В гости к воспитанникам детского дома пришли озорная Пеппи Длинныйчулок со своим другом клоуном Трололо. В предновогодние дни произошло настоящее чудо - перед детьми предстала добрая Баба-яга, а не злая, как это предписано всеми сказками. Кульминацией праздника стало появление главных героев сказки - Дедушки Мороза и Снегурочки.

Примечательно, что в приобретении подарков участвовали непосредственно артисты ГАТОБ имени Абая, студенты и педагоги Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Подарки были куплены на деньги, собранные в рамках благотворительного концерта “Подари детям сказку”, который прошел на сцене Малого зала консерватории при участии солистов ГАТОБ имени Абая Зарины Алтынбаевой, Эмиля Сакавова, а также Марины Алтуховой, Анны Мельниковой, Асем Калман, Дианы Нурмахановой, Айдара Куспанова, Нурлана Сагимбаева, Армана Назарова, Елены Шин - РК Мадениет кайраткерi.

Организаторами благотворительного представления выступили РГУ “Казахская национальная консерватория имени Курмангазы”, музыкальное агентство “Классика” при поддержке генерального партнера фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.