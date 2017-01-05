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Был хирургом от Бога Люди

 

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Его бесценный опыт и сегодня необходим современным хирургам, которые продолжают славное дело Турара Кукеева в спасении жизни людей. Он активно работал по внедрению преподавания хирургии на казахском языке в годы, когда это было возложено на его кафедру. Им выпущены “Избранные лекции по госпитальной хирургии” на казахском языке и в соавторстве - два учебника по хирургии для 5-го и 6-го курсов.
Биография выдающегося хирурга типична для советского времени. Родился 15 декабря 1933 года в селе Ушарал Таласского района Жамбылской области. В 1952 году с отличием окончил медицинское училище в городе Таразе. Затем с отличием окончил в 1958 году лечебный факультет Алматинского государственного медицинского института.
В 1958 году направлен заместителем главного врача и хирургом в Таласскую райбольницу Жамбылской области. Вскоре был приглашен в аспирантуру на кафедру госпитальной хирургии Алматинского государственного медицинского института. С тех пор вся трудовая деятельность Турара Кукеева неразрывно связана с этим вузом: аспирант, ассистент, доцент, профессор. Под руководством доцента Кукеева получает дальнейшее развитие основной принцип преподавания на кафедре госпитальной хирургии: максимальное приближение преподавания к больному.
Занятия со студентами проводились у постели больного, в перевязочной, в процедурном кабинете, в кабинетах функциональной диагностики... Студенты участвовали или присутствовали на операциях с предварительным обсуждением операции и разбором результатов. Особое внимание уделялось работе студентов в приемном отделении при выполнении экстренных дежурств. Студенты в обязательном порядке по графику привлекались к ночным экстренным дежурствам.
Вместе со своим учителем профессором М.И. Брякиным Турар Кукеев является одним из основоположников сосудистой хирургии в Казахстане. Под руководством М.И. Брякина Тураром Кукеевым впервые в Казахстане с 1965 года стали выполняться реконструктивно-восстановительные операции.
Турар Кукеев поднял вопросы о том, что необходимо обратить внимание на сосуды и их здоровье, о том, как предотвратить и лечить болезни, связанные с сосудами. Это его волновало, возможно, потому, что сами хирурги особенно подвержены этим заболеваниям.
Коллег восторгало его стремление к знаниям, желание делиться ими с молодыми специалистами. Турар Кукеев заражал окружающих своей жизнерадостностью, уверенностью, профессионализмом. Казалось, он обучит еще не одно поколение врачей... Но его жизненный путь завершился 31 декабря 2016 года.
Труд Турара Кукеева спас огромное множество жизней, он взрастил целые поколения хирургов Казахстана. Добрым словом вспоминают его врачи Казахстана и пациенты. Светлая память славному хирургу.

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Просмотрено: 274 раз Просмотров: 274 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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