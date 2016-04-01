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Наш Высоцкий Люди

На прошлой неделе, 25 января, в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы состоялся вечер, посвященный дню рождения поэта, композитора, актера Владимира Высоцкого

Галина Горшкова представляет материалы Центра Высоцкого

В гостиную Генконсульства РФ в Алматы пришли поклонники, ценители творчества Высоцкого разных поколений, представители множества профессий. Организатор вечера Ирина Переверзева, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК, консул Генерального консульства РФ в Алматы, объединила в этой встрече две темы - память о Владимире Высоцком и Татьянин день - праздник студенчества, что позволило собрать воедино совсем юных участников и тех, кто родом из Советского Союза.
Ирина Переверзева:
- Множество людей выразили желание принять участие в вечере - они хотели петь, читать стихи, играть на гитаре. Прозаик, журналист Василий Шупейкин в свое время написал стихотворение, посвященное Владимиру Высоцкому. Именно он и откроет наш вечер.
Василий Шупейкин:
- Здесь собрались те, кто по праву говорит о Владимире Семеновиче “мой Высоцкий” - подобно тому, как Цветаева когда-то написала “Мой Пушкин”. В 1974 году я, пламенный комсомолец, руководил комсомольской ячейкой в воинской части. И однажды у нас на радиоточке зазвучали песни Высоцкого с пластинки-миньона - “Кони привередливые”, “07” и так далее. После чего начальника радиоточки пришлось вызвать на ковер, стоял вопрос об исключении его из комсомола! Парня спасло то обстоятельство, что пластинка была выпущена фирмой грамзаписи СССР, а следовательно, никакой крамолы в ней нет. Это и подвигло меня к изучению творчества Владимира Высоцкого. Могу сказать, что “мой Высоцкий” - это адская смесь полублатных песен и произведений уровня “07” - гимна любви. Он жил, любил и ненавидел на самом высоком пределе чувств. Его первая книга так и называлась “Нерв”.
Василий Шупейкин написал свое посвящение Высоцкому 30 лет назад. И он прочел эти стихи на вечере памяти поэту. В строки, написанные журналистом и прозаиком Шупейкиным, проник тот самый нерв Высоцкого: “В полутьме, в полусне, в полудреме, во сне ли я? Сам с собою чуть слышно я с ним говорю: “Умер ты очень рано! Теперь-то мы смелые!” - “Что же раньше молчали-то? Ждали - сгорю?”
Этот поэтический нерв, как струна, зазвучавший в начале, дал тон всему вечеру. Часто пели почти хором, ведь на песнях Высоцкого выросло не одно поколение советских людей, а сейчас - граждан независимого Казахстана.
Студенты и школьники были награждены в этот вечер грамотами и подарками за собственные творческие изыскания, а также за свой посильный вклад в развитие казахстанско-российских отношений.
На вечере были представлены материалы Центра Высоцкого в Алматы, который возглавили в свое время Галина Горшкова и Сергей Шустов. Здесь можно было увидеть материалы, рассказывающие о том, что Высоцкий был в Казахстане более 15 раз! В экспозиции - книги, фотографии, а также миниатюрная копия бронзового памятника Владимиру Семеновичу, который несколько лет назад поставил в Новосибирске на свои личные средства российский бизнесмен Анатолий Олейников, а еще раньше он написал книгу “Я Высоцким болею”.
В который раз гостиная оказалась тесна для большого количества людей... В вечере приняли участие Игорь Рогожников, Сергей Шустер, Лада Лобанова, Елена Хованская, Талгат Курманбаев, Евгений Бетехтин, Алена Шерш, Эля Василенко и многие-многие другие исполнители песен и стихотворений Высоцкого, включая учащихся международной школы “Мирас” и общеобразовательной школы № 32, а также студентов факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби. Концерт прошел в рамках музыкально-поэтического марафона памяти Владимира Высоцкого “Серебряные струны”.

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Просмотрено: 187 раз Просмотров: 187 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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