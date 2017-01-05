На оригинальном изображении, мало кому известном сегодня, знаменитый физик сидел на заднем сиденьи автомобиля между доктором Франком Эйделотом (Frank Aydelotte) и его женой. Фотограф из United Press International по имени Arthur Sasse попросил ученого улыбнуться, так сказать, сделать “лицо попроще”. Изрядно подуставший Эйнштейн, который в этот день только и делал, что улыбался для других фотографов, вдруг высунул язык и демонстративно отвернулся. Нужно отдать должное фотографу - он не растерялся и успел поймать нужный кадр.

Спустя некоторое время Эйнштейн заказал себе несколько таких фотографий и разослал их в качестве открыток своим знакомым. О том, насколько это фото ценно для человечества, говорит, например, следующий факт: в 2009 году оно было продано на аукционе за 74 тысячи долларов!