

- Дияс, сегодня в мире очень актуальна проблема питьевой воды, для Казахстана она также весьма остра. Несколько лет назад вы были директором спецпрограммы, которая обеспечила более десяти тысяч сельчан Алматинской области питьевой водой. Проект был признан успешным. Расскажите о его воплощении.

- Мы занимались проектами в сфере финансирования окружающей среды. Таким образом был осуществлен проект, профинансированный Агентством по охране окружающей среды США, а также акиматом Алматинской области, в рамках которого мы обеспечили водой около 10-11 сел. Я был руководителем проекта. Помимо обеспечения сел водой мы пытались развить чувство собственничества у местных жителей. Поэтому в рамках акции мы требовали, чтобы 10 процентов от стоимости систем водоснабжения, ремонта водных коммуникаций они собрали сами. Этот подход социальной мобилизации населения мы применяли, так как, собирая деньги, люди почувствовали, что сами вложили что-то в ремонт систем водоснабжения. Когда заканчивалась система реабилитации данного водопровода, он передавался на баланс кооператива, который создавали из числа жителей сами сельчане.

- Видимо, это был пилотный проект?

- Он был успешно опробован в Казахстане, дальше этот подход применили и в других странах. Смысл его именно в социальной мобилизации, в развитии чувства собственника. Правительство США понимало, что тратит значительные средства на ремонт и создание системы водоснабжения в развивающихся странах, но невозможна сохранность водных коммуникаций без сознательного отношения к ним самих пользователей - граждан. Они живут подчас с чувством, что кто-то придет и сделает ремонт труб, отсюда небрежное отношение к источникам воды, отказ от уплаты тарифов. Но это губительно для системы водоснабжения, так как если хотя бы одна зима будет без должной ее эксплуатации, то все трубы попросту полопаются. И, соответственно, затраченные деньги уйдут в песок. Именно поэтому на примере Казахстана в проекте Агентство по охране окружающей среды США пыталось развить чувство собственника у граждан.

- Села, которые были выбраны для обеспечения системой водоснабжения, насчитывали до 1000 жителей, то есть вы выбрали небольшие населенные пункты?

- Действительно, эти маленькие села не подпадали под большие государственные программы, оставались как бы за бортом. Они настолько малы, что не было смысла организовывать какую-то государственную структуру, которая следила бы за системой водоснабжения, так как в населенных пунктах проживало всего 600-800 человек. Поэтому они оставались за радаром государственной программы. Вот мы и занялись этими маленькими селами, аулами, где успешно провели воду, научили жителей обслуживать систему водоснабжения, а также зарабатывать на ней.

- Как правило, чиновники недолго задерживаются в той или иной должности. Есть ли преемственность в вашей работе? Ведь проект по обеспечению питьевой водой был небольшим, его опыт вы как-то использовали в дальнейшем?

- После Международного центра финансирования окружающей среды я непродолжительное время поработал в Центре развития торговой политики, где мы занимались подготовкой документов, программ по вступлению Казахстана в ВТО. Это был интересный опыт. Оттуда я был приглашен в Администрацию президента - в Совет безопасности, где написал ряд записок главе государства со своими предложениями. Как раз в это время был внесен Закон о национальной безопасности. Порядок принятия любого закона стандартный: президенту на подпись вносят законопроект после согласования обеими палатами парламента. Соответствующие структурные подразделения Администрации президента вносят свои предложения и замечания. В определении национальной безопасности один из вопросов - это состояние экономики, при котором 70 процентов населения обеспечены продуктами питания и сельхозтоварами за счет продукции, произведенной в стране.

Важный вклад Дияса Джубандыкова в этот законопроект заключался в том, что в вопрос об обеспечении продуктами и сельхозтоварами он добавил слова “и чистой питьевой воды”.

