Экспозиция была представлена на выставке в Музее истории медицины имени Паула Страдыня. Среди этих работ - картины Николая Мишутушкина и Aлоя Пилиоко из Вануату. А выставку они организовали в Риге, после чего собираются привезти ее в Алматы

Небольшие, но удивительно прекрасные острова и атоллы Тихого океана, или Океании, как обычно называют 14 стран этого региона, простираются от Малаккского пролива до побережья Северной и Южной Америк. Общество здесь сохранилось со своими традициями, иерархией вождей, священников, воинов и простолюдинов, которые веками возделывали землю и ловили рыбу. Здесь верят в будущее, считая чрезвычайно важным сохранить свою родословную, тщательно запоминая и чтя традиции. В частности, многие семьи до сих пор могут проследить свою земную родословную, восходящую к богам.

Жители этих островов всегда создавали особые художественные формы и модели, вдохновляясь от предков рода, их особой физической, социальной и духовной среды, которой была наполнена их жизнь. Многие из этих произведений до сих пор являются неотъемлемой частью ритуалов, которыми руководствуются жители островов Тихого океана в своей общественной жизни, ориентации в океане, а также в моменты рождения, заключения браков и других церемоний еще задолго до открытия этих островов европейцами в начале XIX века.

О творчестве жителей островов Тихого океана редко упоминают на международном пространстве искусства и прикладного творчества в силу их удаленности. Латвийский Музей истории медицины в сотрудничестве с Тапа Foundation и Музеем искусств Тихого океана, устраивая данную выставку, делает попытку открыть для жителей стран Балтии “Цвета Океании” по ту сторону экватора.

Достаточно долгая история колонизации европейскими странами оставила островам Океании богатое культурное и историческое наследие, которое привлекательно как собственными традициями, так и наследием колониального прошлого. На выставке будет представлено несколько артефактов конца XIX и начала XX веков. Эти объекты оказали значительное влияние на развитие модернистского искусства, они были изучены и ими восхищались такие художники, как Пабло Пикассо, Поль Гоген и Генри Мур. Они и сейчас продолжают вдохновлять художников тихоокеанских островов, многие из которых создают собственные невероятные произведения искусства.

До открытия островов Тихого океана в XIX веке тапа использовалась и в качестве одежды, из нее делали паруса для каноэ, а также использовали для других различных случаев. Производство тапа является достаточно трудоемким, и в настоящее время она используется, как правило, для торжественных и ритуальных случаев. Тапа, которая была подарена королем Тонги фиджийской королевской семье, была также представлена на этой выставке.

Важной особенностью этой выставки стала возможность узнать, как жители Океании излечивались от недугов, используя подручные средства, прежде чем цивилизация внесла свои коррективы. Большинство жителей должны были консультироваться у традиционных целителей и знахарей, а те в основном использовали рецепты фитотерапии, чтобы излечить их. Каннибализм, обрезание, татуирование - все это является неотъемлемой частью истории людей Океании до того, как туда прибыли миссионеры. И все это нашло отражение в прикладном искусстве этого региона.

Совместная выставка дает возможность узнать больше о культурных и художественных практиках жителей Южного Тихоокеанского региона. Несомненно, у зрителей, которые посетили эту выставку, появится желание увидеть эту уникальную и удивительно разнообразную территорию нетронутого рая на земле.