна из причин, по которой люди стремятся посетить Казахстан, это то обстоятельство, что в наших в горах еще обитает снежный барс... Книга будет полезна и интересна самому широкому кругу читателей - школьникам, студентам, туристам, любителям природы... Наш общественный фонд Snow Leopard Fund занимается сохранением в Казахстане редких животных, занесенных в Красную книгу.

Роман Опарин - кандидат педагогических наук (Россия):

- На сегодня нет аналогов подобному изданию - ни по полноте информации о снежных барсах, ни по красочности исполнения. Кстати, в этом году в крупном мировом издательстве Elsevier (Великобритания) вышла книга-альбом о снежном барсе, где две главы написали Олег и Ирина Логиновы.

Тем временем в Нью-Йорке...

Одна из самых неуловимых крупных кошек в мире выходит на широкую арену планеты в этом году! Для повышения осведомленности о тяжелом положении редкого и находящегося под угрозой исчезновения снежного барса в Нью-Йорке на рекламном щите на Таймс-Сквер неожиданно появилась видео-реклама. “Каждый день убивают одного снежного барса!” - говорится в объявлении, а далее следует обращение к прохожим - помочь остановить убийства и спасти кошку. Тем, кто хочет участвовать в сохранении снежного барса, предложено отправить текстовым сообщением слово “ДА” на короткий номер 66866. Затем эти люди получают дополнительную информацию о том, как именно они могут помочь.

На Таймс-Сквер всегда давка и суматоха, и это так не похоже на условия обитания снежного барса в далеких горах Центральной Азии, где тишина и спокойствие. В то же время самое оживленное пересечение в мире является прекрасным местом, чтобы представить одно из самых неуловимых существ на планете тысячам людей, которые могли никогда не слышать о нем прежде.

Авторы идеи поясняют, что создали объявление с целью поднять красный флаг предупреждения, потому что снежный барс сталкивается с реальным риском исчезновения. По сегодняшним оценкам только около 4000 снежных барсов осталось в дикой природе. Это меньше, чем число людей, которые шли через Таймс-Сквер в течение получаса.

“ТРАФФИК” (TRAFFIC) - программа мониторинга торговли редкими видами фауны и флоры (Trade Records Analisis of Flora and Fauna in Commerce). К настоящему времени это общепризнанный международный эксперт в подобной сфере. В недавнем докладе TRAFFIC опубликована информация о том, что от 220 до 450 снежных барсов было убито каждый год начиная с 2008-го. Это в среднем составляет по одной кошке каждый день! Коммерческий интерес - одна из основных угроз для снежного барса. Есть еще и пастухи: стремясь защитить свой домашний скот, они убивают снежного барса, что составляет лишь половину всех убийств кошки.

Спикеры на Таймс-Сквер поясняют: “Пастухи большей частью бедны, они зависят от выживания своего домашнего скота. Эти люди убивают снежных барсов не из жадности, они делают это от отчаяния. Если мы сможем предотвратить нападение снежных барсов на домашний скот, создать альтернативные источники дохода для местных сообществ и помочь семьям пастухов получить компенсацию, когда им приходится нести урон от нападения снежных барсов, то мы сможем спасти исчезающий вид! Благодаря поддержке простых граждан мы делали это успешно в течение трех десятилетий в пяти странах, и мы продолжим расширение этих программ в 2017-м. Но для спасения снежного барса мы должны сделать еще больше!”.

Цель кампании состоит в том, чтобы объединить любителей дикой природы в Нью-Йорке и в любом другом месте под флагом спасения редких животных: “Объединить людей, знающих о снежном барсе и о непосредственной угрозе, с которой они сталкиваются. У нас в настоящее время есть несколько тысяч сторонников, которые помогают нам защитить снежных барсов. Вообразите, что стало бы возможным, если бы мы удвоили то число!”.

Объявление на Таймс-Сквер Snow Leopard Trust показывают три раза в час. Эта акция продлится до конца марта 2017 года на гигантском видеоэкране на Бродвее, 1500 (угол 43-й Ист-Стрит).

Жители планеты, разных ее уголков, пытаются спасти снежного барса от гибели.