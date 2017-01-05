Спустя 25 лет с того переломного момента в судьбах страны и ее граждан Ерлан Раимов вошел в топ-25 самых успешных бизнесменов Казахстана по версии Almaty Management University, став героем книги “Легенды казахстанского предпринимательства”, выпущенной университетом. Издание было посвящено 25-летию независимости Республики Казахстан

25 героев книги - представители 14 областей республики и двух главных городов РК, Алматы и Астаны, начали свою предпринимательскую деятельность на заре независимости страны и до сегодняшнего дня не изменили духу предпринимательства. В числе героев книги - известные бизнесмены, имена которых можно увидеть в списках Forbes Казахстан, а также и представители малого и cреднего бизнеса, внесшие весомый вклад в становление и развитие казахстанской экономики.

Интервью с Ерланом Раимовым я записывала при необычных обстоятельствах. По замыслу организаторов презентации книги “Легенды казахстанского предпринимательства” журналисты встречались с героями в кабинках самого высокого в Казахстане колеса обозрения Happy Eye (Happylon). На время беседы бизнесменов с журналистами, студентами и преподавателями, которые разместились в кабинках, грандиозное сооружение Happy Eye было переименовано в “Колесо предпринимательства”.

- Как начинался ваш бизнес в лихие девяностые?

- Я стартовал в 1991 году. Случается, что встречаюсь с ребятами, с которыми мы тогда, 25 лет назад, были вместе. Столько всего выдержали! Мы попали в жернова лихих девяностых! Советский Союз рухнул, подобного никто не ожидал. В эпоху советской хозяйственно-партийной системы отношения были антирыночные. Нас называли “спекулянтами”, сажали в тюрьмы. Свои первые шаги в бизнесе я сделал в 26 лет, как тогда думал, в этом возрасте поздно начинать что-то новое. Но оказалось, что все случилось к лучшему.

Ерлан Раимов из большой семьи, где воспитывали десятерых детей. Ерлан был девятым. Грянула перестройка, в начале девяностых все Раимовы остались без работы!

- Сегодня по соцсетям можно видеть, как молодые люди обмениваются мнениями по поводу самых разных вещей, и мне не нравится их пессимистичный настрой. Считаю, что мы живем в счастливой стране. Да, проблем еще очень много! Но это не сравнишь с тем, что было в 90-е годы.

- Как вы восприняли распад Союза? Многие ведь не выдержали крушения привычного строя, системы ценностей, люди сломались...

- Я не робот, как и все, тяжело переживал смену эпох. Были те, кто начал спиваться, некоторые ушли в мир иной. Они не были согласны с тем, что держава распалась, думали, что это временное явление. Никто не ожидал, что Советский Союз рухнет. Меня подтолкнула к действиям любовь к своей семье. Пришлось переломить себя, чтобы начать смотреть на мир иначе, чем мы привыкли... У каждого человека должен быть внутренний стержень, чтобы не сломаться. Для меня таким стержнем была моя семья. Когда вы начинаете какое-то дело, силы откуда-то берутся, прибавляются по мере продвижения. Это закон жизни. Полученный опыт хочу передать детям. Своих дочерей приобщаю к бизнесу, стремлюсь, чтобы они сами могли себя прокормить.

- Были какие-то плюсы в Советском Союзе, на ваш взгляд?

- С благодарностью вспоминаю эту страну. Тогда все помогали друг другу, уважали старших. Люди, живущие на одной улице, знали друг друга, общались, дружили семьями. Человечность какая-то была... Сейчас мы это, увы, утрачиваем. Но нужно не терять те ценности, которые делают нас человечными. Стоит ли во всем ориентироваться на Европу? Рыночная экономика предполагает наличие бесплатных детских садиков, санаториев, больниц - как это было при Союзе. В Арабских Эмиратах выделяют часть средств от прибыли на содержание таких бесплатных заведений - на пользу обществу. Нам нужно больше богатых людей! Если человек поднялся с низов, разбогател, то он обязательно будет помогать низам. Богатый человек может с прибыли подарить селу, городу школу, детский сад, микрорайон... Не нужно ждать и требовать всего от государства. Лучше поддерживать активных лидеров.

Студентов нужно обучать взаимоотношениям с людьми, чтобы выпускники вузов не оказались беспомощными. Мы не сломались в свое время. Помню, как я сидел в своем ларьке, занимаясь мелкой торговлей, и ко мне приходили сначала рэкетиры, потом - милиционеры. В жизни все происходило так, как сейчас показывают в кино: “белые” приходят - грабят, “красные” приходят - грабят... Ребятам нужно объяснять, что есть сила, которая им поможет. В моем случае - это любовь к семье.

- Что вы думаете с учетом своего опыта о стране, бизнесе и о себе?

- Нашу страну в начале девяностых в мире не знали. А сейчас Казахстан бурно развивается - из социалистической республики он превращается в демократическое государство. И мы должны воспитывать наших детей в духе патриотизма, научить их делать бизнес - объяснять им, что такое рыночные отношения. Я обучал молодежь - девушек, парней - бизнесу не по книжкам, а по собственному опыту. Многие из них добились успеха - работают в министерствах, возглавляют компании. Вижу нашу страну сильной, развитой, рыночной - с умными, образованными, патриотически настроенными молодыми людьми. Им нужно показывать пример, много героев среди бизнесменов, кто мог бы делиться опытом. Мы действительно прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, развивая свой бизнес. И остались при этом людьми - помогаем, обучаем, выступаем спонсорами в проектах, помогаем городу, стране, участвуем в строительстве независимого Казахстана.

- Какой совет вы могли бы дать молодым людям, стремящимся заниматься бизнесом?

- Сама суть бизнеса - решение проблем. Не нужно бояться начать что-то, и, даже если ваше дело не пойдет, ищите новый бизнес. В любом случае, нынешним молодым людям намного легче, чем было нам, выходцам из Советского Союза, когда рухнула страна. Пусть опираются на опыт старших. Мы готовы поддерживать, заниматься наставничеством, давать советы. Вплоть до самых простых. Предложите молодому человеку почистить картошку, он может так это сделать, что останется лишь 50 процентов от клубня. Тут можно объяснить, что даже правильно почищенный картофель влияет на себестоимость... Наставничество, это когда мы не обещаем молодым радужной жизни в будущем, а готовим к тому, что они столкнутся с проблемами, которые нужно будет спокойно решать. Не совершает ошибок тот, кто сидит дома. Справка “НП”

Ерлан Каниевич Раимов занимается ресторанным бизнесом, строительством в Кызылординской области.

Родился в 1965 году в городе Кызылорда. Отец - участник ВОВ - открыл первую химчистку в Кызылорде. Мать - педагог. Сестры - педагоги. В семье было 10 детей.

Ресторан, которым владеет Ерлан Раимов, один из старейших в Кызылорде, победитель ряда городских, областных и республиканских конкурсов, призер Республиканского конкурса забытой национальной кухни (2016 г.). Это единственный ресторан в Кызылординской области, который неоднократно обслуживал президента РК Н.А. Назарбаева во время официальных визитов в регион.