- Марина, вы с 12 лет профессионально занимались футболом, продвигаясь по спортивной карьерной лестнице: играли в сборных командах Казахстана - в возрастной группе до 17 лет, потом до 19 лет, затем - в Национальной женской сборной страны. Как случилось, что девочка, натуральная блондинка с голубыми глазами, вдруг всерьез занялась футболом?

- В детстве я увлекалась танцами, вокалом, училась игре на фортепиано. А мой старший брат занимался профессионально футболом. Он часто с папой отрабатывал различные удары и передачи мяча. Мне стало это интересно, я начала ходить вместе с ними. Спустя какое-то время папа узнал, что там, где занимается мой старший брат, есть и секция для девочек. Я с горящими глазами в предвкушении чего-то нового сказала, что хочу пойти туда, почему бы и нет. Занималась месяца четыре, потом меня взяли на мои первые соревнования. Мне тогда было 12 лет, я даже и подумать не могла, к чему меня это приведет! Спустя какое то время я узнала о нашей национальной женской сборной. Обратила внимание на то, как старшие девчонки ведут себя на поле, и на то, что они отправляются на игры по всему миру. Играют в отборочных матчах европейского, мирового уровня со сборными командами Германии, Франции, Швейцарии и многими другими. Наверное, это и стало моей мотивацией заниматься дальше. И с годами все те мечты и цели, которые у меня были в голове, осуществились! Мы объездили практически всю Европу. Сыграли с теми командами, с которыми хотели сразиться. И сейчас я ловлю себя на мысли: “Это же действительно происходило со мной, я была частью этой жизни!”

Когда родители или друзья в компаниях с гордостью представляли Марину: “Это мастер спорта по футболу!”, девушка почему-то смущалась.

- А сейчас, наоборот, когда уже сама с гордостью о себе говорю: “Я - футболистка!”, это неизменно вызывает удивление. Мужчинам со мной интересно, я могу поддерживать беседы о футболе, смотреть матчи и спорить: кто именно и сколько забьет мячей в ворота.

Когда Марина Волкова завершила свою футбольную карьеру, коллеги и тренеры не ожидали этого, потому что по-настоящему в 22 года карьера в спорте только начинается, и у девушки были хорошие перспективы.

- Я такой человек, которому хочется совершенствоваться и пробовать что-то новое, расти. Раньше думала, что, закончив карьеру в футболе, я закрою одну из книг своей жизни, а потом непременно открою новую книгу - совсем иную. И футбол останется где-то в прошлом. Но осознала, что так невозможно. Связь с футболом не прерывается в моей душе и жизни. Даже если начнется другой этап, все равно в нем будет частичка, связанная с футболом.

Когда Марина училась в институте, она изучала серьезные науки, такие как “спортмедицина”. И в учебе девушка была первой: школу окончила с отличием, институт - на “красный” диплом. ЕНТ сдала на высший балл. Все вокруг удивлялись: “Волкова, ты постоянно в разъездах, когда успеваешь учиться и получать пятерки?” А она успевала!

- Жизнь в спорте суматошная. В день бывало по две-три тренировки, я почти все время ходила в кроссовках, олимпийке. Так было удобно. У нас не оставалось времени, чтобы куда-то выходить и надевать платья и туфли с каблуками. И вот только сейчас я могу почувствовать себя женщиной, спокойно надеть платье, выйти вечером куда-нибудь без мысли о том, что завтра утром у меня тренировка, снова бутсы и гетры. Но сейчас понимаю, насколько это было классно и уж точно незабываемо.

- Чем вы заняты в настоящее время?

- Вместе с Анной Шелеповой - президентом общественного фонда Sport Concept - я стала заниматься социальными проектами по развитию массового спорта у нас в стране. Мы организовали секции по футболу, где я была тренером и проводила мастер-классы. Так же работала с аутичными детьми. Делилась своим опытом, стремилась доставлять детям удовольствие от игры, учила их понимать футбол и получать знания. А ведь я всегда была уверена, что не буду заниматься тренерством. Работа с детьми - это то, что доставляет мне удовольствие, занятие для души, напоминает мне о той спортивной жизни, которая у меня была.

- Я представляю себе девочку тринадцати лет, которая интенсивно занимается футболом. Не приходили мысли бросить, пожаловаться маме?

- Напротив, мне все больше хотелось заниматься футболом. Это было бешеное желание погрузиться в мир футбола. Когда я попала в национальную сборную, у меня появилась мечта встретиться в игре с игроками, которые входят в топ лучших футболисток мира. И мне хотелось поиграть с игроками-фаворитами женского футбола. Это не было честолюбивой целью, просто сидело в голове. И вскоре я играла с ними в тех странах, в которых хотела побывать. А самое важное и значимое для меня - это то, что я представляла Казахстан, свою родину, в ответственных матчах Лиги чемпионов УЕФА и в отборочных играх на чемпионаты мира и Европы. Такими же запоминающимися были матчи на нашем Центральном стадионе в Алматы: игры с известным “Арсеналом” (Великобритания) и топовой австрийской командой... Это были самые приятные впечатления: ты выходишь на огромное поле, за которым привык наблюдать со стороны. Здесь идеальный газон, великолепные раздевалки. Ты понимаешь, что на трибуне сидят твои родители, близкие, друзья. Они подбадривают тебя, кричат: “Вперед!”, “Давай!”. И это самые незабываемые ощущения.

Марина была центральным защитником, затем тренер переместил девушку вперед, она стала центральным опорным полузащитником...

- Все позиции в футболе важны. Это командный вид спорта, и если какое-то звено выпадает, то игра не получается. Здесь важен командный дух. У меня была потрясающая команда! Мы были единой семьей.

- В настоящее время вы развиваете массовый спорт?

- Это хорошая идея, когда в шаговой доступности дети могут тренироваться с тренером - при этом им не нужно никуда ездить, платить большие деньги за тренировки и тратить время на дорогу. Мне понравилась эта идея тем, что я могу помогать детям, которые никогда не выходили на поле, или же, наоборот, тем из них, кто грезит футболом, является фанатом мировых команд. Мы собираем мальчиков, девочек. Но в основном приходят мальчишки - от семи до 12 лет. Кто-то начинает с осторожностью, присматривается, кто-то, наоборот, берет мяч, самозабвенно играет, и никто ему не нужен. Я наблюдаю за ними, вижу их счастливые глаза, сразу вспоминаю себя в 12 лет. Когда через определенное время приходит результат, я испытываю уже совсем иные эмоции, их не сравнишь даже с игрой! Приходит осознание того, что я даю старт ребенку, мотивирую на спорт и здоровый образ жизни.

В Алматы не так давно проходили курсы Real Madrid Foundation, где Марина была в качестве ассистента, перенимала опыт испанских тренеров.

- Для меня это было потрясающее время - потренировать детей рядом с тренерами королевского клуба Real Madrid! Перенять у них опыт и навыки, зарядиться позитивом и научиться терпению в работе с детьми. Мне это время помогло в развитии наших секций, а также появилась мотивация. Благодарна, что у меня была такая возможность.

- Бывает ли у вас ностальгия по жизни в футболе, сожаление, что вы оставили спортивную карьеру?

- Если так произошло в жизни, значит, так и должно было быть! Сейчас у меня интереснейший период в жизни, открываются новые двери, возможности. Конечно, ностальгия бывает, особенно когда просматриваю фотографии. Но ни о чем не жалею!