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Звезда по имени Светлана Люди
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Сообщила об этом ее дочь, Валерия Мамонова, на своей странице в “Фейсбуке”. Горестное известие быстро распространилось - Светлану Галиеву знают и любят многие казахстанцы: кто-то по талантливым публикациям, по совместным проектам, иные молодые журналисты были ее воспитанниками в профессии. У Светланы много друзей, потому что все, кто с ней общался, сразу попадали в орбиту ее дружбы, любви...
Светлана Ахметжановна Галиева проходила лечение в бельгийской клинике. Последние годы она боролась с тяжелым заболеванием. Но непосвященные даже не подозревали об этом - Светлана Ахметжановна оставалась жизнерадостной, активной, деятельной. Для самых близких была любящей мамой и бабушкой. Занималась профессиональными проектами, работала над книгой о своем муже - крупном ученом Леониде Кирилловиче Мамонове, докторе биологических наук, профессоре, известном специалисте в области физиологии и биохимии растений и смежных научных дисциплин. Леонид Мамонов покинул этот мир в 2014 году. Не так давно Светлана Галиева написала материал и для нашей газеты.
Родилась Светлана Ахметжановна 6 августа 1956 года в Петропавловске. С отличием окончила факультет журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова. Работала заместителем главного редактора в республиканской детской газете “Дружные ребята”, была редактором отдела тематического планирования, специалистом по связям с общественностью и прессой издательства “Жалын”, директором по связям с общественностью и прессой детского фонда “Бобек”. Возглавляла центр детской печати, радио, телевидения и кино “Детское время”, Молодежный медиасоюз Казахстана. Выступала автором и руководителем крупных международных проектов, среди которых молодежный информационный форум “Кольцо Евразии” и международный фестиваль молодежных СМИ “Юная столица глазами юных”.

Кенжеболат Жолдыбай - журналист, экс-президент ОО “Клуб главных редакторов”:
- Светлана Ахметжановна Галиева - мэтр журналистики, неординарная личность, человек высокой эрудиции, истинный интеллигент с большой буквы... Да, Всевышний сам назначает нашей судьбе эту роковую смену радости и счастья, горечи и скорби, но и возвышает человека после его ухода в мир иной.
Светлана обладала такими изумительными и редкостными человеческими качествами, как природная способность управлять большими массами людей, безупречная честность, умение располагать к себе любого человека и вести за собой, искреннее желание беззаветно служить интересам всего народа и родины. Ее высокое умение преодолевать трудности, колоссальная пробивная способность позволили реализовать крупные международные проекты по продвижению имиджа молодого государства в информационном пространстве.
Есть такая легенда: когда душа хорошего человека покидает этот мир, в память о нем на небе зажигается новая звезда. Уверен, скоро мы там, далеко-далеко, увидим звезду по имени Светлана. Искренне соболезную родным и близким Светланы Ахметжановны.

Коллектив редакции газеты “Новое поколение” выражает соболезнования детям Светланы Ахметжановны, Кириллу и Валерии, ее родным и близким, коллегам и друзьям.

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Просмотрено: 191 раз Просмотров: 191 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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