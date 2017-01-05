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Подари детям сказку Люди

 

В гости к воспитанникам детского дома пришли озорная Пеппи Длинныйчулок со своим другом клоуном Трололо. В предновогодние дни произошло настоящее чудо - перед детьми предстала добрая Баба-яга, а не злая, как это предписано всеми сказками. Кульминацией праздника стало появление главных героев сказки - Дедушки Мороза и Снегурочки.
Примечательно, что в приобретении подарков участвовали непосредственно артисты ГАТОБ имени Абая, студенты и педагоги Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.
Подарки были куплены на деньги, собранные в рамках благотворительного концерта “Подари детям сказку”, который прошел на сцене Малого зала консерватории при участии солистов ГАТОБ имени Абая Зарины Алтынбаевой, Эмиля Сакавова, а также Марины Алтуховой, Анны Мельниковой, Асем Калман, Дианы Нурмахановой, Айдара Куспанова, Нурлана Сагимбаева, Армана Назарова, Елены Шин - РК Мадениет кайраткерi.
Организаторами благотворительного представления выступили РГУ “Казахская национальная консерватория имени Курмангазы”, музыкальное агентство “Классика” при поддержке генерального партнера фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

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Просмотрено: 1835 раз Просмотров: 1835 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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