- Я прошел через эти села, понимал, насколько важна питьевая вода для его жителей. Горожане не придают большого значения питьевой воде - она давно стала обыденностью, обычным атрибутом городской жизни. А в селах чистая питьевая вода - большая проблема, в некоторых населенных пунктах ее добывают, растапливая снег зимой. В сельских колонках, как правило, глубина забора воды составляет всего 5-7 метров, а это значит, что источник воды для питья находится на одном уровне с туалетами. Поэтому жители сел страдают многими болезнями, хотя и стараются кипятить эту воду. Многие считают: “Разве есть проблема с водой в селах, там же есть колонки!” Но из этих колонок нельзя пить, потому что в них содержатся практически сточные воды. Именно потому, что занимался проблемой водообеспечения аулов, я понимал: если в формулировку закона о состоянии национальной безопасности войдут эти три ключевых слова “и чистой питьевой воды”, то тогда для многих людей изменится качество жизни. Правительство обратит внимание на эту проблему, оно должно будет реализовывать эту норму закона!

Вначале меня никто не поддерживал, мотивируя тем, что питьевая вода не так важна, мы здесь говорим о более значительных вещах - сельском хозяйстве, продуктах питания. Мы не должны зависеть от импорта, воду же мы все равно не импортируем, и у нас есть своя вода. Я объяснял своим оппонентам, что мы не импортируем воду, но нам надо развивать доступ населения к чистой питьевой воде. Руководство прислушалось к моим доводам, меня попросили четко обосновать, почему мы настаиваем на внесении слов о чистой питьевой воде в законопроект о национальной безопасности. Мне обещали поддержку. Я изучил ряд документов, в том числе Декларацию прав человека Конвенции ООН, где прописано, что доступ к чистой питьевой воде является неотъемлемым правом человека. На основании чего я отстоял этот пункт о чистой питьевой воде, мы его включили в законопроект, он вошел в принятый закон. Я понимал, что если эти слова войдут в закон, то они изменят жизнь к лучшему большому количеству людей. Что и случилось! Но это произошло благодаря моему предыдущему опыту. Если бы не увидел, как люди живут в селах, насколько для них важна проблема чистой питьевой воды, то я бы тоже не понимал значимость внесения слов о доступности качественной воды, не смог бы повлиять на их жизнь через изменение законодательства.

Все должности, откуда уходил Дияс Джубандыков, очень привлекательные, их называют “тепленькими”, обычно за них бьются и, получив, не уходят оттуда - Администрация президента, ЭКСПО, международная компания JTI...

- Вы приобрели значительный опыт, работая в различных местах по два-три года в каждом месте, потом уходили в отрасли, которые совершенно не были связаны с предыдущим опытом работы. Нет ли в этом непостоянстве потери опыта?

- Эти перемещения по работе необходимы мне для того, чтобы я понимал ситуацию в разных сферах. Когда я приду работать на политическую должность, то смогу понимать иностранных инвесторов, отдавать отчет в том, что финансовая дисциплина выходит сегодня на первое место.

Дияс Джубандыков - государственный служащий в третьем поколении. Его дедушка был председателем райисполкома, депутатом. Отец тоже работал на госслужбе и был депутатом Верховного совета парламента Казахстана. Дияс родом из Талдыкоргана, женат, имеет четверых детей. Но в нем нет чиновничьей солидности и пафоса, жажда знаний делает его молодым, “вечным студентом”, стремящимся к новому, к тому, что может быть полезным для страны.

- В свое время вернулся на госслужбу, так как чувствую свое призвание именно на госслужбе. Работая в иностранной компании, я получал намного больше, чем на госслужбе. Моя жена даже обижалась, что я предпочел государственную службу (в тот момент ушел в ЭКСПО) работе в крупной иностранной компании. А в настоящее время ушел в Счетный комитет, где моя зарплата еще меньше, чем в ЭКСПО. Помимо того, что получаю удовольствие на новой работе, понимаю, что вношу определенный вклад в развитие отрасли. И здесь у меня есть возможность повлиять на формирование нового поколения государственных аудиторов во всей стране, а это намного важнее той зарплаты, ее размера, которую я получаю.

Я изучил ряд документов, в том числе Декларацию прав человека Конвенции ООН, где прописано, что доступ к чистой питьевой воде является неотъемлемым правом человека. На основании этого я отстоял этот пункт о чистой питьевой воде, мы его включили в законопроект, он вошел в принятый закон. Я понимал, что если эти слова войдут в закон, то они изменят жизнь к лучшему большому количеству людей. Что и случилось!