Началось все с того, что ее сын Арсен, посещая городскую школу, набрал лишний вес. Альмира нашла причину избыточного веса - стандартное, неправильное питание школьника. Стала следить и работать над проблемой. Мальчик похудел, начал питаться правильно, а Альмира продолжала искать инструмент здорового питания именно для казахского ребенка, который привык к жирной, обильной пище - мантам, бешбармаку, баурсакам...

- Есть бабушки и дедушки, которые стремятся сытнее накормить ребенка жирной, сладкой едой... Хочется вырвать детей из среды подобного питания. Я ищу эту связующую нить, которая даст ребенку понимание правильного питания. Ведь для него, как и для его родителей, неочевидная проблема - инсульт, вызванный нездоровым питанием. В Казахстане все чаще люди болеют сахарным диабетом, который раньше не был массовым заболеванием.

Альмира обращалась в Министерство здравоохранения, чтобы привлечь медиков к проблемам казахстанского питания. Но, по ее словам, в ведомстве нет ресурсов, чтобы пропагандировать здоровое питание, доносить информацию до населения.

- Видимо, нам нужно пройти долгий период, когда количество потерь, смертей от вредного питания достигнет критического предела и в масштабах республики начнут решать наболевшую проблему. Когда у нас мамы, не дожидаясь помощи врачей, будут бить тревогу и публично выступать. В США люди не молчат. Введите в поисковик слова diabetes in children, и вы сможете прочесть массу историй о том, как дети, болеющие диабетом, вынуждены сидеть дома, и мамы привлекают внимание общественности к своей беде. У нас в Казахстане нет реабилитационных центров для больных, перенесших инсульт. Конечно, подобная проблема решается на государственном уровне, но мы со своей стороны можем создавать инициативы, привлекая к этому общественное внимание, пытаясь найти пути решения. Особенно это актуально для частных школ, где в каждом классе есть ребенок с лишним весом.

Сын Альмиры Сейджапаровой Арсен стал помощником мамы в пропаганде здорового питания, он мотивирует своих сверстников, умеет готовить полезную еду, десерты.

Альмира Сейджапарова стремится комплексно подойти к тому, чтобы полностью изменить все старые привычки приготовления пищи в домашних условиях, потому что дети питаются ровно так же, как и родители.

- Прихожу домой в семью, перебираю содержимое холодильника, помогаю детям научиться читать этикетки, объясняю, чем чревато употребление тех или иных продуктов. Провожу кулинарные мастер-классы - учу детей базовым основам питания. Как сделать завтрак, сэндвич для перекуса в школе. Также нахожу здоровую альтернативу фастфуду, который они любят. Для детей привлекательны бургеры, хот-доги, кола... Я им даю правильные рецепты этих блюд. На одном из мастер-классов мы готовили полезную шаурму, здоровые бургеры - при этом котлеты готовятся из таких продуктов, как нут, маш. Интересно, что дети не почувствовали разницу. Приготовленные нами шаурма и бургеры были такими же по вкусу, какие они привыкли есть, но без жирного мяса, майонеза. Наш майонез готовится из тофу с горчицей. В фарше для котлет использовали нут, маш, горох. Шаурму делали с индейкой. Детям все понравилось, они пожаловались, что никто не предлагает им такие бургеры и шаурму. Научила их готовить домашний лимонад, лазанью и так далее. Мы также устроили рождественский ужин, когда дети сами приготовили блюда и накрыли для родителей праздничный стол.

Таким образом, Альмира Сейджапарова стремится выработать методологию приготовления пищи для каждой семьи, где дети не умеют питаться правильно.

- Семьдесят процентов еды они на самом деле получают вне дома, где им тоже прививают неправильные стандарты питания. Всюду они получают то сладкую, то жирную пищу, вследствие чего рецепторы во рту привыкают к подобному меню, и поэтому полезные брокколи, огурцы кажутся ужасными на вкус. Условия, в которых развиваются дети, их пищевые привычки нужно менять: дети растут с избыточным весом. Более того, Казахстан в лидерах по детской смертности и инвалидизации подростков. Только за последние 15 лет у нас 47 тысяч детей перенесли инсульты, а раньше эта болезнь была присуща людям в возрасте 60-70 лет. В настоящее время эта болезнь настигает детей в возрасте 15 лет, и это связано с употреблением жирной и сладкой пищи. У нас этнически неправильная кухня, где соединяют несовместимые с точки зрения диетологии продукты - мясо с картошкой и тестом...

Главная задача Альмиры Сейджапаровой - объяснить мамам, что каждой из них доступно готовить полезную пищу, нужно лишь быть внимательнее, не следовать кулинарным стандартам, которые уже признаны врачами нездоровыми. В планах один из пунктов - на законодательном уровне запретить продажу сахаросодержащих, химических и ГМО-продуктов в школах. Альмира не устает советовать людям есть меньше, питаться правильно, а также каждый день проводить два часа на свежем воздухе, один час отводить физическим нагрузка. Детям обязательно съедать по пять овощей и фруктов в день, а взрослым - по девять: “И вы ощутите гармонию жизни!”.